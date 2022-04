Nederlandse ontwikkelaars kondigen WW1-shooter Isonzo aan

Blackmill Games en M2H kondigen een nieuwe Eerste Wereldoorlog-shooter aan. Isonzo speelt zich af rondom berggevechten aan het Italiaanse front. De game is na Verdun en Tannenberg het derde deel in de WW1-serie.

Isonzo komt later dit jaar uit op Steam en voor de PlayStation 4 en 5, Xbox Series X en S, en Xbox One. Een verschijningsdatum is nog niet bekendgemaakt. De game is net als zijn voorgangers een tactische multiplayershooter. Isonzo krijgt een nieuwe Offensive-modus, die spelers 'in het midden van historische gevechten' plaatst, aldus de aankondiging.

Net als Verdun en Tannenberg is Isonzo een realistische shooter. Het doel van de studio's is om de game historisch zo accuraat mogelijk te maken. Daarvoor hebben de makers veldonderzoek gedaan en advies ingewonnen van historici.

Ten opzichte van de eerdere WW1-games zal het nieuwe deel onder meer nieuwe wapens krijgen, waaronder mortieren die in de bergstrijd werden gebruikt. De naam van de game refereert aan de Isonzo-rivier, waar de strijd tussen het Italiaanse koninkrijk en het Oostenrijks-Hongaarse Rijk deels plaatsvond.

De eerste game in de WW1-serie van Blackmill Games en M2H was Verdun, dat in 2015 uitkwam. Tannenberg was daarvan de opvolger en die game kwam in 2019 uit. De eerste twee delen spelen zich respectievelijk aan het westfront en het oostfront af.