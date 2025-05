Microsoft: Azure-storing werd veroorzaakt door ddos-aanval

De storing die Azure en andere Microsoft-diensten dinsdag trof, werd veroorzaakt door een ddos-aanval. Dat zegt Microsoft. Het bedrijf meldt daarnaast dat zijn eigen ddos-bescherming de aanval mogelijk verergerde.

Microsoft deelt verder nog geen informatie over de grootte van de ddos-aanval of wie er mogelijk achter zat, maar zegt dat klanten rond 13.45 uur Nederlandse tijd voor het eerst last kregen van de aanval. Door de ddos werkten de Azure Front Door- en Azure Content Delivery Network-diensten niet meer naar behoren, waardoor klanten foutmeldingen, time-outs en latency spikes kregen. Verschillende Azure-diensten 'en een deel van de Microsoft 365- en Purview-diensten' werden door de aanval getroffen, schrijft het bedrijf.

Na de ddos-aanval werd Microsofts ddos-bescherming geactiveerd, maar 'een eerste onderzoek suggereert dat een fout in het implementeren van die bescherming de impact van de aanval verergerde in plaats van deze te verminderen'. Daarom duurde het tot 21.43 uur Nederlandse tijd voordat Microsofts storingscijfers weer normaal werden. Een uur later meldde het bedrijf dat de storing voorbij was. Microsoft belooft in de komende dagen en weken meer informatie te delen over de wereldwijde storing.