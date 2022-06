Philips-tv's kunnen weer streamen in 1080p, maar 4k kan pas na firmware-update

Philips-tv's die gebruikmaken van de MT5891-soc kunnen weer streamen in 1080p-resolutie. Streamen in 4k is echter nog niet mogelijk, dat kan pas weer als er een beveiligingslek wordt opgelost met een software-update. Die update kan enkele maanden op zich laten wachten.

TP Vision is op de hoogte gebracht van een beveiligingslek in Philips-tv's die een bepaald platform gebruiken, bevestigt head of product management Diederick Houtman tegenover Tweakers. Daardoor zou de Widevine-drm omzeild kunnen worden, dus is de beeldkwaliteit teruggeschroefd. Dat gebeurde eind oktober al en gebruikers konden diensten als Netflix, Disney+ en Prime Video sindsdien maximaal in 480p of 540p bekijken.

Volgens Houtman was het terugschakelen naar sd-resoluties een fout en is dat nu aangepast naar een 1080p-resolutie. Gebruikers op het forum van Tweakers melden dinsdag ook dat ze streams weer in hd-kwaliteit kunnen bekijken, maar nog niet in 4k.

TP Vision wil ook 4k-streams weer beschikbaar maken, maar dat kan pas nadat het probleem is opgelost en daarvoor moet er een firmware-update worden uitgebracht. Houtman zegt dat de fabrikant nu nog bezig is met het uitzoeken van het probleem. Er moet nog vastgesteld worden waar het lek precies zit. Het gaat in ieder geval om de PH7M_EU_5596-firmware, die op tv's met de MT5891-soc staat. Het beveiligingslek staat los van de gebruikte Android TV-versie.

Het kan enkele maanden duren voordat zo'n firmware-update beschikbaar is, zegt Houtman. Normaal gesproken worden dergelijke updates eerst een paar maanden getest voordat ze worden uitgebracht voor alle gebruikers. TP Vision zet updates ook eerst online, zodat gebruikers die zelf kunnen downloaden. De fabrikant kan dan bij een kleine groep gebruikers testen of de update naar behoren werkt. Een eventuele update die 4k-streaming herstelt, zal ook op deze manier beschikbaar komen, maar het is nog niet bekend wanneer dat het geval is.

Niet alle Philips-tv's van TP Vision zijn getroffen. Het gaat om modellen die tussen 2017 en 2019 werden uitgebracht en die voorzien zijn van de MT5891-soc van MediaTek. Het betreft zowel lcd-tv's als oled-tv's. In onderstaande tabel staan tv's die niet meer in 4k kunnen streamen en waarbij dit is bevestigd door gebruikers.