Europese landen en bedrijven kunnen plannen indienen voor AI-gigafabrieken

Europese landen en bedrijven kunnen plannen indienen voor AI-gigafabrieken. Die fabrieken, met elk minstens 100.000 gpu's voor het trainen van AI-modellen, moeten Europa minder afhankelijk maken van de VS en China voor kunstmatige intelligentie.

Lidstaten en bedrijven kunnen vanaf donderdag een plan indienen bij de Europese Commissie. Vervolgens is het ook mogelijk om een deel van de financiering te krijgen via de Europese Commissie. De AI-gigafabrieken maken deel uit van het plan van 200 miljard euro om Europa geen achterstand te laten oplopen op gebied van kunstmatige intelligentie.

Er kwamen al eerder plannen voor kleinere fabrieken, met lagere budgetten en hoogstens enkele tienduizenden gpu's. Die komen in onder meer Finland en Spanje. Het is onbekend waar de AI-gigafabrieken zullen gaan komen en of er plaatsen in Nederland en België interesse hebben.

Kleinere AI-fabrieken EU Locatie Naam Nieuw? Budget
Finland Kajaani LUMI AI Factory Niet helemaal, deels upgrade supercomputer > 600 miljoen euro
Duitsland Stuttgart HammerHAI Ja 85 miljoen euro
Griekenland Lavrion Pharos Ja 30 miljoen euro
Italië Bologna IT4LIA Nee, upgrade supercomputer -
Luxemburg Luxemburg L-AI Nee, upgrade supercomputer -
Spanje Barcelona BSC AI Nee, upgrade supercomputer 198 miljoen euro
Zweden Linköping Mimer Ja -

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 10-04-2025 19:55
26 • submitter: wildhagen

10-04-2025 • 19:55

26

Submitter: wildhagen

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Reacties (26)

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BPG908 10 april 2025 20:00
Lijkt me een stap(je) in de goede richting om als Europa minder afhankelijk te zijn van de VS
Damic @BPG90810 april 2025 20:03
En vanwaar komen de nodes? 99% momenteel van nVidia.
JWL92 @Damic10 april 2025 20:13
Nvidia en nodes?
Bedoel je niet TSMC, Samsung, Intel?
Voor super computers zijn r volgens mij wel andere partijen als enkel nvidia .. las laatst nog ergens iets over IBM :o

[Reactie gewijzigd door JWL92 op 10 april 2025 20:15]

Damic @JWL9210 april 2025 20:21
Een rack unit word ook wel eens een node genoemd. Cpu's zijn zo veel trager dan TPU's (tensor processing units) of npu's (neural processing unit).

True IBM doet ook nog altijd mee, maar die zijn ook afhankelijk van Intel/AMD/nVidia, ik weet niet of Ampere Computing ook nog iets kan betekenen.

[Reactie gewijzigd door Damic op 10 april 2025 20:25]

BramVroy @Damic10 april 2025 20:38
Om toch wat nuance te brengen. De grootste van deze clusters die een upgrade krijgt is Lumi, en die is al full AMD.
The LUMI-G hardware partition consists of 2978 nodes with 4 AMD MI250x GPUs and a single 64 cores AMD EPYC "Trento" CPU.
https://docs.lumi-supercomputer.eu/hardware/lumig/

Er zullen tenders worden uitgeschreven maar ik vermoed dat er wat meer op AMD gaat worden ingezet.

(Of AMD zo veel beter is dan Nvidia als het om European governance gaat, is iets anders.)

[Reactie gewijzigd door BramVroy op 11 april 2025 10:52]

Microwilly @BramVroy11 april 2025 08:20
Klopt AMD zelfde probleem als het om onafhankelijkheid gaat van de US als Nvidia. Maar je komt om een van deze partijen niet heen.
loki504 @Damic10 april 2025 20:15
ja en? nVidia kan niet zomaar de stekker uit hun hardware trekken. MSFT etc kan wel de stekker uit openAI trekken voor Europa en daar zit het gevaar in.

Je kan nooit helemaal onafhankelijk zijn als land vandaag de dag.

Zelfs China is niet onafhankelijk op tech gebied.

[Reactie gewijzigd door loki504 op 10 april 2025 20:15]

frere 10 april 2025 20:17
doe hier nog een paar van die giga fabrieken. Die zijn echt goed voor het millieu enzo
Sandor_Clegane @frere10 april 2025 21:04
Echt....

Op een opwarmende planeet meer datacenters bouwen die nog meer warmte genereren zodat we plaatjes kunnen genereren van de dieren die we uit hebben laten sterven door het opwarmen van de aarde.
imp4ct 10 april 2025 23:05
Is er ook een plan hoe ze al die giga-ai-fabrieken van stroom gaan voorzien?

