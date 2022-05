PUBG krijgt veranderend vulkaanspeelveld en ranglijstsolomodus

PlayerUnknown's Battlegrounds krijgt als onderdeel van het gloednieuwe seizoen 9 een nieuw speelveld, waarin een vulkaan en veranderingen op de map dominerende factoren zijn. Verder komt een ranked solomodus beschikbaar.

Patch 9.1 is sinds woensdag beschikbaar op de testserver en daarmee wordt het nieuwe speelveld Paramo geïntroduceerd. Deze fictieve map beslaat 3x3km, zou in de hooglanden van Zuid-Amerika liggen en wordt gedomineerd door een actieve vulkaan. Er zijn meerdere lavastromen aanwezig, die schade kunnen toebrengen aan spelers en voertuigen. Een andere kenmerkend element van Paramo is dat het speelveld er elke nieuwe ronde anders uitziet, waarbij bepaalde locaties en delen van het terrein verplaatst worden en de weersomstandigheden heel verschillend kunnen zijn. Spelers landen niet via een vrachtvliegtuig, maar via een helikopter; deze helikopter verzorgt ook de kratten met buit.

Seizoen 9 introduceert niet alleen een nieuwe battle pass en een nieuw in-game munteenheid genaamd G-Coin om cosmetische items mee te kopen, maar ook een ranglijstmodus voor spelers die graag solo op avontuur gaan. Er was veel vraag naar het introduceren voor zo'n modus voor op zichzelf spelende spelers. Het was al duidelijk dat deze solomodus zou komen, maar het was tot nu toe niet duidelijk wanneer dat zou geschieden. Net als bij de ranglijstmodus voor viertallen hebben deze solowedstrijden maximaal 64 spelers en waren rondes alleen gespeeld op de speelvelden Erangel, Miramar, Vikendi en Sanhok.