Gerucht: PUBG wordt free-to-play en krijgt nieuwe spelmodus met zombies

Battleroyale-game PlayerUnknown's Battlegrounds wordt mogelijk free-to-play. Dat meldt PUBG-leaker PlayerIGN. De meest recente update van de game bevat ook assets voor een soort survivalmodus met zombies, genaamd Zombie Defense.

Leaker PlayerIGN laat op Twitter weten dat de ontwikkelaar van PUBG de game free-to-play wil maken, merkt ook GamesRadar op. PlayerIGN is een bekende PUBG-leaker, die enkele weken geleden de komst van vliegtuigcrashes voorspelde; die feature werd op woensdag werd toegevoegd aan de Taego-map, in patch 13.1.

Ontwikkelaar PUBG Corporation zou volgende maand eerst een free-to-play-week houden. Tijdens die periode zou het bedrijf de reacties van spelers peilen. Aan de hand daarvan wordt een beslissing genomen, zo meldt de leaker. De ontwikkelaar wilde volgens PlayerIGN in 2019 ook al overstappen naar een free-to-play-model, maar haalde tijdens een f2p-week niet de respons van spelers die het hoopte.

Er bestond al een gratis versie van de battleroyale-game, genaamd PUBG Lite. Die game had onder andere lagere systeemeisen en was daarmee geschikt voor gamers met een pc die niet aan de systeemeisen van de reguliere PUBG-versie voldoet. Ontwikkelaar PUBG Corporation zette die variant van het spel in mei stop, nadat het spel een jaar lang niet was geüpdatet.

PlayerIGN onderschrijft ook informatie over een Zombie Defense-modus. De leaker heeft die gamemodus niet zelf voorspeld; patch 13.1 zou assets voor die gamemodus bevatten. Spelers zouden zichzelf in Zombie Defense moeten beschermen tegen golven zombies in een cirkelvormige zone op de Camp Jackal-map. Gaandeweg zouden spelers survival coins kunnen verzamelen, die ze kunnen uitgeven in een winkel. Dat is vergelijkbaar met de huidige Arena-modus van PUBG.

Patch 13.1 verscheen op woensdag en bevat de door PlayerIGN voorspelde vliegtuigcrashes