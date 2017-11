GRID Autosport voor iOS werkt alleen op recente iPhones en iPads

Uitgever Feral Interactive heeft bekendgemaakt op welke apparaten de iOS-versie van GRID Autosport zal werken. Er is minimaal een iPhone 7 nodig en voor iPads geldt dat het een 2017-uitvoering of een Pro-model moet zijn. De game komt dit najaar uit.

Om GRID Autosport en de drie dlc-uitbreidingen te installeren is minimaal 6GB aan opslagruimte nodig. De uitgever raadt aan om 8GB aan ruimte vrij te maken om installatieproblemen te voorkomen. De game vereist dat de apparaten op iOS 11 of nieuwer draaien. Waarschijnlijk werkt het spel alleen op recente hardware vanwege de beschikbare rekenkracht. De mobiele versie van GRID Autosport is gebaseerd op de volledige game die in 2014 uitkwam voor de pc en consoles. Het spel zal meer dan tachtig auto's en ruim honderd circuits bevatten.

De iOS-versie van GRID Autosport krijgt een vaste prijs voor alle inhoud, er zijn geen microtransacties. Wat de game gaat kosten en op welke datum de iOS-versie precies uitkomt, is nog niet duidelijk. Feral Interactive maakt ook een Android-versie van de game, die moet ergens volgend jaar uitkomen. Het is nog niet bekend op welke Android-hardware de game zal draaien, maar apparaten moeten in ieder geval de Vulkan-api ondersteunen.