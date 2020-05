Sony toont lange gameplayvideo van PlayStation 4-game Ghost of Tsushima

Sony heeft in zijn State of Play-uitzending zo'n 18 minuten aan gameplay getoond van de komende samoerai-openwereldgame Ghost of Tsushima. De video geeft uitleg over hoe spelers over het eiland navigeren en toont diverse vechtstijlen.

Sony besteedde donderdagavond zijn volledige State of Play-uitzending aan Ghost of Tsushima. Die game komt op 17 juli uit en word gemaakt door Sucker Punch Productions, een van de first-partystudio's van Sony.

Eerder waren al korte clips met gameplay van Ghost of Tsushima te zien, maar in de nieuwe video wordt langer stilgestaan bij diverse aspecten van de game. Zo is te zien hoe spelers met behulp van de wind kunnen navigeren.

Ghost of Tsushima is ontwikkeld voor de PlayStation 4 en verschijnt exclusief voor consoles van Sony. De actiegame speelt zich af in Japan in 1274 en draait om gevechten tussen samoerai en Mongoolse soldaten die het eiland Tsushima binnenvallen. De game werd in 2017 aangekondigd.