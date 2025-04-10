Microsoft 365 Family-accounts werken niet door storing

Microsoft meldt al urenlang een storing voor klanten met een Microsoft 365 Family-abonnement. De storing loopt sinds donderdagmiddag een uur Nederlandse tijd. Vermoedelijk komt het doordat Microsoft de abonnementen wilde omzetten.

Microsoft zegt op de statuspagina dat de storing te maken heeft met een 'recente verandering'. "We hebben een recente verandering geïdentificeerd die impact heeft en we zijn momenteel bezig met het terugdraaien van de wijziging om het probleem te verhelpen."

Microsoft doelt waarschijnlijk op de wijziging in haar abonnementsstructuur. Het huidige Family-abonnement van 99 euro, dat toegang biedt aan zes leden, wordt omgezet naar een individueel abonnement. Voor een nieuw Family-abonnement zal 129 euro worden gerekend. Het lijkt erop dat Microsoft deze omzetting al heeft doorgevoerd, wat verklaart waarom Family-leden niet meer konden inloggen.

Microsoft 365-storing
Microsoft 365-storing

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 10-04-2025 19:16
45 • submitter: Bakkerito

10-04-2025 • 19:16

45

Submitter: Bakkerito

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Reacties (45)

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r2504 11 april 2025 08:31
Wat is dat verhaal over omzetten naar een "individueel" abonnement... dan is het toch geen "family" abonnement meer ?

Onlangs heeft men de prijs aangepast ivm. CoPilot (wat je kon aanpassen om terug de standaard prijs te betalen) maar van omzetten naar een "individueel" abonnement weet ik niets ?
WillySis @r250411 april 2025 14:03
Dat was dus de fout. Dat had niet mogen gebeuren. Het family account blijft gewoon het family account, maar is nu wel 30 Euro duurder geworden. Daarvoor krijg je dan wel CoPilot erbij.
sebastienbo @WillySis11 april 2025 16:36
Beperkte copilot (credits)
Alex3 @r250411 april 2025 12:20
Ik begrijp ook niets van dat verhaal. Worden familieleden nu tijdens de lopende abonnementsperiode ineens eruit gegooid? Dat is contractbreuk.
Gisteren kon ik onderweg niet bij mijn hotmail. Er werd steeds opnieuw naar mijn wachtwoord gevraagd. Nu werkt het weer.
Pieter Kamp 10 april 2025 22:38
Ik heb net mijn onedrive leeg gehaald en abonnement opgezegd. Ik zoek iets in Europa. Office gebruik ik ook niet meer. Alles maar een beetje dichter bij huis houden. Als brouwer gebruik ik al een tijdje Vivaldi. Werkt voor mij super.
corbrms @Pieter Kamp10 april 2025 23:39
Kijk eens bij Proton in Zwitserland.
IJsbeer @corbrms11 april 2025 15:10
kDrive van Infomaniak (ook zwitsers), stuk goedkoper.
Cerberus_tm @IJsbeer13 april 2025 02:00
Hee, dank voor deze! Ik heb een account gemaakt en het programma geïnstalleerd, lijkt goed te werken, 15 GB gratis. Je moest wel verifiëren via een telefoonnummer, overigens.
Erikkamm @corbrms12 april 2025 11:07
Het is maar de vraag hoelang ze nog in Zwitserland blijven: nieuws: Proton dreigt Zwitserland te verlaten bij aannemen nieuwe surveillanc....
Pieter Kamp @corbrms14 april 2025 21:56
Heb je eventueel ook ervaring met startmail. Dat lijkt mij namelijk ook een goede optie.
hvdhoeven @Pieter Kamp11 april 2025 14:18
Ik gebruik Sync.com in Canada al een aantal jaren. Of misschien Pcloud, maar daarmee heb ik geen ervaring. Misschien zijn er forumleden die hiermee wel werken?
Proton is duur als je veel ruimte wilt.
Hans Vermout 11 april 2025 12:33
Ik kreeg in februari bericht dat mijn Microsoft 365 Family abonnement automatisch na afloop verlengd zou worden met het nieuwe dure abonnement. Ik heb dus zelf moeten reageren en het abonnement om moeten zetten naar een Microsoft 365 Family Klassiek abonnement.
Stijlloos van Microsoft om dat op deze manier te doen!
HansvDr @Hans Vermout12 april 2025 06:44
Ik heb codes gekocht voor 70 euro per jaar. Hoef in 2028 pas weer te betalen.
sdk1985 11 april 2025 16:05
Microsoft maakt er echt een bende van de laatste tijd.

