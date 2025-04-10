EV's gaan mogelijk thuis trager laden op piektijden om stroomnet te ontlasten

Elektrische auto's gaan bij een thuislader mogelijk op piektijden trager laden om het stroomnet te ontlasten. Dat moet de norm worden op plekken in Nederland waar het druk is op het stroomnet, schrijven Nederlandse stroombedrijven.

Voor mensen met een vast stroomtarief staat daar wel een vergoeding tegenover, meldt stroomnetbeheerder Liander. Mensen met dynamische tarieven hebben al profijt van lagere stroomprijzen. Mensen willen wel hun auto gelijk bij thuiskomst kunnen inpluggen en zeker weten dat die op tijd vol zit, wat meestal de volgende ochtend is.

Liander heeft samen met diverse elektriciteitsbedrijven een proef gedaan bij 330 huishoudens om te testen wat de impact is van slim laden op het stroomnet. Op piekmomenten daalde de vraag naar elektriciteit door de ingreep met 68 procent bij huishoudens met vaste stroomprijzen. De bedoeling is dat stroomleveranciers het vermogen van thuisladers na het maken van afspraken met eigenaren gaan beheren om dit mogelijk te maken.

opladen elektrische auto

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 10-04-2025 20:25
259 • submitter: multikoe

10-04-2025 • 20:25

259

Submitter: multikoe

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Davey400 10 april 2025 20:35
Renault biedt dit al jaren aan via het SmartCharge concept.
Hierbij loopt de sturing niet via de laadpaal, maar via de auto die zelf bepaalt wanneer die gaat laden, te weten: wanneer het goedkoop is.
Je stelt in wanneer de auto vol moet zijn, en de dienst en auto doen de rest.
Wil je een keer wél meteen laden, dan geef je dat even aan in de app of op het dashboard.
Beschikbaar voor veel van de Renault EV’s.
(Helaas valt wonderlijk genoeg de R5 (nog?) buiten de boot, dus die hebben we gewoon scheduled op ‘s nachts staan.)
barbarbar @Davey40010 april 2025 20:55
In ander artikel hierover werd dat benoemd. Probleem is dat een lage energieprijs juist betekend dat mensen massaal die energie willen gebruiken, waardoor het net overbelast raakt. Dus hier is echt een probleem ontstaan tussen de leveranciers en de netbeheerder. De leveranciers bieden een product wat het netwerk niet kan waarmaken. Mijn inziens zoeken die dat onderling maar uit ipv de afnemer er mee te belasten.
Powerblast @barbarbar10 april 2025 21:22
Als mensen de energie massaal afnemen, gaat de prijs toch van zelf omhoog en daalt de afname toch terug? Dat is hoe vraag en aanbod werkt lijkt mij. Dit zal misschien niet instant zijn, maar de afnemers die daadwerkelijk hierop kunnen inspelen zijn de mensen met een dynamisch tarief lijkt mij. Die dus ook snel het nieuwe tarief (vanwege de hoge afname die er is) aangerekend krijgen.

Ik ben zelf niet zo thuis in wat voor intervallen wa spreken bij een dynamisch tarief, is dat per uur, per dag? Lijkt me vooral een kwestie dat de prijs zo snel mogelijk de daadwerkelijke afname moet volgen.
stephenskocpol @Powerblast10 april 2025 22:16
Auto's trager laden in de avond is een protoversie van "Virtual Power Plants" (VPPs) die je in de Verenigde Staten al volop ziet maar hier in Europa NOG niet. Daar kun je een VPP bedrijf gedeeltelijke controle geven overje thermostaat en lader voor de auto. Waardoor bij piekvraag deze taken kunnen worden uitgesteld, of zelfs van tevoren gedaan kunnen worden). Bij de meeste VPPs krijg je hiervoor betaald. Zou mooi zijn als er in de toekomst constructies zijn waar je geld kunt verdienen met vraagmitigatie, ipv dat het gewoon "voor het goede doel" is.

Het is erg goedkoop en goed schaalbaar. Wegens grotere huizen en meer opritten waar private laadpalen op kunnen, is dit in de VS al langer lucratief geweest, maar ik hoop dat we dit snel meer zien in Europa. Ook als bedrijven het niet oppakken is deze proef een mooi experiment om de viability hier te onderzoeken.

Ik kon het niet laten en heb wat meer achtergrond geschreven over vraag en aanbod en waarom méér oplossingen zoals deze oplaad-uitstel-proeven nodig zijn om piekvraag te verminderen.

Edit: En de meeste dynamische contracten gaan per kwartier. Als meer mensen dynamische contracten nemen zal dat ook _bijdragen aan_ de oplossing.

