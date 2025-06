Zombie-mmo The Day Before is uitgesteld vanwege claim van handelsmerkinbreuk

De zombie-pc-mmo The Day Before is met negen maanden uitgesteld naar 10 november. Een persoon zou vlak na de eerste aankondiging van het spel handelsmerk hebben aangevraagd op de naam van de game en 'klaagde' eerder deze maand bij het bedrijf.

Ontwikkelaar Fntastic zegt dat het niet op de hoogte was van het aangevraagde handelsmerk en zegt dat het bedrijf er op 19 januari achter kwam, toen de persoon contact opnam met Fntastic. Wat de persoon wil, is niet duidelijk. Door de handelsmerkkwestie is de Steam-pagina van het spel echter offline gehaald, volgens de ontwikkelaar op verzoek van de klager. Waarom Fntastic niet zelf eerder handelsmerk had aangevraagd op de naam van zijn game, voor de aankondiging in januari 2021, is niet duidelijk.

The Day Before is een thirdpersongame die volgens PCGamer de op-een-na meest gewilde game op Steam was. Het spel had op 1 maart moeten verschijnen, al was er nog niet veel bekend over de game. Fntastic zei deze maand gameplay van het spel te willen tonen, iets dat door de handelsmerkclaim is uitgesteld.