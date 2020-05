Samsung stopt met vr-dienst XR en gaat geüploade foto's en video's verwijderen

Samsung stopt per 30 september met XR, een dienst waarmee gebruikers onder meer vr-video's en -afbeeldingen konden kijken op hun telefoon. Als een van de redenen om te stoppen noemt Samsung het uitfaseren van de Gear VR-headset.

Op de Samsung XR-website schrijft het bedrijf dat gebruikers nu al geen 360-graden-video's kunnen uploaden en dat het aanschaffen van betaalde video's ook is gestopt. Aangeschafte filmpjes kunnen nog tot 30 september worden bekeken. Ook krijgen Samsung XR- en VR Video-applicaties geen updates meer. Op 30 juni wordt die VR Video-app verwijderd uit de Oculus Store.

Drie maanden later stopt Samsung helemaal met de XR-dienst. Alle gebruikersaccounts worden verwijderd, inclusief alle data die daar bij hoort. Alle geüploade video's zijn vanaf dan ook weg. De VR Video-app is dan niet meer te downloaden via de Microsoft Mixed Reality-winkel. De XR-app wordt dan ook niet meer ondersteund op Android-apparaten en van de Galaxy Store en Google Play weggehaald.

Samsung geeft als reden om te stoppen dat het de 'immersive video-distributie-dienst' aan het heroverwegen is, vooral nu de Gear VR uit productie is genomen. Het Zuid-Koreaanse bedrijf zegt dat de XR- en VR-apps op apparaten beschikbaar blijven, mits gebruikers de programma's voor de aangegeven data downloaden. Gebruikers kunnen dan nog steeds gebruikmaken van de offline functies van de apps, zoals het sideloaden van content.

Met de Samsung XR-app konden gebruikers ar-videobeelden opnemen en verspreiden, of ar-apps en -spellen vinden. Gebruikers konden ook 360-graden-beelden downloaden, om deze in combinatie met bijvoorbeeld de Gear VR-bril te bekijken.