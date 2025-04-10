Microsoft 365 Family-accounts werken niet door storing

Microsoft meldt al urenlang een storing voor klanten met een Microsoft 365 Family-abonnement. De storing loopt sinds donderdagmiddag een uur Nederlandse tijd. Vermoedelijk komt het doordat Microsoft de abonnementen wilde omzetten.

Microsoft zegt op de statuspagina dat de storing te maken heeft met een 'recente verandering'. "We hebben een recente verandering geïdentificeerd die impact heeft en we zijn momenteel bezig met het terugdraaien van de wijziging om het probleem te verhelpen."

Microsoft doelt waarschijnlijk op de wijziging in haar abonnementsstructuur. Het huidige Family-abonnement van 99 euro, dat toegang biedt aan zes leden, wordt omgezet naar een individueel abonnement. Voor een nieuw Family-abonnement zal 129 euro worden gerekend. Het lijkt erop dat Microsoft deze omzetting al heeft doorgevoerd, wat verklaart waarom Family-leden niet meer konden inloggen.