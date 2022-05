Nederlandse WO1-shooter Tannenberg komt op 24 juli uit voor consoles

De Noord-Hollandse ontwikkelaars Blackmill Games en M2H brengen Tannenberg op 24 juli uit voor de Xbox One en de PS4. Deze online fps-shooter is te beschouwen als opvolger van het eerdere uitgebrachte Verdun en heeft opnieuw de Eerste Wereldoorlog als setting.

Met de komst van Tannenberg voor de consoles komt ook een nieuw speelveld beschikbaar, waarin het draait om de strijd om het Oostenrijks-Hongaarse fort Przemyśl. Op deze locatie vond de langste belegering van de Eerste Wereldoorlog plaats, waar de Oostenrijks-Hongaarse militairen zich uiteindelijk overgaven aan de Russen. Volgens de ontwikkelaars kenmerkt de Przemyśl-map zich door grote fortificaties, wat afwijkt van de andere beschikbare speelvelden, die veelal een meer open terrein hebben, afgewisseld met bossen, uitgebrande dorpen, bergen en moerassen.

Volgens de makers is Tannenberg op het vlak van de prestaties, controls en graphics geheel geoptimaliseerd voor de consoles, wat tot een vloeiende multiplayer-ervaring moet leiden. Het maken van de versie voor de Xbox One en PS4 is door de twee studio's zelf gedaan. Mike Hergaarden, medeoprichter van M2H, zegt dat de teams met de komst van de remaster van Verdun de nodige ervaring hebben opgedaan met het optimaliseren van verschillende elementen en dat dat heeft geholpen bij het bouwen van de consoleversie. Volgens de ontwikkelaars is ook extra tijd geïnvesteerd om Tannenberg gebruik te laten maken van de extra rekenkracht van de PS4 Pro en de Xbox One X, al is niet duidelijk wat dat spelers met deze consoles precies oplevert.

De makers zeggen dat spelers in de consoleversie kunnen deelnemen in slagen van in totaal 40 spelers, waarbij maximaal 20 bots aanwezig kunnen zijn; bij de Steam-versie van het spel is ondersteuning voor 64 spelers. De nieuwe Przemyśl-map verschijnt op 24 juli ook voor de Steam-versie van Tannenberg. Het spel is sinds november 2017 als earlyaccesstitel beschikbaar op Steam en kwam daar officieel uit in februari 2019.

In Tannenberg kruip je als speler in de huid van een infanteriesoldaat aan het oostfront. Het spel is geïnspireerd door de Slag bij Tannenberg, die in augustus 1914 plaatsvond in het toenmalige Oost-Pruisen, wat vandaag de dag onderdeel van Polen is. De strijd werd gewonnen door de Duitsers; zij wisten het Russische leger te verslaan en een groot aantal Russische soldaten gevangen te nemen.

Tannenberg is een online shooter waarin je als deel van een squad vanuit een eerstepersoonsperspectief de strijd moet aangaan, als onderdeel van grootschalige manoeuvres om strategisch belangrijke punten in te nemen. Authenticiteit speelt een belangrijke rol, onder meer op het vlak van uitrusting, uniformen en wapens.