---------------
Vraag past zich juist heel slecht op aanbod. Mensen zullen niet snel een ander moment kiezen om te koken/wassen/laden omdat ze nou eenmaal op dat moment eten/wassen/thuiskomen. Bovendien hebben veel mensen nog geen dynamische contracten, en dan maakt het al helemaal niet uit voor je energierekening.

Bij het stroomnet is het zo dat vraag altijd exact moet worden voldaan door het aanbod. Hier zit een heel klein beetje marge in omdat er veel kinetische energie opgeslagen zit in de vliegwielen van de dynamo's van meer conventionele energiecentralen, en ook accu's in staat zijn om snel te reageren op plotselinge veranderingen in vraag. Maar als vraag/aanbod meer veranderen dan dat, moeten netbeheerders nu nog rekenen op "dispatchable" energiebronnen (in Nederland voral grote gascentrales) die snel hun aanbod kunnen aanpassen om de vraag te volgen (load following).

Die vraagpiek in de avond is erg lastig om op te vangen om verschillende redenen, waarvan ik er drie grote wil noemen.

1. De vraag neemt enorm toe door iedereen die ineens elektrisch kookt/rijdt/verwarmt. En deze vraag is vooral geconcentreerd in de avond, het lastigste deel dus. En dit is (nog) niet erg elastisch; het is het aanbod dat zich vooral aanpast.
2. In het huidige (vestigings?)klimaat is het minder aantrekkelijk om nieuwe fossiele centrales te bouwen om deze piek op te vangen.
3. Door de opkomst van zonne-energie staan dispatchable centrales een steeds groter deel van de dag niks te doen, wat het relatief duurder maakt om stroom te leveren op piekomenten met deze centrales.

Sowieso wordt "dispatchable" elektriciteit, die je kunt in- en uitschakelen wanneer je het nodig hebt, nog echt een uitdaging voor de energietransitie waar nog geen goed groen antwoord op is. Uiteindelijk wordt het een combinatie van geothermiek+kernenergie+opslag (ik tel groene waterstof als een vorm van opslag), maar dat gaat hoe dan ook een gigantische kluif worden. Je wilt van deze uitdaging zoveel mogelijk afsnoepen op andere, betaalbare manieren.

VPPs en deze laad-uitstel-proef zijn een mooi voorbeeld om vraagpieken op te vangen en ik hoop dat we hier meer van zien, zelfs als deze proef niet direct een razend succes is.

[Reactie gewijzigd door stephenskocpol op 10 april 2025 23:34]

mr.Millenarian @stephenskocpol11 april 2025 08:38
Wij hebben een vast contract met een normaal en daltarief, en 22 zonnepanelen die maximaal 6kwh opleveren overdag. In die periode probeer ik onze EV altijd op te laden als hij meer dan 60% leeg is. Dus dan moet er zo'n 30kw in. Hij laadt bij ons met maximaal 11kwh via een thuislader. Omdat het overdag is betaal ik dan over minimaal 5kwh het volle bedrag hoewel de buren ook zonnepanelen hebben die grotendeels ongebruikt het net op gaan, omdat zij niet thuis zijn. Dat ik dan help om deze stroompiek op te vangen zou eigenlijk beloond moeten worden vind ik.
Tinus7 @mr.Millenarian11 april 2025 12:09
Neem een dynamisch contract dan zou ik zeggen? Werkt prima voor de auto opladen. Daar zijn allerlei systemen voor zoals wat iemand hierbovn zei het SmartCharge systeem van Renault, of bijvoorbeeld de ANWB SlimLaden app. Inpluggen als je thuiskomt en de software kiest het beste moment om te laden.
mr.Millenarian @Tinus711 april 2025 12:22
Dat zijn goede oplossingen ware het niet dat wij net een nieuwe Jeep Avenger hebben en ons oplaadpunt niet door een externe app te bedienen is. Mijn Homewizard kan mij wel vertellen wat het beste moment is om de oplaad-app te activeren. Deze stel ik dan zelf in elke keer.
En wat het huidige contract betreft, die loopt nog anderhalf jaar. Dus te vroeg om te wijzigen al hebben wij nog wel het voordeel dat wij geen teruglever boete hoeven te betalen.

