Eerste raket Japans ruimtebedrijf vernietigt zichzelf kort na lancering

De Kairos-raket van het Japanse ruimtebedrijf Space One is kort na zijn eerste lanceerpoging ontploft. Het ruimtetuig zou tot zelfvernietiging zijn overgegaan nadat de boordcomputer had berekend dat de missie moeilijk behaald kon worden. Space One heeft een onderzoek geopend.

Het ruimtetuig, genaamd Kairos, was volgens Reuters achttien meter lang en werd woensdag vanop een lanceerplatform op het Japanse schiereiland Kii gelanceerd. De zelfvernietiging en de bijhorende explosie zouden vijf seconden na de lancering hebben plaatsgevonden en liet volgens Reuters een grote rookpluim en rondvliegende brokstukken achter rondom het lanceerplatform.

Ceo Masakazu Toyoda stelt dat de raket de zelfvernietigingsprocedure had geactiveerd, nadat het ruimtetuig had berekend dat de missie moeilijk behaald kon worden. Space One heeft nog niet aangegeven wat de exacte reden van die zelfvernietiging is en heeft een onderzoek geopend. Het bedrijf vertelde aan Reuters dat de lancering van de Kairos grotendeels automatisch gebeurt en dat de raket tot zelfvernietiging kan overgaan als er fouten optreden in het vluchtplan, snelheid of controlesysteem.

Space One bestaat sinds 2018 en is een consortium van enkele Japanse bedrijven en banken. Space One wil het eerste bedrijf uit het land zijn dat een satelliet in een baan rond de aarde brengt. De Kairos was zijn eerste raket. Reuters meent dat het bedrijf tegen het einde van dit decennium twintig raketten wil lanceren.