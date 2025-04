'Mixedrealityheadset van Google en Samsung wordt uitgesteld naar Q1 2025'

De XR-headset van Google en Samsung wordt uitgesteld naar het eerste kwartaal van 2025. Dat schrijft Business Insider op basis van anonieme bronnen. In oktober van dit jaar zouden de twee bedrijven een ontwikkelaarsversie van de headset willen presenteren.

Google en Samsung vinden dat de headset voorlopig nog niet goed genoeg is om potentiële klanten te kunnen overtuigen, aldus Business Insider. De twee bedrijven zouden de officiële release van de headset dan ook willen uitstellen naar maart van 2025. De Amerikaanse techgigant is volgens Business Insider nog druk in de weer met de ontwikkeling van Android XR, een nieuw softwareplatform dat geschikt is voor XR- en VR-headsets.

Het is niet de eerste keer dat de XR-headset van Google en Samsung het nieuws haalt. Anderhalf jaar geleden kondigden beide bedrijven aan dat ze samen zouden werken aan een apparaat voor mixed reality, waarbij Qualcomm de soc zou leveren. In de zomer van 2023 werd bekend dat Samsung zijn eigen mixedrealityheadset zou uitstellen om beter te kunnen concurreren met de Apple Vision Pro. Eerder deze maand kondigde het Zuid-Koreaanse bedrijf dan weer aan dat het XR-platform van beide bedrijven voor het einde van dit jaar zou moeten uitkomen.