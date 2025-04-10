EV's gaan mogelijk thuis trager laden op piektijden om stroomnet te ontlasten

Auto's trager laden in de avond is een protoversie van "Virtual Power Plants" (VPPs) die je in de Verenigde Staten al volop ziet maar hier in Europa NOG niet. Daar kun je een VPP bedrijf gedeeltelijke controle geven overje thermostaat en lader voor de auto. Waardoor bij piekvraag deze taken kunnen worden uitgesteld, of zelfs van tevoren gedaan kunnen worden). Bij de meeste VPPs krijg je hiervoor betaald. Zou mooi zijn als er in de toekomst constructies zijn waar je geld kunt verdienen met vraagmitigatie, ipv dat het gewoon "voor het goede doel" is.
Het is erg goedkoop en goed schaalbaar. Wegens grotere huizen en meer opritten waar private laadpalen op kunnen, is dit in de VS al langer lucratief geweest, maar ik hoop dat we dit snel meer zien in Europa. Ook als bedrijven het niet oppakken is deze proef een mooi experiment om de viability hier te onderzoeken.
Ik kon het niet laten en heb wat meer achtergrond geschreven over vraag en aanbod en waarom méér oplossingen zoals deze oplaad-uitstel-proeven nodig zijn om piekvraag te verminderen.
Edit: En de meeste dynamische contracten gaan per kwartier. Als meer mensen dynamische contracten nemen zal dat ook _bijdragen aan_ de oplossing.
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Vraag past zich juist heel slecht op aanbod. Mensen zullen niet snel een ander moment kiezen om te koken/wassen/laden omdat ze nou eenmaal op dat moment eten/wassen/thuiskomen. Bovendien hebben veel mensen nog geen dynamische contracten, en dan maakt het al helemaal niet uit voor je energierekening.
Bij het stroomnet is het zo dat vraag altijd exact moet worden voldaan door het aanbod. Hier zit een heel klein beetje marge in omdat er veel kinetische energie opgeslagen zit in de vliegwielen van de dynamo's van meer conventionele energiecentralen, en ook accu's in staat zijn om snel te reageren op plotselinge veranderingen in vraag. Maar als vraag/aanbod meer veranderen dan dat, moeten netbeheerders nu nog rekenen op "dispatchable" energiebronnen (in Nederland voral grote gascentrales) die snel hun aanbod kunnen aanpassen om de vraag te volgen (load following).
Die vraagpiek in de avond is erg lastig om op te vangen om verschillende redenen, waarvan ik er drie grote wil noemen.
1. De vraag neemt enorm toe door iedereen die ineens elektrisch kookt/rijdt/verwarmt. En deze vraag is vooral geconcentreerd in de avond, het lastigste deel dus. En dit is (nog) niet erg elastisch; het is het aanbod dat zich vooral aanpast.
2. In het huidige (vestigings?)klimaat is het minder aantrekkelijk om nieuwe fossiele centrales te bouwen om deze piek op te vangen.
3. Door de opkomst van zonne-energie staan dispatchable centrales een steeds groter deel van de dag niks te doen, wat het relatief duurder maakt om stroom te leveren op piekomenten met deze centrales.
Sowieso wordt "dispatchable" elektriciteit, die je kunt in- en uitschakelen wanneer je het nodig hebt, nog echt een uitdaging voor de energietransitie waar nog geen goed groen antwoord op is. Uiteindelijk wordt het een combinatie van geothermiek+kernenergie+opslag (ik tel groene waterstof als een vorm van opslag), maar dat gaat hoe dan ook een gigantische kluif worden. Je wilt van deze uitdaging zoveel mogelijk afsnoepen op andere, betaalbare manieren.
VPPs en deze laad-uitstel-proef zijn een mooi voorbeeld om vraagpieken op te vangen en ik hoop dat we hier meer van zien, zelfs als deze proef niet direct een razend succes is.
[Reactie gewijzigd door stephenskocpol op 10 april 2025 23:34]