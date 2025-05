Eerste bemenste vlucht Boeing Starliner uitgesteld door technische problemen

De eerste bemenste vlucht met Boeings Starliner-capsule is op het laatste moment uitgesteld door technische problemen. De volgende poging vindt ten vroegste op 10 mei plaats. Starliner moet dan twee astronauten naar het ISS brengen.

De lancering werd afgelast vanwege een probleem met een zuurstofklep van de Atlas V-raket waarmee de capsule gelanceerd moest worden. Het probleem werd twee uur voor de lancering waargenomen. United Launch Alliance, de bouwer van de raket, zei na de afgelasting dat er minstens 24 uur nodig zijn om te achterhalen wat het probleem is. Later gaf ULA aan dat de volgende poging ‘niet eerder dan vrijdag' zou plaatsvinden.

Er lijken echter geen problemen te zijn met de ruimtecapsule zelf. Het Starliner-programma, dat in 2014 werd gestart om astronauten naar het ISS te brengen, kampt al jaren met problemen. Boeing heeft in tien jaar tijd slechts twee onbemenste testvluchten uitgevoerd, waarbij behoorlijk wat misging. De eerste bemenste vlucht werd meermaals uitgesteld. Concurrent SpaceX, dat van NASA minder geld kreeg om een capsule te ontwerpen, stuurt al regelmatig bemenste Dragon-capsules naar het ISS.

.@NASA, @BoeingSpace, and @ulalaunch scrubbed the launch opportunity on May 6 for the agency’s Boeing Crew Flight Test to the @Space_Station due to a faulty oxygen relief valve observation on the Atlas V rocket Centaur second stage.



