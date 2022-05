Amazons multiplayershooter Crucible gaat terug naar gesloten bètafase

De gratis te spelen online shooter Crucible zit vanaf woensdag 18:00 uur weer in een gesloten bètafase. Sinds de release in mei heeft het spel nogal wat kritiek gekregen; de makers zeggen dat ze tijdens de bèta op basis van feedback verbeteringen doorvoeren.

Colin Johanson van ontwikkelaar Relentless Studios verwijst in een nieuw bericht naar eerder gecommuniceerde stappen om het spel te verbeteren op basis van feedback en de terugkeer naar een gesloten bèta ziet hij als een nieuwe stap in dat proces. Volgens Johanson helpt deze gesloten bèta zijn team om zich te richten op het leveren van de best mogelijk ervaring voor de spelers. Een eerder gepubliceerde routekaart met verbeteringen op het vlak van onder meer de map en gevechten wordt volgens hem gewoon gevolgd.

De gesloten bèta betekent dat nieuwe spelers voor onbepaalde tijd geen toegang kunnen krijgen tot de game; het is onbekend hoelang deze fase duurt. Tijdens de gesloten bèta houden bestaande spelers wel gewoon toegang tot het spel. Voor hen verandert er niet veel. Het spel blijft voor huidige bezitters gewoon toegankelijk en de huidige progressie, verdiende items en zaken zoals beloningen en een eventuele battle pass blijven allemaal behouden. Ook mogen spelers tijdens de gesloten bèta nog gewoon gameplaybeelden streamen en praten over hun ervaringen uit het spel.

Johanson zegt dat een van grootste veranderingen wordt gevormd door wekelijks geplande sessies waarin de ontwikkelaars met spelers samenspelen en om feedback zullen vragen. Ook gaat de ontwikkelaar een speciale community council opzetten. Daar zullen bètaparticipanten van alle niveaus in komen. Het is de bedoeling dat Relentless Studios nauw gaat samenwerken met deze raad, al zijn nadere details hierover nog onbekend.

Crucible is een game van uitgever Amazon Games. Het spel kwam op 20 mei uit en is een team-based shooter met elementen van Overwatch en League of Legends; het spel heeft wel wat weg van Battleborn, een game van Gearbox die geen groot succes werd, mede omdat het overvleugeld werd door in het dezelfde maand uitgekomen, redelijk vergelijkbare Overwatch.

Al snel na de release bleek dat Crucible niet bepaald populair was op kanalen op Twitch, waar het kijkersaantal een duikeling naar onder de 600 maakte toen de gesponsorde stream van NiteNightKid stopte. Wat Amazon en Relentless ook op de nodige kritiek kwam te staan, was het feit dat begin juni besloten werd om twee van de drie gamemodi op te doeken: de Heart of the Hives-modus werd omarmd en de Harvester Command and Alpha Hunters werden losgelaten. Uit de statistieken van Steam Charts blijkt hoe onpopulair het was en vooral is. In mei waren er gemiddeld nog ruim 3.500 spelers met een piek van 10.600, maar inmiddels is dat ingezakt tot een gemiddelde van 360 en een piek van iets minder dan 1700 spelers.