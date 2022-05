Astronauten vliegen met Sojoez-capsule in recordtijd naar ISS

Twee Russische kosmonauten en een Amerikaanse astronaut hebben in een Sojoez-capsule in een recordtijd het International Space Station bereikt. Het drietal lanceerde vanaf het Kosmodroom van Bajkonoer in Kazachstan.

De astronauten Kate Rubins, Sergey Ryzhikov en Sergey Kud-Sverchkov koppelden om 10.48 uur Nederlandse tijd met hun Sojoez MS-17-capsule aan het ISS, na een vlucht van ongeveer drie uur waarbij er twee keer een rondje om de aarde is afgelegd. Het is de eerste keer dat dit snelle rendezvous-schema is gebruikt. De vlucht duurde precies drie uur en drie minuten volgens kosmonaut Ivan Vagner, die al enige tijd in het ISS verblijft. Bij deze snelle vlucht is het ISS bereikt in de helft van de tijd die er eerder nodig was. Dit is al eens eerder getest met Progress-vrachtcapsules; dat zijn varianten van het Sojoez-vaartuig. Een dergelijke snelle vlucht was echter nog niet eerder met astronauten aan boord uitgevoerd. Van de drie astronauten is Rubins al eens in het ISS geweest.

Het idee hierachter is dat deze snellere aankomst bij het ISS prettiger is voor de bemanning, aangezien ze dan minder lang in de zeer krappe Sojoez-capsule hoeven te verblijven. De Amerikaanse commerciële capsules van SpaceX en Boeing, de Crew Dragon en de Starliner, zullen beduidend langer doen over het bereiken van het ISS. Dat zal ongeveer een dag in beslag nemen, maar de capsules zijn wel veel ruimer. Die capsules hebben meer marge bij eventuele kleine afwijkingen. Die kunnen bijvoorbeeld ontstaan bij het timen van een correctieontsteking van de motoren. Dat gebeurde bijvoorbeeld in maart 2014 bij een Sojoez-capsule, waardoor de drie astronauten moesten teruggevallen op een rendezvous die twee dagen duurde, in plaats van de geplande zes uur durende vlucht.