Europese landen en bedrijven kunnen plannen indienen voor AI-gigafabrieken. Die fabrieken, met elk minstens 100.000 gpu's voor het trainen van AI-modellen, moeten Europa minder afhankelijk maken van de VS en China voor kunstmatige intelligentie.

Lidstaten en bedrijven kunnen vanaf donderdag een plan indienen bij de Europese Commissie. Vervolgens is het ook mogelijk om een deel van de financiering te krijgen via de Europese Commissie. De AI-gigafabrieken maken deel uit van het plan van 200 miljard euro om Europa geen achterstand te laten oplopen op gebied van kunstmatige intelligentie.

Er kwamen al eerder plannen voor kleinere fabrieken, met lagere budgetten en hoogstens enkele tienduizenden gpu's. Die komen in onder meer Finland en Spanje. Het is onbekend waar de AI-gigafabrieken zullen gaan komen en of er plaatsen in Nederland en België interesse hebben.