[Reactie gewijzigd door mr.Millenarian op 11 april 2025 12:24]

Tinus7 @mr.Millenarian11 april 2025 13:10
Ah ja, zonder dynamisch contract heb je ook niet zo veel aan de slim laden app. En als je nog vast zit aan je contract kan je ook niet overstappen naar zoiets als PowerPeers waar je wel energie kan delen met je buren.
Yongshi @mr.Millenarian11 april 2025 12:15
Dat kan toch?
dat heet een dynamisch contract
Aldy @mr.Millenarian11 april 2025 13:48
Dat ik dan help om deze stroompiek op te vangen zou eigenlijk beloond moeten worden vind ik.
Dit is de stroompiek de verkeerde kant op en ik vind dat je gelijk hebt. Ik heb thuis geen thuislader, maar ik probeer wel altijd overdag (zeker als het zonnig is) mijn auto aan een openbare laadpaal op te laden.
t-force @mr.Millenarian11 april 2025 19:04
Puur uit interesse. 22 panelen en dan 6kWh?? Wij hebben er 36 en ik haal bijna 100kWh op een dag?
Zijn het oudere panelen? Of klopt die 6kWh niet?
In theorie kan ik mijn auto geheel opladen met zonnestroom op een mooie dag.
mr.Millenarian @t-force11 april 2025 19:41
Ik haal met de panelen bij gunstig weer 40Kwh op een dag, maar met 22 panelen van de 300Wp is dat dus bijelkaar iets meer dan 6Kwh als de zon schijnt. Ze zijn al wel 5 jaar oud. Tegenwoordig zouden we met 450Wp wel boven de 9Kwh uitkomen en dus rond 60Kwh of zelfs tegen jouw 100Kwh aanzitten op een dag.
t-force @mr.Millenarian11 april 2025 20:41
Ah daar zit de spraakverwarring. Je 6kWh is feitelijk 6kW ofwel 6000 watt. Zonder de h.
Inderdaad is 22x330Wp ongeveer 6kW vermogen.
Ik haal maximaal zo’n 13kW en de panelen liggen erg gunstig. Op een hele mooie zonnige en koude dag haal ik dan 100kWh.
Rafe @stephenskocpol11 april 2025 02:34
In woon in Montreal, netbeheerder Hydro-Québec heeft onder de naam Hilo een smarthome platform waarmee je beloond wordt om minder stroom te gebruiken. Centraal staan de thermostaten omdat de meeste mensen hier elektrisch verwarmen. Had in mijn vorige appartement 6 stuks gratis gekregen inclusief installatie door elektricien, ZigBee hub erbij voor het aansturen en na een jaar ongeveer $100 teruggekregen voor de kilowatts die ik vermeden heb buiten de piekmomenten. Prima deal!

Mijn autolader in de gedeelde garage was niet compatibel, en ik had er ook geen wifi voor de aansturing, maar ik kon wel mijn auto instellen om alleen te laden in de nachtelijke daluren om zo alsnog mee te doen.

[Reactie gewijzigd door Rafe op 11 april 2025 02:37]

GigaHenk @stephenskocpol11 april 2025 12:59
Het verschil tussen en vraag en aanbod hoeft helemaal geen issue te zijn, het kan zelfs "gratis" opgelost worden. er zijn genoeg Bitcoin mining partijen die dit willen oplossen. Maar de EU zit nog zo vast in anti Bitcoin vibe. De politiek houdt van problemen en wil ze het niet oplossen om kiezers te trekken en vast te houden. Het bedrijfsleven wil juist problemen oplossen, daar hier juist het geld zit. Vandaar dat ik tegen grote centrale bestuursvormen ben. We zouden toch van de geschiedenis geleerd moeten hebben....
juke1349 @GigaHenk12 april 2025 23:08
Het gaat over het vermijden van zinloze netbelasting.. En dan stel jij "bitcoin mining" als "oplossing" voor.. Als er iets stroom verspild, is het wel bitcoin mining...

Ik neem aan dat je "blockchain" bedoelt, en dan zou je inderdaad proof-of-stake kunnen kiezen..
of, aangezien het over stroomrekeningen gaat, waar je sowieso een centrale partij moet vertrouwen (tennet, je aanbieder, enzo), "gewoon" een centrale API.
GigaHenk @juke134915 april 2025 08:06
Niet verbaast dat er mensen zijn die 180 graden anders denken over Bitcoin dan ik.
Blockchain is slechts een onderdeel/hulpmiddel dat BTC mogelijk maakt, net als SHA-256.
de hele wereld is al proof-of-stake, en we zien wat dat brengt.
Overigens ben ik nog nooit iemand tegen gekomen die Bitcoin goed heeft bestudeerd. En toen nog negatief was.
juke1349 @GigaHenk15 april 2025 20:29
From mid-2022 to mid-2023, the 34 mines consumed 32.3 terawatt-hours of electricity—33% more than Los Angeles—85% of which came from fossil fuels.
Nature Communications: The environmental burden of the United States’ bitcoin mining boom.
Wouterie @Powerblast10 april 2025 21:34
Yep, dit is weer een gevalletje waarbij de netbeheerder vooral voor de belangen van de commerciële partijen staat. In een open markt van vraag en aanbod is dit geen enkel probleem. Maar dankzij het geniale beleid op de capaciteit van het stroomnet kan men niet voldoende afstemmen op die markt en uiteraard moet de oplossing gezocht worden in het treiteren van consumenten.
Jol65 @Wouterie10 april 2025 22:12
Het net verzwaren is ook niet gratis. Dus de 'prijs' zou gerelateerd moeten zijn aan de opwekprijs en de drukte op het net. En dat zal best vaak op hetzelfde moment zijn.

