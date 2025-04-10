EV's gaan mogelijk thuis trager laden op piektijden om stroomnet te ontlasten

Elektrische auto's gaan bij een thuislader mogelijk op piektijden trager laden om het stroomnet te ontlasten. Dat moet de norm worden op plekken in Nederland waar het druk is op het stroomnet, schrijven Nederlandse stroombedrijven.

Voor mensen met een vast stroomtarief staat daar wel een vergoeding tegenover, meldt stroomnetbeheerder Liander. Mensen met dynamische tarieven hebben al profijt van lagere stroomprijzen. Mensen willen wel hun auto gelijk bij thuiskomst kunnen inpluggen en zeker weten dat die op tijd vol zit, wat meestal de volgende ochtend is.

Liander heeft samen met diverse elektriciteitsbedrijven een proef gedaan bij 330 huishoudens om te testen wat de impact is van slim laden op het stroomnet. Op piekmomenten daalde de vraag naar elektriciteit door de ingreep met 68 procent bij huishoudens met vaste stroomprijzen. De bedoeling is dat stroomleveranciers het vermogen van thuisladers na het maken van afspraken met eigenaren gaan beheren om dit mogelijk te maken.