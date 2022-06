TP Vision onderzoekt probleem met streamingkwaliteit op Philips-tv's

Gebruikers van Philips-tv's met de MT5891-soc melden dat zij streamingdiensten als Netflix en Disney+ alleen nog in sd-kwaliteit kunnen bekijken. Het Widevine drm-certificaat dat benodigd is voor hd-streams is aangepast. TP Vision onderzoekt het probleem.

Op het forum van Tweakers melden verschillende bezitters van Philips-tv's dezelfde problemen. Streams van Netflix, Disney+ en Prime Video worden niet langer in 1080p of 4k weergegeven en ook hdr ontbreekt. Het blijkt in alle gevallen te gaan om tv's met dezelfde MT5891-soc van MediaTek. Het betreft zowel oled-tv's als lcd-tv's die in 2017 en 2018 werden uitgebracht door TP Vision.

Gebruiker vrilly ontdekte dat het Widevine-certificaat van een TP Vision-hardwareplatform voor tv's is aangepast. Dat is te zien in een Telegram-kanaal dat het aanpassen en intrekken van drm-certificaten bijhoudt. Het gaat om Device 6787 (TPVision TV PH7M_EU_5596) en het beveiligingsniveau is aangepast van Level 1 naar Level 3. Streamingdiensten maken gebruik van de Widevine-drm en Level 1 is vereist om in de hoogste kwaliteit te streamen.

Volgens verschillende gebruikers worden trailers nog wel in 1080p of 4k weergegeven, maar daadwerkelijke films en series blijven steken op 540p of 480p, zonder hdr-weergave. Dat trailers nog in hoge resolutie te zien zijn, is te verklaren door het feit dat die niet met drm zijn beveiligd.

Waarom het Widevine-certificaat is aangepast, is niet duidelijk. Tweaker vrilly suggereert dat het te maken kan hebben met een kwetsbaarheid in de soc, waardoor de drm omzeild zou kunnen worden. Mogelijk kan TP Vision dat met een firmware-update verhelpen.

TP Vision is op de hoogte van de problemen en is nog bezig met intern onderzoek naar de exacte oorzaak. Diederick Houtman, Head of Product Management bij TP Vision, zegt tegen Tweakers dat daarbij ook wordt gekeken naar de DRM-implementatie, maar dat het momenteel nog niet duidelijk is wat er exact aan de hand is. De bevindingen zijn ook doorgestuurd naar de research & development-afdeling van de fabrikant in Azië. Houtman hoopt in de komende dagen meer informatie te kunnen geven.

De MediaTek MT5891-soc wordt ook in tv's van andere fabrikanten gebruikt, bijvoorbeeld in de Sony AG8-reeks. Er zijn nog geen meldingen van Sony-tv's met vergelijkbare problemen en de Widevine Revocation Tracker toont geen recente DRM-wijzigingen voor bijvoorbeeld Sony-tv's.