Blue Origin lanceert New Shepard-raket succesvol na crash in 2022

Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van voormalige Amazon-baas Jeff Bezos, heeft succesvol zijn New Shepard-raket en crewcapsule gelanceerd en veilig teruggebracht naar de aarde. Het bedrijf hield ruim een jaar geleden zijn recentste lancering, waarbij de raket neerstortte.

De herbruikbare New Shepard-raket werd dinsdag succesvol gelanceerd vanuit West-Texas, zo bevestigt Blue Origin in een persbericht. De raket werd op een maximale hoogte van ongeveer 106 kilometer gebracht. Daarmee kon de ruimtecapsule, waar geen crewleden in zaten, een korte tijd in de ruimte doorbrengen. Tien minuten en dertien seconden na lancering landde de capsule weer op aarde. Ook de New Shepard-raket is veilig geland.

De lancering stond aanvankelijk gepland op maandag 18 december, maar die poging werd toen afgebroken wegens lage temperaturen en problemen op de grond. De raket werd op dinsdag alsnog gelanceerd als onderdeel van de NS-24-ruimtemissie. Daarmee werden 33 payloads naar de ruimte gebracht, onder meer van NASA en onderwijsinstellingen. De raket had ook 38.000 ansichtkaarten van studenten van over de hele wereld aan boord, die nu worden teruggestuurd naar de afzenders.

De NS-24-ruimtemissie volgt vijftien maanden nadat Blue Origin een ruimtemissie met de New Shepard-raket halverwege moest afbreken. De crewcapsule werd daarmee wegens een 'onregelmatigheid' gescheiden van de New Shepard-raket, waarna die raket neerstortte. De capsule wist wel veilig te landen. Volgens de Amerikaanse Federal Aviation Administration kwam dat door een 'structureel defect aan een straalpijp', die werd veroorzaakt door hoger dan verwachte temperaturen van de motor. Blue Origin moest van de FAA 21 maatregelen doorvoeren om te voorkomen dat die storing zich opnieuw voor zou doen.

De lancering van 19 december. De lancering vindt plaats rond 25:44. De raket landt rond 32:57 en de capsule volgt rond 35:45.