Europese release mmorpg Lost Ark is uitgesteld naar 2022

De hack-&-slash-mmo Lost Ark verschijnt niet meer deze herfst in Europa en Noord-Amerika. Volgens ontwikkelaar Smilegate kost het meer tijd dan verwacht om de feedback op de alfaversie van de game te verwerken. De release staat nu voor begin volgend jaar gepland.

Volgens Smilegate waren de ontwikkelaars druk bezig met teksten vertalen, bugs oplossen en audio opnemen, maar kwamen ze er na analyse van de feedback op de alfaversie achter dat er 'veel meer werk nodig was' dan ze aanvankelijk dachten. ''Spelers wachten nu al zo lang, dus we willen de tijd nemen om het echt goed te doen, terwijl we ook rekening houden met het welzijn van de hardwerkende Amazon Games- en Smilegate-teams.'' De alfa van Lost Ark richtte zich volgens de Zuid-Koreaanse ontwikkelaar voornamelijk op technische aanpassingen en het geschikt maken voor de game voor de westerse markt. In Korea, Japan en Rusland is het spel al geruime tijd uit.

De game, die in Europa en Noord-Amerika wordt uitgegeven door Amazon Games, staat nu gepland voor begin volgend jaar. Er vindt dit jaar tussen 4 en 9 november een gesloten bèta plaats, maakte Smilegate in hetzelfde bericht bekend. Iedereen die het Founder's Pack van de game aanschaft, krijgt toegang tot die gesloten bèta. Daarnaast kunnen spelers zich via de website opgeven voor een kans om alsnog een uitnodiging te ontvangen.

De hack-&-Slash-mmorpg Lost Ark, waarvan de setting vaak met Diablo vergeleken wordt, heeft inmiddels een ontwikkelingsperiode van acht jaar achter de rug. In 2018 verscheen de game al in Korea, Japan en Rusland, maar tot voor kort was er nog niks concreets bekend over een eventuele westerse release. In juni maakte Amazon Games bekend dat het de uitgave in het Westen voor zijn rekening zou nemen, waarvoor teksten en voice-overs aangepast moesten worden door Smilegate.

Amazon Games is in 2012 opgericht, maar heeft wat tegenslagen te verwerken gekregen. De ontwikkeling van Amazons eigen games verloopt moeizaam, ondanks dat het bedrijf er jaarlijks veel geld in stopt. Amazon Games zet tegelijkertijd in op het uitgeven van games van andere ontwikkelstudio's zoals Smilegate. Lost Ark is een groot succes in Korea, zo won het zes prijzen op de Korea Game Awards 2019, waaronder die voor 'populairste game'.