Door Paul Hulsebosch, woensdag 24 mei 2017 16:49, 6 reacties • Feedback

Verdun, de WOI-shooter van de Nederlandse ontwikkelaar Blackmill Games, krijgt een losstaande uitbreiding die zich afspeelt aan het oostfront. De uitbreiding heet Tannenberg en spelers zijn daarin mobieler dan in de game zelf. Wanneer Tannenberg verschijnt, is niet bekend.

Waar Verdun zich voornamelijk afspeelt aan de westelijke fronten, verplaatsen Blackmill Games en medeontwikkelaar M2H de actie in Tannenberg naar het oostfront, een deel van de oorlog dat weinig aandacht krijgt volgens de makers. De losstaande uitbreiding is genoemd naar de Slag om de Tannenberg uit 1914, een van de grootste veldslagen uit de Eerste Wereldoorlog. De game heeft al een pagina op Steam. Verdun, dat niet nodig is om Tannenberg te kunnen spelen, verscheen in 2015.

Volgens de makers staat in Tannenberg de samenwerking tussen de Russische legers en die van Oostenrijk-Hongarije centraal. Beide komen in de game voor, hoewel de slag bij het in het huidige Polen gelegen Tannenberg uitgevochten werd tussen Rusland en Duitsland. Aan het oostfront werd veel minder in loopgraven gevochten dan in het westen, wat maakt dat de gameplay in Tannenberg mobieler zal zijn dan in Verdun. Blackmill Games en M2H verwachten de game in 2017 af te hebben. Wanneer is niet bekend.

Tannenberg