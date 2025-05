Boeing overweegt naar verluidt om Starliner en ISS-projecten te verkopen

Boeing onderzoekt de mogelijkheden om een groot deel van zijn ruimtevaartafdeling te verkopen. Dat schrijft The Wall Street Journal op basis van anonieme bronnen. Het bedrijf wil naar verluidt het Starliner-ruimtevaartuig en zijn projecten met betrekking tot het ISS van de hand doen.

Volgens de Wall Street Journal overweegt Boeing om zijn ruimtevaartactiviteiten in te krimpen om het bedrijf te 'stroomlijnen' en kosten te besparen. De plannen zouden zich nog in een vroeg stadium bevinden, dus het is allerminst zeker dat het Starliner-programma en de ISS-projecten daadwerkelijk worden verkocht.

Boeing zou zijn werkzaamheden aan het Space Launch System nog wel willen voortzetten. Deze raket moet Amerikanen in de toekomst naar de maan brengen en later naar Mars. Ook behoudt het bedrijf zijn commerciële en militaire satellieten, schrijft de WSJ.

Tijdens een bespreking van de kwartaalcijfers zei ceo Kelly Ortberg afgelopen woensdag dat Boeing 'beter minder dingen kan gaan doen, maar die dingen wel beter kan gaan doen'. "Onze commerciële vliegtuigen en verdedigingssystemen zullen op de lange termijn nog onderdeel blijven van Boeing, maar er zijn wat randactiviteiten die efficiënter kunnen of die ons afleiden van onze kern." Daar werden echter geen voorbeelden bij genoemd.

De ingewijden zeggen tegen de krant dat het bedrijf al voor de komst van de nieuwe ceo in augustus, gesprekken had gevoerd met Jeff Bezos over een mogelijke overname van enkele NASA-contracten van Boeing. Het is onduidelijk of die gesprekken nu nog lopen. Het luchtvaartbedrijf laat in een reactie aan Reuters weten dat het 'niet ingaat op marktgeruchten of -speculaties'.

Boeing kampt al jaren met problemen bij zijn ruimtevaarttak. Zo kwam de Starliner bij een eerste testvlucht in 2019 in een verkeerde baan rond de aarde terecht. Na de eerste crewvlucht in juni van 2024 werden technische problemen vastgesteld, waardoor NASA besloot om de Starliner zonder bemensing te laten terugkeren. De astronauten vliegen in februari terug in een Dragon-capsule van SpaceX. Ook de eerste vlucht van het Space Launch System, dat Boeing mede ontwikkelt, werd jaren uitgesteld door tal van problemen. Afgelopen maand ontsloeg Boeing het hoofd van zijn ruimtevaartafdeling.