En wat treiteren? Ik wil thuis mijn auto niet met 11kW opladen, maar ik wil dat-ie morgen 70% vol is.
Wouterie @Jol6511 april 2025 09:06
Even terug in de tijd gaven de netbeheerders in 2008 al aan dat ze dreigden vast te lopen, maar van de ACM mochten de 'onnodige investeringen' niet vrijgegeven worden. Stel nou dat we in 2008 waren begonnen, dan hadden we alle tijd van de wereld gehad, was arbeid en materiaal niet zo'n probleem en hadden de kosten over een langere periode uitgesmeerd worden. Nee, de verzwaring is niet gratis, maar het is ook onnodig om het op de meest pijnlijke manier door te voeren.

Treiteren is dat er keer op keer naar de consument/particulier wordt gekeken voor de oorzaak en de oplossing van de problemen op het net. Terwijl de consument heeft voldaan aan de wet- en regelgeving, gebruik heeft gemaakt van de overheidsmiddelen om bij te dragen aan de verduurzaming van het land, de energietransitie en de klimaatdoelen, en toch is het niet goed.

De oorzaak, of schuld, ligt niet bij de consument dus kan ook niet verwacht worden dat daar de oplossing gevonden wordt. In mijn gemeente is dat op meerdere vlakken pijnlijk zichtbaar hoe dat beleid werkt. Bij ons is een nieuwe woonwijk uit de grond gestampt. De wegen naar die wijk en de overige doorgaande wegen in de stad zijn niet aangepast om het extra verkeer op te vangen met tot gevolg dat de wegen een groot deel van de dag volledig vast staan.

Vervolgens krijgen de burgers te horen dat de oplossing zou zijn om vaker de bus of de fiets te pakken.

Dat vind ik allemaal vallen onder het kopje treiteren. Ik geef mijn kinderen ook geen zak chips vlak voor het eten en wordt dan boos als ze hun bordje niet leegeten. Een klein beetje vooruitkijken en rekening houden met de langere termijn is niet zo heel moeilijk.
stephenskocpol @Wouterie10 april 2025 23:36
Sorry, maar dit is echt een win-win situatie. Geen sprake van treiteren.

In de proef krijgen de deelnemers een vergoeding voor het uitstellen van het laden. Ze ondervinden er geen hinder van want de auto heeft de hele nacht de tijd om op te laden en dat is veel meer dan genoeg. Als ze een keer wel snel moeten laden kunnen ze de uitstel overriden en ze krijgen er een vergoeding voor. En het hele land krijgt er goedkopere en betrouwbare stroom voor terug.
Wouterie @stephenskocpol11 april 2025 09:17
Dat is inderdaad een positieve kant van het verhaal. Sowieso is het handig om slimmer om te gaan met dit soort zaken. Zo zet ik mijn vaatwasser en wasmachine ook aan wanneer de zon schijnt of 's nachts.

Het punt wat ik wil maken is dat dit weer een maatregel is die gericht is op particulieren. Net als de teruglever'boete', het uitschakelen van omvormers, het gezeur op mensen die zonnepanelen en een warmtepomp nemen... Particulieren zijn niet de oorzaak van het probleem en mogen daar dus ook niet op aangesproken worden. De veroorzakers zouden ook voor de oplossing verantwoordelijk gehouden moeten worden.

Maar aangezien de overheden, de ACM, de netbeheerders en de commerciële energieleveranciers weigeren om verantwoordelijkheid te nemen, is het lekker makkelijk om te wijzen naar de consumenten. Die hebben immers toch maar te slikken.
mk1992 @Wouterie11 april 2025 08:24
Jouw theorie werkt alleen als het stroomnet oneindige capaciteit heeft en de gebruikers oneindige flexibiliteit.
Wouterie @mk199211 april 2025 09:10
Mijn theorie werkt alleen als alle partijen iets meer visie zouden hebben dan 4 jaar. In 2008 waarschuwden de netbeheerders al dat ze zouden vastlopen, maar de ACM hield die 'onzinnige' investeringen in de verzwaring van het net tegen. En voilà; kijk waar we nu zijn aanbeland.

