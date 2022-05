PlayerUnknown's Battlegrounds is 70 miljoen keer verkocht

PlayerUnknown's Battlegrounds is tot op heden 70 miljoen keer verkocht, waarbij het waarschijnlijk gaat om de gezamenlijke verkoop voor de pc, Xbox One en PlayStation 4. De battleroyalegame van ontwikkelaar PUBG Corporation ging in maart 2017 in Early Access.

Bij de bekendmaking van het verkoopcijfer maakt de ontwikkelaar geen onderscheid tussen de verkoopaantallen voor de verschillende platforms. Overigens is de game ook gratis beschikbaar als mobiele versie. PUBG kwam in maart 2017 beschikbaar als Early Access-titel en kwam eind dat jaar officieel uit. Ruim een half jaar na die officiële release werd de mijlpaal van 50 miljoen verkochte exemplaren al gehaald en de shooter kwam pas in december 2018 uit op de PS4. Voor de twintig miljoen verkochte exemplaren die er nu bij zijn gekomen, was meer dan twee jaar nodig.

Seizoen 8 staat inmiddels voor de deur, waarmee het Sanhok-junglespeelveld een remaster krijgt. Verder komt er een nieuwe feature genaamd de Loot Trucks, al zijn Ranked Matches daarvan uitgezonderd. Het zijn rondrijdende, gepantserde trucks die buit achterlaten als ze schade oplopen. Het vernietigen van zo'n vrachtwagen levert extra veel wapens en uitrusting op. Deze wapens zijn al voorzien van bepaalde toevoegingen en skins. Dit nieuwe seizoen verschijnt op 22 juli op de pc en is inmiddels te vinden op de testserver. Spelers op de Xbox One en PlayStation 4 moeten nog wachten tot 30 juli.