Want zoals het al een paar keer in het nieuws verschenen is zal het energieverbruik van al die AI datacenters wereldwijd verdubbelen binnen de komende jaren.

Tel daar ook nog eens die elektrische wagens bij enz, enz… dan gaan we er helaas niet geraken met enkel wind- en zonne-energie. Dat ze die kerncentrales al maar beginnen te bouwen!
Jaapvaak @imp4ct11 april 2025 08:49
Neem ik aan toch, die mensen zijn niet dom
imp4ct @Jaapvaak11 april 2025 12:56
Dom niet. Maar het is niet Europa die beslist of en welke landen kerncentrales moeten bouwen. Dat beslist ieder land voor zichzelf en zoals wel vaker in Europa kan het dan lang duren eer er eindelijk een beslissing valt.

Als het ooit zover zou komen dat we naar een “verenigde staten van Europa” zouden gaan dan wordt het wat anders. Maar ik weet niet of wij dit nog gaan meemaken.

Want zelfs de zomer- en wintertijd krijgen ze maar niet afgeschaft 😂
keigezellig123 @imp4ct13 april 2025 07:20
Voor een 'VSE' zijn 'we' in Europa veel te nationalistisch. In veel landen in de EU (zelfs in ons land) zijn partijen aan de macht die zelfs minder macht voor de EU willen. Dus blijft men maar op de huidige manier aanmodderen..
Peenutzz 10 april 2025 20:10
Waarom wordt het een fabriek genoemd als er niks wordt gefabriceerd? Behalve dan een hoop warmte. Lijkt meer op een datacenter als je het mij vraagt.
marcelvb @Peenutzz10 april 2025 21:50
Gebakken lucht.
Xerpan @Peenutzz11 april 2025 10:22
en waarom het een GIGA fabriek noemen?
Reclame jargon.
ocf81 10 april 2025 20:18
Ik denk dat het een goede eerste stap is. Wel ben ik benieuwd waar we de stroom vandaan halen. Het Europese net heeft wel ruimte, maar is minder voorspelbaar met al die "groene" energie. AI heeft altijd energie nodig, niet alleen wanneer de zon schijnt. (wellicht wel meer als de zon schijnt, i.v.m. koeling)
Daarnaast hebben we, zoals @Damic al aangeeft, geen eigen techologieaanbieders van naam. Qua hardware ken ik geen Europese aanbieders die performante hardware in het aanbod hebben. Qua software doet Mistral mee in de middenmoot, maar dat is het dan wel.

Ik snap dat Tweakers hier een term overneemt, maar ik vind de term AI-fabriek wel een beetje slecht gekozen. Ik dacht daarbij eerder aan Industrie 4.0 toepassingen bij het lezen van die term.
gatlarf @ocf8110 april 2025 21:03
Het zal je misschien verrassen, maar die hardware-boeren hebben we wel degelijk: https://eviden.com/solutions/advanced-computing/high-performance-computing/bullsequana-xh3000-supercomputer//
ocf81 @gatlarf10 april 2025 22:49
SiPearl is een onbekende kwantiteit, maar ik heb er persoonlijk niet zo veel vertrouwen in. De andere systeemcomponenten uit de XH3000 komen allemaal uit de VS.
sighvatssohn 10 april 2025 20:19
Nederland is kansloos, stikstof.
TheNooz @sighvatssohn11 april 2025 07:31
Wat?
sighvatssohn @TheNooz11 april 2025 23:40
Als je al niet meer mag wandelen vanwege stikstof, hoe kun je dan ooit een AI datacenter bouwen?
Als je last hebt van cognitieve dissonantie dan beoordeel je deze reactie gewoon als irrelevant en dan komt er alsnog geen giga AI datacenter. Of wel? 8)7

https://www.telegraaf.nl/...mputer-zegt-simpelweg-nee
WhatsMyUsername 10 april 2025 22:57
Maar waar komen de GPUs dan vandaan? Taiwan (binnenkort China)
Microwilly 11 april 2025 08:26
Beste bouwen we in europa met o.a. dit geld een paar staats bedrijven 51% die cpu’s ontwikkelen.
oks 11 april 2025 08:35
Als je kijkt naar de laatste technische presentatie van Nvidia dan zie je dat het energieverbruik enorm zal dalen. Lijkt me dus niet zo een probleem voor de Nederlandse energievoorziening.
michiel1995 11 april 2025 09:00
Als ze in het noorden van Europa worden gebouwd zou de restwarmte misschien gebruikt kunnen worden voor stadsverwarming. Zo beperk je dan wel weer de uitstoot die je anders met reguliere verwarming zou genereren

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