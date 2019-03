Netflix voegt mogelijkheid afspelen hd en hdr toe aan meerdere smartphones

Netflix heeft meerdere toestellen groen licht gegeven om hd- en hdr-beeld weer te geven. Daar is het bedrijf niet scheutig mee, uit antipiraterij-overwegingen. De nieuwe Samsung Galaxy S10-toestellen krijgen hdr-ondersteuning en verschillende Snapdragon-chipsets krijgen hd-streaming.

Op hdr-gebied komen de Galaxy S10, S10e en S10+ erbij, stelt Netflix op de betreffende support-pagina. Die ondersteunen nu ook hd. Verrassend is dit niet, de Galaxy S9 stond al in het Netflix-rijtje van hdr-capabele toestellen. Op hd-gebied komen de goedkopere Galaxy M-toestellen, de M10, M20 en M30, erbij.

Verder gaan de hd-toestemmingen per chipset. Android Police merkte op dat Netflix de Snapdragon 675, 710 en 855 heeft toegevoegd aan de witte lijst. Voorbeelden van toestellen met die chipsets in de Pricewatch zijn de Xiaomi Mi 9, Nokia 8.1, Sony Xperia 1 en LG G8. Telefoons met de midrange Snapdragon 675 zijn er nog niet in Nederland.

Lang niet alle smartphones die de rekenkracht en codecs in huis hebben voor Netflix in hd, kunnen ook Netflix in hd streamen. Netflix moet daar dus groen licht voor geven, iets wat het bijvoorbeeld direct intrekt als gebruikers hun toestel geroot hebben of een custom rom geïnstalleerd hebben. Ook is de installatie van Widevine-drm vereist, wat alleen fabrikanten kunnen doen. Toen OnePlus dit aan de 5 en 5T toevoegde, moest het dus van gebruikers vragen dat ze hun toestellen opstuurden, als ze Netflix in hd wilden zien.

Ook op desktops zijn de regels voor Netflix vrij streng. Wie in de browser 4k-content wil streamen, moet Windows 10 gebruiken in combinatie met de Edge-browser. Daarnaast moet de pc een Kaby Lake-processor of nieuwer hebben of een Nvidia 1000-serie-gpu en tot slot moet een hdcp 2.2-compatibele monitor gebruikt worden.