Nederlandse WOI-shooter Tannenberg gaat in Early Access

Ontwikkelaar Blackmill Games heeft shooter Tannenberg in early access gezet, wat wil zeggen dat de game via Steam beschikbaar is voor Windows, Linux en OS X. De shooter speelt zich tijdens WOI. Het is een losstaande uitbreiding voor Verdun.

Blackmill Games, een studio uit het Noord-Hollandse Heiloo, gaat in Tannenberg opnieuw terug naar de Eerste Wereldoorlog. In de shooter kunnen spelers deelnemen aan diverse veldslagen uit de oorlog. Voor Tannenberg koos Blackmill Games daarbij voor de minder bekende veldslagen die plaatsvonden aan het oostelijke front. Zo kunnen spelers deelnemen aan de Battle of Tannenberg uit augustus 1914, de gevechten in de Carpathian Passes uit december 1914, de Battle of Bolimov uit januari 1915 en de Brusilov Offensive uit juni 1916.

Tannenberg is een losstaande uitbreiding van de eerste game van Blackmill, Verdun. Ook die shooter speelde zich tijdens de Eerste Wereldoorlog. Net als Verdun is Tannenberg een online game. In Tannenberg kunnen maximaal 64 spelers deelnemen aan de gevechten tussen de troepen van Russische rijk de Centralen. Blackmill biedt de voorlopige versie van de game via Steam aan voor 18 euro en spreekt van een open bètatest die loopt tot begin 2018. De game werkt op Windows, Linux en macOS. Net als bij Verdun werkt Blackmill Games voor Tannenberg samen met de eveneens Noord-Hollandse ontwikkelaar M2H.

Tannenberg