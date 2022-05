Amazon staakt verdere ontwikkeling van multiplayershooter Crucible

Crucible, een multiplayershooter die door Amazon Games wordt ontwikkeld, komt toch niet uit. Ondanks dat er in juli aan een gesloten bèta werd begonnen om de game te verbeteren, heeft dit volgens Amazon niet tot het gewenste resultaat geleid.

Dat heeft de ontwikkelaar op de website van Crucible bekendgemaakt. Het besluit is genomen nadat er in de afgelopen maanden verscheidene verbeteringen zijn doorgevoerd in de game, maar dit niet leidde tot positieve feedback bij de deelnemers aan de bèta. Volgens Amazon is er daardoor geen toekomst meer voor het spel, en wordt de stekker eruit getrokken.

De ontwikkeling van Crucible kende de nodige tegenslag. Zo werd er in juli besloten om de game terug te trekken en te vervangen door een gesloten bèta. Amazon besloot daartoe nadat spelers kort na de release in mei kritiek leverden over de kwaliteit van de game. Nu blijkt dus dat de afgelopen maanden niet voor verbetering hebben gezorgd.

Het team dat Crucible heeft ontwikkeld, wordt van het project gehaald en gaat andere games ontwikkelen binnen Amazon Games. Spelers die geld hebben uitgegeven aan Crucible krijgen hun geld terug.