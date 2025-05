Samsungs omzet uit geheugen en opslag stijgt met 142 procent door AI

Samsung Electronics had in het afgelopen kwartaal een omzet van omgerekend 14,6 miljard euro uit de Memory-tak, 142 procent meer dan een jaar eerder. Voornamelijk dankzij die Memory-tak had Samsung een operationele winst van 7 miljard euro, 6,6 miljard euro meer dan een jaar eerder.

Doordat grote hyperscalercloudbedrijven nu steeds meer investeren in AI, is er meer vraag naar HBM-, dram- en ssd-chips, schrijft Samsung. Het bedrijf schrijft daarnaast over 'prijsverbeteringen', waardoor de omzet en de operationele winst zijn gestegen. Samsung Electronics verwacht ook de rest van het jaar veel te blijven verdienen met de Memory-tak door die blijvend sterke vraag naar de chips.

Een jaar geleden boekte de Device Solution-tak, waar Memory onder valt, juist een verlies van toen omgerekend 3,1 miljard euro vanwege de aanhoudende economische onzekerheid onder consumenten. In het afgelopen kwartaal was de operationele winst van deze DS-tak 4,34 miljard euro, meer dan de helft van Samsung Electronics' operationele winst.

De smartphonetak haalde een iets hogere omzet. Hier steeg die met 8 procent tot 17,9 miljard euro. Samsung zegt dat de algehele vraag naar Samsung-smartphones minder was dan voorheen, al zou de S24-serie juist meer verkocht worden dan zijn voorganger. Daardoor kon de omzet toch iets stijgen. De winstgevendheid van de smartphonetak daalde wat doordat componenten duurder werden. De smartphone- en netwerktak van Samsung had het afgelopen kwartaal een operationele winst van 1,5 miljard euro, ruim een half miljard euro minder dan een jaar eerder.