De grote verbruikers (Shell, Tata) hebben nog steeds geen fatsoenlijke aansluiting en er wordt gekeken naar particulieren om de problemen op te lossen. Maar particulieren zijn niet de oorzaak van het probleem en ik vind het nogal goedkoop om daar dan wel de oplossing van te verwachten.
mk1992 @Wouterie11 april 2025 09:49
Goed punt, maar netinvesteringen is wat anders dan vraag en aanbod. Wat investeringen betreft had men al veel eerder in actie moeten komen en zijn er legio rode seinen gemist.
Wouterie @mk199211 april 2025 11:14
Vraag en aanbod kunnen nu niet bij elkaar gebracht worden. Bedrijven willen wel overstappen naar elektrisch, maar krijgen geen aansluiting. Zeg maar tegen Shell Moerdijk dat ze alle 'overtollige' stroom gratis en onbeperkt mogen afnemen, of die waterstofprojecten... Er is zo gigantisch veel behoefte aan goedkope energie! Maar we krijgen het niet van aanbieder naar afnemer en dat verstoort de markt en remt de ontwikkelingen.
GigaHenk @Wouterie11 april 2025 13:01
In open markt zou kwH in randstad denk ik een veel minder kosten dan op het platte land. En dan hebben we het nog niet over de aansluitkosten
Wouterie @GigaHenk11 april 2025 14:31
Net als met de grondprijs, internet, verzekeringen, eieren en brandstof? We hebben hier, op een kwartiertje fietsen, een enorme koeienstal staan met honderden zonnepanelen op het dak. Ze liggen er al jaren, maar zijn niet aangesloten. De netbeheerder zegt dat het stroomnet het niet aankan. Nogal wiedes dat de stroomprijs op het platteland dan hoog is! Nogal zonde van de investering... En dan te bedenken dat dit een project was in samenwerking met Essent. Essent die zich 'zo druk maakt over de druk op het elektriciteitsnet en de kosten die dat met zich meebrengt'. Ze doen het toch echt zelf. Zij hebben, maar eigen zeggen, korte lijntjes met de netbeheerders.

