LibreOffice roept Apache OpenOffice op zich achter LibreOffice te scharen

Het team achter LibreOffice roept in een open brief gericht aan Apache OpenOffice op om samen aan LibreOffice te werken. Volgens het team is LibreOffice de toekomst, terwijl Apache OpenOffice al sinds 2014 geen grote release heeft gehad.

Volgens het bestuur van The Document Foundation, die verantwoordelijk is voor LibreOffice, zou het gezamenlijke doel van beide officesuites moeten zijn om zoveel mogelijk mensen van krachtige, up-to-date en goed onderhouden productiviteitstools te voorzien. Het team reikt daarbij de hand aan Apache OpenOffice om samen te werken aan LibreOffice.

De open brief verschijnt twintig jaar nadat de broncode van OpenOffice werd vrijgegeven. OpenOffice is gebaseerd op StarOffice, dat in 1999 door Sun Microsystems werd overgenomen en in 2000 onder een opensourcelicentie werd vrijgegeven. Na de overname van Sun Microsystems door Oracle in 2010, raakte de ontwikkeling in het slop en in 2011 droeg Oracle het project over aan Apache.

Ontevreden ontwikkelaars van OpenOffice.org begonnen in 2010 The Document Foundation en startten een fork genaamd LibreOffice, waarbij ook code van de Go-oo-kantoorsuite werd gebruikt. Sindsdien is het project actief gebleven, in tegenstelling tot dat van Apache OpenOffice, zo verklaart LibreOffice.

Volgens het project heeft LibreOffice een levendige gemeenschap met dertien grote releases en 87 minor releases, en zijn er meer dan 15.000 codecommits geweest, waar Apache OpenOffice geen enkele grote release en 595 codecommits heeft gehad. "Als Apache OpenOffice nog steeds zijn 4.1-branch uit 2014 wil onderhouden, natuurlijk, dat is belangrijk voor bestaande gebruikers. Maar het verantwoordelijke om in 2020 te doen is om nieuwe gebruikers te helpen", aldus LibreOffice. In 2016 overwoog Apache de ondersteuning van OpenOffice te staken vanwege gebrek aan capaciteit.