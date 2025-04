Blue Origin moet vlucht New Shepard afbreken en zet noodsysteem in - update

Blue Origin heeft het noodsysteem van de New Shepard-raket moeten gebruiken tijdens de N-23-missie. De vlucht werd afgebroken nadat er problemen met de booster optraden, waarna de payload-capsule losgekoppeld werd van de raket.

De New Shepard-booster werd maandag om 16.26 uur Nederlandse tijd gelanceerd en leek gedurende de eerste minuut normaal te functioneren. Een minuut en vier seconden na de lancering lijkt er een abrupte verandering in de uitstoot van de boosterraket plaats te vinden en lijkt hij plots zijwaarts te gaan vliegen. Op dat moment treedt het noodsysteem in werking waarna de capsule met de payload losgekoppeld wordt van de raket.

De commentator van de livestream meldt: "Het lijkt erop dat er iets afwijkends is gebeurd tijdens de vlucht van vandaag. Dit was niet de bedoeling en we hebben nog geen details over de situatie. Maar onze crewcapsule heeft succesvol kunnen ontsnappen [van de booster]." Blue Origin bevestigt dat het om een probleem met de booster gaat en weet te melden dat het noodsysteem naar behoren werkte. Later schrijft de ruimtevaartorganisatie dat de booster 'tegen de grond is geslagen', wat zo goed als zeker bevestigt dat de betreffende raket verwoest is.

Het ruimtevaartbedrijf heeft nog geen verdere details over het incident vrijgegeven. Wel is duidelijk dat de New Shepard-raket zich op het kritieke moment grofweg op 'max-q' bevindt, de hoogte waarop het ruimtevaartuig onder de meeste aerodynamische druk staat. Er waren ruim dertig payloads in de capsule aanwezig, waaronder wetenschappelijke experimenten gesponsord door NASA en tienduizenden ansichtkaarten. Het is niet bekend of de inhoud van de capsule nog volledig intact is.

Update, 20.30 uur: Het artikel refereerde foutief naar missie N-23 als een testvlucht. Dit is onjuist. Het ging om een reguliere ruimtemissie zonder bemensing met als doel wetenschappelijk onderzoek. Het artikel is hierop aangepast. Ook is er een recent statement van Blue Origin over het lot van de New Shepard-booster aan het bericht toegevoegd. Met dank aan Sebazzz.