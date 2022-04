PUBG krijgt klein stedelijk speelveld met grotere inbreng AI-tegenstanders

PlayerUnknown's Battlegrounds krijgt een nieuw speelveld, dat gedurende het komende tiende seizoen speelbaar zal zijn. Het is een relatief klein, stedelijk speelveld, waarin computergestuurde tegenstanders een grotere inbreng krijgen, in de vorm van sterke soldaten en gevechtsvoertuigen.

Het nieuwe speelveld heet Haven en moet een industrieel gebied van de Amerikaanse rust belt voorstellen. Het eiland beslaat een vierkante kilometer, biedt plaats aan 32 spelers en heeft onder meer een haven, een woonwijk, een industriegebied en kolenwerven.

Het verhaal bij dit speelveld is dat het eiland in de jaren '80 in verval raakte door de industriële teruggang. Een geheimzinnig biotechbedrijf genaamd Tythonic kwam vervolgens naar het eiland en nam een stevige beveiligingsmacht mee, een leger van huurlingen genaamd Pillar.

Spelers zullen te maken krijgen met Pillar, waarbij een gevechtshelikopter met een zoeklicht en een bewapende en onkwetsbare pantserwagen tot het arsenaal behoren. Het is dan ook zaak om zoveel mogelijk verborgen te blijven en snel te manoeuvreren, waarbij een noodparachute om van daken af te springen kan helpen. Verder zijn er Pillar Commanders, gepantserde bewakers die kisten met sterke wapens en voorraden bewaken.

PUBG Corp laat weten dat deze map alleen tijdens het komende tiende seizoen speelbaar zal zijn en dat er alleen een duomodus beschikbaar is, waarbij ook solospelers kunnen meedoen. Normale bots, zoals die eerder in het spel zijn geïntroduceerd en waar de nodige kritiek op is, zijn niet aanwezig op het Haven-speelveld. Door het relatief kleine speelveld duren rondes korter en zijn er minder punten te verdienen dan normaal.

Update 10.1, inclusief het nieuwe speelveld, is momenteel beschikbaar op de testserver. Op 16 december zal seizoen 10 definitief uitkomen op de pc en een dag later zijn de consoles aan de beurt. Het tiende seizoen loopt tot 24 maart.