The Mandalorian-acteur Pedro Pascal speelt Joel in HBO-serie The Last of Us

De HBO-serie The Last of Us, gebaseerd op de PlayStation-game, heeft acteur Pedro Pascal aangetrokken om in de huid van Joel te kruipen. Hij is onder meer bekend van de Star Wars-serie The Mandalorian. Ellie wordt gespeeld door actrice Bella Ramsey, bekend van Game of Thrones.

Neil Druckmann, een van de directeuren van ontwikkelaar Naughty Dog en schrijver voor de game The Last of Us, bevestigde op Twitter dat Pascal een rol speelt in de komende tv-serie. Dit is de studio achter The Last of Us-games. Deadline kwam kort daarvoor met het bericht dat hij de hoofdrol zal vertolken. Pedro Pascal is onder meer bekend van de tv-series Narcos en The Mandalorian, ook al gaat hij in de laatstgenoemde serie veelal schuil achter zijn helm.

Pascal wordt niet specifiek genoemd voor de rol van Joel, maar Druckmann bevestigde zijn komst met de tekst 'daar is de andere helft'. Daarmee doelt hij waarschijnlijk op het eerdere bericht van The Hollywood Reporter dat actrice Bella Ramsey, bekend van de rol van Lyanna Mormont uit Game of Thrones, is aangetrokken om de rol van Ellie te vertolken. Druckmann bevestigde dat Ramsey onderdeel zal zijn van The Last of Us.

In de originele The Last of Us-game staat de band tussen Joel en Ellie centraal. De game is geroemd om het emotionele verhaal. Waarschijnlijk zal dit verhaal ook in de tv-serie van HBO, Sony Pictures Television en PlayStation Productions centraal staan, maar daar zijn nog weinig details over bekend. Eerder was al wel duidelijk dat Craig Mazin verantwoordelijk is voor de aanpassing van de games naar de tv-serie; hij was eerder verantwoordelijk voor de HBO-serie Chernobyl.

PlayStation Productions is een productiebedrijf van Sony en is in 2018 opgezet om PlayStation-titels te verfilmen. Het bedrijf is naast The Last of Us-serie ook bezig met de Uncharted-film. Plannen om die game te verfilmen dateren al uit 2008. De film had ergens dit jaar moeten verschijnen, maar momenteel is de planning dat de film in februari 2022 uitkomt.