Firmware-update maakt 4k-streamen weer mogelijk bij diverse Philips-tv's

TP Vision brengt firmware-updates uit voor diverse Philips-tv's. De update herstelt de mogelijkheid om diensten als Netflix, Disney+ en Prime Video te bekijken in een 4k-resolutie. Vanwege een beveiligingslek was de resolutie vorige maand teruggeschroefd.

Op het forum van Tweakers melden diverse gebruikers deze week dat ze hun Philips-tv met succes hebben geüpdatet en de streamingdiensten weer in 4k kunnen bekijken. Op het Duitse Toengels Philips Blog staat een lijst met tv's waarvoor een update beschikbaar is. Er zijn updates voor Philips-tv's uit 2017, 2018 en 2019.

Diederick Houtman, Head of Product Management bij TP Vision, zegt tegen Tweakers dat de fabrikant deze week diverse firmware-updates online heeft gezet. Woensdag zijn daar nog nieuwe versies aan toegevoegd en daarmee zou het probleem voor alle getroffen tv's opgelost moeten zijn. De update wordt nog niet naar alle klanten gepusht, maar gebruikers kunnen die downloaden door in de tv-menu's te zoeken naar nieuwe software.

In november merkten eigenaren van Philips-tv's op dat streamingdiensten niet meer in hoge kwaliteit werkten. Dat hing samen met een Widevine-certificaat dat was aangepast, omdat er een beveiligingslek was ontdekt in een tv-platform dat TP Vision gebruikt voor veel Philips-tv's. Korte tijd waren de streamingdiensten alleen in 480p- of 540p-resolutie te bekijken, maar volgens TP Vision ging dat om een fout en al snel werd de maximale kwaliteit op 1080p gezet.

TP Vision gaf vorige maand tegenover Tweakers al aan dat de mogelijkheid om in 4k te streamen terug zou komen, maar dat daarvoor gewacht moest worden op een firmware-update die het beveiligingslek verhelpt. Die update is nu beschikbaar.