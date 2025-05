Japanse wetenschappers lanceren eerste houten satelliet

Japanse onderzoekers hebben naar eigen zeggen 's werelds eerste houten satelliet gelanceerd. De wetenschappers willen onderzoeken of hout gebruikt kan worden als bouwmateriaal voor mensen die in de ruimte wonen. Daarnaast kan hout voor minder ruimteafval zorgen.

De LignoSat werd in de nacht van maandag op dinsdag gelanceerd met een SpaceX-raket. De satelliet blijft nu in ieder geval zes maanden in een baan om de aarde, waar meetapparatuur in de satelliet zal meten hoe het hout zich in de ruimte gedraagt, zeggen de onderzoekers van de universiteit van Kyoto tegen Reuters.

Uiteindelijk denken de wetenschappers dat het hout gebruikt kan worden als bouwmateriaal wanneer mensen in de ruimte leven. Het hout zou dan bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden om huizen te bouwen op andere planeten. Hout zou geschikt zijn, omdat er in de ruimte geen water of zuurstof is en het materiaal daardoor niet rot of ontvlamt, zegt Takao Doi, een van de wetenschappers en een astronaut die op het ISS is geweest.

Hout zou ook gebruikt kunnen worden om satellieten te maken en zou daarbij voor minder ruimteafval moeten zorgen dan de huidige satellieten van metaal. De onderzoekers willen het hout dan ook pitchen aan SpaceX als blijkt dat het materiaal werkt. De onderzoekers hebben eerder met verschillende houtsoorten geëxperimenteerd op het ISS. Hieruit zou blijken dat hinoki het beste materiaal is. Dit is een cipressoort die vooral in Japan voorkomt en ook voor zwaardschedes is gebruikt.