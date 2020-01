Sony's Uncharted-film is opnieuw uitgesteld

De verfilming van de geliefde videogamefranchise Uncharted is opnieuw uitgesteld. Waar de release eerst nog gepland stond voor 18 december van dit jaar, is dat nu 5 maart 2021. Een reden voor het uitstel wordt niet gegeven.

Het uitstel heeft mogelijk te maken met de berichten dat Travis Knight, de zesde regisseur die aan het project verbonden is, zou vertrekken wegens moeilijkheden in de planning. Dat is echter niet officieel bevestigd. Deadline is er echter wel zeker van en bronnen van de filmwebsite stellen bovendien dat Ruben Fleischer momenteel de grootste kanshebber is om het roer over te nemen. Hij was de regisseur van onder andere Zombieland en Venom.

Momenteel is het plan dat Tom Holland, bekend van de nieuwste twee live-action Spider-Man-films, de rol van een jonge Nathan Drake op zich neemt. Zijn oudere compaan Sully zal vertolkt worden door Mark Wahlberg, bekend van films als Ted en The Departed.

Sony probeert al sinds rond 2008 een Uncharted-film te maken, maar evident gaat dat nog niet heel goed. Het wordt de eerste productie van Sony PlayStation Productions, de studio die in 2018 is opgezet met het doel om games te verfilmen.