Ik heb gisteren om 13:55 een support aanvraag gestart via de live-chat, ik was nummer 55 en zou gemiddeld 29 minuten moeten wachten. Eindstand was ik pas om 18:30(!) aan de beurt. De support medewerker heeft het probleem direct verholpen.

Bij Onedrive zijn ze ook sinds deze zomer aan het rommelen en zijn er account met een v1 api en met een v2 api. Het belachelijke is dat van oud naar nieuw willen delen niet werkt, de nieuwe account krijgt dan een internetsnelkoppeling in plaats van de share. Dit geeft letterlijk al 10 maanden problemen omdat accounts op willekeurige momenten worden geupgrade zonder dat iemand daarover wordt geinformeerd. Tevens werkt alles pas weer normaal wanneer iedereen op v2 zit, echter daar heb je zelf geen invloed op. Er zijn letterlijk mensen die al 10 maanden op een andere api zitten en daardoor alleen via de browser bij hun shares kunnen.
ninc @sdk198511 april 2025 22:44
Idd, hier heb ik in het gezin ook al een paar maanden last van.
Op internet hebben mensen sinds halverwege vorig jaar al problemen mee, en Microsoft geeft mondjesmaat maar info.
Voor mij reden om te kijken om onedrive te gaan verlaten op termijn, want het wordt alleen maar duurder en de problemen vaker en groter.
Mars Warrior 10 april 2025 19:21
Ah. Vandaar. Ik kon via de browser al nergens meer bij. Wel inloggen, maar verder grijze vlakken ipv de lijst met bestanden :(
sus 10 april 2025 19:23
Het lijkt vooral mis te gaan met de accounts die een uitnodiging vanuit het hoofdaccount. De licentie wordt niet goed doorgezet naar die “sub” accounts en geven daarop aan dat de licentie is verlopen of geannulleerd.

Log je in met het hoofdaccount, dan werkt het wel allemaal.

Ik ken diverse mensen die dezelfde conclusie trekken :)
Roel1966 10 april 2025 19:29
Ah, dat verklaard waarom opeens mijn broer de melding kreeg dat het account gestopt was en opnieuw geactiveerd moest worden. Vond dat al vreemd want ik had niets veranderd aan mijn abonnement het hij dus gewoon een licentie via mij heeft. Heb het wel dan kunnen oplossen op dezelfde manier als @sus ook al schrijft door dan in te loggen met mijn hoofdaccount en alles dan nu weer werkt.
Kire 10 april 2025 19:41
Hoofdzakelijk de sub accounts die het probleem hebben/hadden inderdaad. Bij mij en een paar anderen werkt het inmiddels alweer sinds een uur ofzo..(MS Statuspagina staat de storing nog wel op actief)

[Reactie gewijzigd door Kire op 10 april 2025 19:42]

Erwin1967 10 april 2025 20:18
Ik moet nog kijken of het nog werkt. Een paar maanden geleden heb ik het nieuwe family abonnement met Co-pilot om laten zetten naar het standaard abonnement zonder Co-pilot. Ik kwam hier per toeval achter en heb geen zin om 30 euro per jaar te betalen voor een heel beperkt gebruik van Co-pilot.
Franckey 10 april 2025 21:16
Het is inmiddels opgelost.
https://portal.office.com/servicestatus

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