Focus Entertainment neemt Nederlandse gamestudio BlackMill Games over

De Franse uitgever Focus Entertainment heeft de Nederlandse gamestudio BlackMill Games overgenomen. Het in Heiloo gevestigde bedrijf bekend van de shooters Verdun en Tannenberg blijft in de huidige samenstelling voortbestaan met oprichter Jos Hoebe aan het roer.

Feitelijk koopt Focus Entertainment met de overname van BlackMill Games het meerderheidsaandeel van de WW1 Game Series, een gezamenlijk project van BlackMill Games en partner en voormalige eigenaar M2H. De serie gaat nu onder leiding van het vernieuwde BlackMill Games B.V. verder. Hoebe behoudt een derde van de aandelen van het bedrijf, zo laat Focus Entertainment in een persbericht weten. Het is niet bekend hoeveel er voor de Nederlandse studio is betaald.

BlackMill Games bracht tot dusver in samenwerking met M2H twee shooters uit binnen de Eerste Wereldoorlog-franchise, namelijk Verdun en Tannenberg. Een derde deel gemaakt door de twee Nederlandse bedrijven, Isonzo, komt op dinsdag 13 september uit. In deze game staat het conflict tussen het Italiaanse koninkrijk en het Oostenrijks-Hongaarse Rijk ten tijden van de Eerste Wereldoorlog centraal.