Insomniac werkt aan Marvel's Spider-Man: Miles Morales voor de PlayStation 5

De PlayStation 5 krijgt een game op basis van de animatiefilm Spider-Man: Into The Spider-Verse. Het spel wordt ontwikkeld door first-party studio Insomniac Games, bekend van PlayStation-games Spyro, Ratchet & Clank en Resistance.

De game komt in ieder geval op de PlayStation 5 uit, laat Sony weten tijdens de Future of Gaming Show op onder andere YouTube. Er wordt echter niet gezegd dat de game exclusief is voor deze console, maar Insomniac is wel een Sony-eigendom, wat een release op een Nintendo- of Microsoft-console zeer onwaarschijnlijk maakt.

Spider-Man: Into the Spider-Verse is een animatiefilm uit 2018 waarin de hoofdpersoon samen komt te werken met vijf Spider-superhelden uit andere dimensies. De protagonist van deze film en de aankomende game is Miles Morales, de tiener die de Spider-Man wordt van zijn dimensie. Bij de game is wel gekozen voor een minder graphic novel-esk visueel ontwerp.

Het is niet de eerste keer dat Insomniac zich waagt aan deze franchise. In 2018 bracht het Marvel's Spider-Man uit, eveneens exclusief voor de PlayStation.