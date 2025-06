The Last of Us-televisieserie komt op 15 januari uit op HBO Max

Een televisieserie op basis van de populaire PlayStation-gamereeks The Last of Us gaat op 15 januari in première, zo valt te zien in de van de serie op streamingplatform HBO Max.

HBO heeft er ogenschijnlijk voor gekozen de premièredatum niet pontificaal naar buiten te brengen. De serie wordt niet alleen gedistribueerd door HBO Max, maar ook geproduceerd. In het Verenigd Koninkrijk wordt een releasedatum van 16 januari gemeld, wat wellicht gebaseerd is op een verschil in tijdzones.

Het eerste seizoen van de serie zal tien episodes bevatten, zo werd al eerder bekendgemaakt. Pedro Pascal vertolkt de hoofdrol en kruipt in de huid van Joel. Hij speelde eerder onder meer prins Oberyn Martell in Game of Thrones. Bella Ramsey, die eerder Lyanna Mormont in dezelfde serie speelde, vertolkt de rol van Ellie.

De hoofdverantwoordelijken achter de schermen zijn Neil Druckmann en Craig Mazin. Die laatste was ook maker en schrijver van de HBO-serie Chernobyl uit 2019. Neil Druckmann is de schrijver van de Last of Us-games en meerdere Uncharted-games.

The Last of Us is van origine een actiegame vanuit derdepersoonsperspectief voor PlayStation-consoles. Spelers nemen de rol aan van Joel die het tienermeisje Ellie probeert te beschermen in een soort zombie-apocalyps in de Verenigde Staten. De samenleving is in elkaar gestort waardoor niet alleen de zombies, of Cordyceps, een dreiging vormen, maar ook de overige overlevende mensen.

The Last of Us kwam uit voor de PS3 en PS4, maar een remake van die eerste game is beschikbaar voor de PlayStation 5. Aan een Windows-versie wordt ook gewerkt. The Last of Us Part II is er vooralsnog alleen voor de PlayStation 4. De ontwikkelaar van de games is Naughty Dog.