Was het een echt open markt dan was er ook concurrentie op de infrastructuur en de aansluitkosten. Hoe het nu gaat is gewoon echt een slecht idee.
GigaHenk @Wouterie15 april 2025 08:10
Welk commercieel bedrijf gaat zijn klanten faciliteren om een gedeelte van de productie over te nemen...... De meeste mensen zijn zo vervuld van hun groene droom, dat ze de economische wetten aan de kant schuiven. Wensdenken noemen we dat. Net als dat diversiteit ons kracht geeft.... de natuur denkt daar al miljoenen jaren heel anders over. En zo dus steeds van een koude kermis thuiskomen; zonnepanelen, warmtepomp, electrisch rijden....
Wouterie @GigaHenk15 april 2025 11:30
Een divers team presteert doorgaans beter dan een homogeen team. Daar is inmiddels overvloedig bewijs voor, zowel wetenschappelijk als uit de praktijk, maar misschien heb je andere bronnen die dat tegenspreken? Het is geen links marketingpraatje.
De groene droom werd gedreven door economische wetten. Althans, dat was het idee. Maak groende energie zo goedkoop en aantrekkelijk dat fossiel vanzelf uit de markt wordt gedrukt. Dat werkt alleen wanneer de werkelijke kosten van grijs ook worden doorbelast. We spreken over CO2 heffingen, maar om die echt door te voeren zou een doodsteek zijn voor de economie. CO2 kost geld en gaat geld kosten, maar we zien dat niet direct terug in de producten en diensten. Daarbij willen grote verbruikers (en vervuilers) heus wel overstappen op een duurzaam alternatief, maar dan moet het wel betaalbaar zijn en de infra geregeld zijn. Die detail zijn ze vergeten in Den Haag.
Maar goed, stel dat die details opgelost zijn. Wij hebben geen gasaansluiting meer en doen alles elektrisch en uiteraard hebben we zonnepanelen. Geen thuisbatterij overigens. Het scheelt ons echt heel veel geld op jaarbasis. De investeringen zijn echter ook stevig. De terugverdientijd zat op zo'n 17 jaar, maar dat blijft koffiedik kijken.
Echter: doorgaan op de oude weg is je kop in het zand steken. Dat doen we graag in Nederland. Ik noem de stikstofcrisis die al in 1975 is aangekondigd, de aardbevingen in Groningen waar in 1961 al een waarschuwing voor werd afgegeven, de verzwaring van het stroomnet wat al in 2008 een naderend probleem was, de woningcrisis die al vanaf 2013 zichtbaar was in de statistieken... De effecten van CO2 op het klimaat (toen nog niet zo genoemd overigen) werden in 1880 al wetenschappelijk gepresenteerd en in de eeuw daarna veelvuldig uitgewerkt. Dus ja, verbaast het me? Nee, de mensheid zal het nooit leren maar wel weer overleven. Grotendeels. We houden er blijkbaar van om het uit te laten lopen op een crisis voordat we ons gedrag echt gaan aanpassen.
GigaHenk @Wouterie15 april 2025 18:03
Het is maar wat je onder homogeen en divers verstaat. Normaal presteren de best geselecteerden, op basis van kennis en kunde. Als u gelijk had speelden alle voetbalteams op EK voetbal met gemengde teams (m/v). En aangezien dat niet zo is, is er of heel wat te winnen of staan sommige niet met hun benen op de grond
Indien de hele wereld bereid zou zijn veel te betalen voor energie, dan heeft u een punt. Maar dat is niet zo, en dus vloeit alle productie naar de landen waar energie het goedkoopst is. En natuurlijk zijn er allerlei modellen te bedenken, waarin extra kosten worden opgenomen voor energie, maar zo werkt de wereld niet. En dat ziet u ook, want Nederland, en vooral Duitsland loopt op industrieel gebied hard leeg.
En ik kan ook een model maken, en zeker als er veel te halen valt, daar flink geld en PR tegenaan gooien. Uiteindelijk gaat het om de natuurwetten. Die zijn er altijd, of u en ik het nou wilt of niet.
Voorlopig zijn alle rampscenarios in de media verkondigd de afgelopen 60 jaar niet uitgekomen, en ik zie niet in waarom deze wel. Zeker gezien de hoeveelheid geld die er tegenaan wordt gegooid. Benzeen dumpen langs de oevers van NL rivieren is slecht voor u, mij en de natuur, daar zal geen PR campagne voor nodig zijn om u en ik te overtuigen. Of zware metalen toe te voegen aan stookolie. En waarom staat dat niet hoog op het lijstje van de overheid, of sterker nog dat wordt min of meer gefaciliteerd..... Die zelfde overheid die de wereld wil gaan redden..... Laat me niet lachen. Hoe vaak moet het NL volk nog een loer worden gedraaid voordat de doppen van de ogen vallen.....
U bent ook op de hoogte van het feit dat er geen land ter wereld bestaat met langdurige hoge energieprijzen en een bloeiende welvaart?
Verder geloof ik niet in crisis, waarbij meer belasting betalen de kern van de oplossing is, icm meer controle. Wel in kansen en mogelijkheden.
Gelukkig hoeft u het niet met mij eens te zijn en ik niet met u. Het blijft nog steeds een mooie wereld.

[Reactie gewijzigd door GigaHenk op 15 april 2025 18:05]

Wouterie @GigaHenk15 april 2025 19:54
Diversiteit staat en valt bij gelijke kansen en gelijke beloning. Diversiteit mag dan ook nooit het doel zijn, maar een middel om het algemene niveau of presteren omhoog te halen. Meer vrouwen en meer etnische minderheden 'omdat het moet' gaat nooit werken, maar wel wanneer je kunt aantonen dat op dat gebied het een voordeel biedt. Ok, niet bij voetbal, maar wel bij kleiduivenschieten, om maar eens wat te noemen.
De hele wereld betaalt al meer voor energie en accepteert dat. De OPEC(+) kunnen direct bepalen wat wij aan de pomp betalen en wat wij aan extra kosten moeten ophoesten op gebied van transport. Energie staat aan de basis van de economie en de laatste jaren is dat rap duurder geworden. En ook nu (groene) waterstof interessant aan het worden is, zijn het juist landen als Saudi-Arabië die daar flink in investeren om die mooie positie niet kwijtraken natuurlijk.
Ik ben het volledig met je eens dat de bevolking behoorlijk voor de gek wordt gehouden. Het maakt niet uit welk kabinet je pakt... Of het nu Kok was of Rutte... Ze hadden onder aan de streek geen boodschap aan de zaken waarover we nu crisis schreeuwen. Links, rechts, midden... het is eigenlijk oude wijn in een nieuwe zak.
Goderic @Powerblast10 april 2025 23:27
Als mensen de energie massaal afnemen, gaat de prijs toch van zelf omhoog en daalt de afname toch terug?
Niet wanneer het net overbelast is, en laat dat net het probleem zijn. (Dit zou je wel kunnen oplossen met dynamische nettarieven, maar ik weet niet of zoiets al bestaat)
arjandijk162 @Goderic11 april 2025 07:05
De prijs is laag op momenten omdat mensen dan nauwelijks afnemen. Netcapaciteit is dan echt geen probleem
Goderic @arjandijk16211 april 2025 07:27
Niet helemaal correct, de prijs is laag omdat de vraag lager is dan het aanbod.

