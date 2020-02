Sony betaalde 208 miljoen euro voor Spider-Man-ontwikkelaar Insomniac Games

Sony nam vorig jaar Insomniac Games over voor een bedrag van 24.895 miljard yen, omgerekend 207,57 miljoen euro. Dat heeft Sony bekendgemaakt in financiële documenten. Insomniac is met name bekend van het voor de PlayStation 4 uitgebrachte Marvel's Spider-Man.

Naast het overnamebedrag blijkt uit Sony's document voor de Amerikaanse Securities & Exchange Commission, of SEC, dat de overname op 15 november werd afgerond. Sony maakte in augustus vorig jaar bekend Insomniac over te willen nemen, maar het overnamebedrag werd toen niet bekendgemaakt.

Sony kocht de studio om exclusieve gametitels voor de PlayStation te kunnen uitbrengen. Insomniac was ten tijde van de bekendmaking van de overname de veertiende interne studio van Sony Interactive Entertainment. Naast Spider-Man maakte de studio andere PlayStation-titels zoals Ratchet & Clank, Resistance en Spyro the Dragon, maar ook Windows-games.

Sony lijfde de studio in met de PlayStation 5 in aantocht. Het bedrijf ziet zich geconfronteerd met concurrentie van de Xbox X Series van Microsoft, dat eveneens studio's overnam voor exclusieve titels. Daarnaast is Google bezig met meerdere studio's die games voor zijn Stadia-dienst voor gamestreams maken.