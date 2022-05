PUBG krijgt instelling voor maximaal 60fps op Xbox One X en PS4 Pro

PlayerUnknown's Battlegrounds krijgt op de Xbox One X en PlayStation 4 Pro een instelling waarmee 60fps in theorie haalbaar wordt. Dit wordt de nieuwe frame cap voor specifiek deze twee consoles. Tot op heden was 30fps de limiet voor de shooter op de consoles.

In de patch notes voor console-update 9.1 staat dat er een Framerate Priority-instelling beschikbaar komt voor de genoemde twee consoles. Daarmee wordt de frame cap opgehoogd tot 60fps, waarbij de resolutie wordt ingesteld op 1920x1080 pixels om de hogere framerates mogelijk te kunnen maken. Het bedrijf achter de game belooft overigens niet dat 60fps voortdurend gehaald zal worden; het gaat om een hoger maximum, dat in de plaats komt van de eerdere limiet van 30fps.

Ontwikkelaar PUBG Corp zegt dat het momenteel manieren onderzoekt om deze framerateverhoging ook uit te brengen voor andere consoles. Daarbij gaat het vooral om de reguliere Xbox One en PlayStation 4, die minder krachtig zijn dan de One X en de 4 Pro. Of en zo ja wanneer deze consoles op termijn ook de 30fps-limiet achter zich kunnen laten, is nog onbekend.

De nieuwe patch is al beschikbaar op de publieke testserver en zal waarschijnlijk volgende week voor iedereen beschikbaar komen. Update 9.1 introduceert seizoen 9. Afgezien van de mogelijkheid om met maximaal 60fps te kunnen spelen, is de patch vrijwel gelijk aan die voor de pc. Het meest in het oog springende van seizoen 9 betreft de toevoeging van een veranderend vulkaanspeelveld.