Op een zonnige zomerdag kan het aanbod groter zijn dan de netcapaciteit met een prijs die rond nul ligt.
arjandijk162 @Goderic11 april 2025 16:41
ok, technisch heb je gelijk. Het kan. Als jij je auto oplaadt om 13.00 is de kans groot dat dit gebeurt met panelen in de straat, wat de congestie verlaagt, want het hoeft niet verder te reizen, maar het kan mogelijk zo zijn dat er weinig vraag is maar wel veel congestie.

Mbt je andere vraag: Netbeheerders zijn bezig met proeven om je te betalen voor minder congestie
The Third Man @arjandijk16213 april 2025 09:19
Je vergeet nog dat de prijs een optelsom is van het vraag en aanbod op de gehele markt (landelijk dus). Het zegt niks over de situatie bij specifieke verdeelstation waar jij die auto gaat opladen.
arjandijk162 @The Third Man13 april 2025 15:20
Klopt, uurprijzen houden geen rekening met mogelijke congestie, maar zonneenergie wordt veel lokaler opgewekt dan wind, maar er zit nog geen incentive op voor vermeiden van congestie

[Reactie gewijzigd door arjandijk162 op 13 april 2025 15:22]

Riddleman @Powerblast11 april 2025 12:14
De dynamische tarieven worden telkens één dag op voorhand bepaald. Een eindgebruiker met dynamisch tarief kan daar manueel of automatisch via een EMS (beheersysteem) rekening mee houden. Het variabel gedeelte van de dynamische uurprijs (Spot) is dus niet afhankelijk van wat er daadwerkelijk verbruikt wordt op een bepaald moment maar wel van wat men daags voordien voorspelt.

Daarnaast is er ook nog de onbalansmarkt die wel rekening houdt (op kwartierbasis) met wat er daadwerkelijk op een bepaald moment verbruikt wordt. Eindgebruikers met dynamisch tarief én een automatische sturing én die een contract hebben met een Balance Responsible Party (zoals Lifepowr) kunnen deelnemen aan het in evenwicht houden van het net door meer stroom te verbruiken als er overschot is en te leveren (meestal vanuit de thuisbatterijen) wanneer er een tekort is. Daarvoor krijgen ze dan een vergoeding.
nono_einstein @Powerblast11 april 2025 17:49
nu zijn dat voor gebruikers de zgn day ahead prijzen. Rond 1 uur 's middags krijg je de prijzen van de volgende dag (per blokken van 1 uur) tevoren. Dus dynamisch is niet zo dynamisch als handig zou zijn in dit verband.
The Third Man @Powerblast13 april 2025 09:17
De prijs is landelijk, het probleem is lokaal. Daar zit de crux.
tweakerpip @barbarbar10 april 2025 22:02
Is dit zo? Ik was juist in de veronderstelling dat de momenten dat het net zwaar belast wordt juist vaak de momenten zijn dat energie duur is. Ruwweg tijdens de ochtendspits en de avondspits plus de avond.
Op het moment dat energie erg goedkoop is en de prijs laag is er juist een probleem dat de energie nergens heen kan. Als juist dan de vraag verhoogd wordt verlicht dat de drukte op het net.
CaptainKansloos @tweakerpip11 april 2025 09:45
Ik was juist in de veronderstelling dat de momenten dat het net zwaar belast wordt juist vaak de momenten zijn dat energie duur is. Ruwweg tijdens de ochtendspits en de avondspits plus de avond.
Op het moment dat energie erg goedkoop is en de prijs laag is er juist een probleem dat de energie nergens heen kan.
Dat klopt in grote lijnen ook wel, maar de prijs fluctuatie op de spotmarkt (bij dynamische tarieven meestal per uur) is een landelijk tarief; ongeacht van waar je woont in dat land. Netcongestie is een lokaal probleem; daar waar te weinig transport capaciteit van stroom is.

De twee hebben invloed op elkaar, maar zijn niet altijd afhankelijk van elkaar. Het kan prima zo voorkomen dat de dynamische prijs (landelijk) om 13:00 's middags spotgoedkoop of negatief is (de landelijke vraag verwachting is _laag_) maar het netwerk segment waar jij met je EV / huis / lkantoor zit stampvol zit qua capaciteit (zij het door vraag naar goedkope stroom, aanbod van goedkope stroom of beide).

Sturen op netcongestie is dus 'similar but not the same' als sturen op spotmarkt prijs. Dynamische contracten sturen (op dit moment) vooral op het laatste, al zijn er partijen die met thuisbatterijen ook proberen aan een oplossing bij te dragen voor het eerste probleem.
tweakerpip @CaptainKansloos11 april 2025 12:41
Ja, dat is een goede aanvulling. Ik weet dat het niet exact hetzelfde is. Mijn opmerking was alleen dat het vaak samengaat, terwijl de persoon waar ik op reageerde impliceerde dat het juist omgekeerd gecorreleerd was. Dat klopt niet.
denkster @CaptainKansloos12 april 2025 00:02
Elektriciteitsverbruik van huishoudens is klein vergeleken met dat van industrie.
Die ochtend- en avondpieken zijn in vermogen eigenlijk niet groot.
Maar ze zitten in de woonwijken, waar de bekabeling niet toereikend is.
Ook zijn de pieken van verbruik in de woonwijken niet netjes over de 3 fasen verdeeld. Reden: klungelende installateurs.
Relatief kleine aanpassingen in meterkasten kunnen helpen
En buurt batterijen!
Verder: hang de auto wel meteen bij thuiskomst aan de lader maar gebruik de ingebouwde klok van het laadsysteem in de auto om het laden uit te stellen tot de rustige periode van de nacht!
lever @tweakerpip10 april 2025 23:54
Energieprijzen worden niet elke seconden of minuut bepaald. Maar de dag er voor wordt gekeken wat het zal zijn per uur bepaald door hoeveel groene energie ze verwachten dat opgewekt gaat worden.

Ze stellen daar energie centrales op in om op een lager pitje te draaien. Als dan iedereen ineens autos en thuisaccus beginnen met laden omdat de prijs negatief of laag is zal er ineens niet genoeg stroom zijn. En zo ook de andere kant op met thuisaccus die ineens massaal het net vol gooien wanneer de prijs hoog is. Net beheerders hebben daar nu al last van, en er zijn helemaal nog niet zo heel veel thuisaccus.

Vroeger was het veel makkelijker inspelen op het verbruik, maar doordat er nu dus een berg meer variabelen zijn door echte groot verbruikers die allemaal op elk willekeurig moment stroom vragen is het lastig.
arjandijk162 @lever11 april 2025 07:07
Dan weten ze dat toch voor de volgende keer? Een patroon is niet willekeurig te noemen
Tim AtSharp @barbarbar10 april 2025 23:08
... en dat alles in een kader waar EVś nog de absolute minderheid van het aantal gereden kilometers vertegenwoordigen...
(EN we nog geen warmtepompen hebben allemaal
EN we nog op aardgas koken) ...

What could possibly go wrong...?
stephenskocpol @Tim AtSharp10 april 2025 23:42
What could possibly go wrong...?
Genoeg! Maar toch komen we er wel.

Het probleem lijkt trouwens erger dan het is, want:

Totale energievraag neemt door de energietransitie trouwens met 75 - 50% af. Doordat wind en zon geen restwarmte produceren (=efficientie 2.5x zo hoog t.o.v. thermische energiecentrales zoals gas,kolen,kern)en we op alle vlakken enorme energiebesparingen krijgen door isolatie en efficienter transport. (elektrische auto's verbruiken minder energie dan dinosap-auto's)
(zie bijvoorbeeld YouTube: Primary Energy Demand of Renewable Energy Carriers - Part 2: Policy ... )

Wist je dat ze meestal hernieuwbare energie x2.5 doen in de meeste grafieken over global energy demand zodat het beter te vergelijken is met fossiel, maar dat het daardoor lijkt alsof er meer totale energie nodig gaat zijn dan we werkelijk nodig hebben.
Tim AtSharp @stephenskocpol10 april 2025 23:58
je vergeet - al dan niet bewust - dat fossiel relatief makkelijk te bufferen is, en dat elec dat niet is. Net daarin schuilt al een pak verlies, en dan hebben we het nog niet over andere problemen zoals:
- risico's om van 1 distrinutienet afhankelijk te zijn voor ALLE energie
- geen buffer te kunnen hebben voor wanneer productie plots uitvalt ( de oorzaak mag je zelf invullen)
Totale energievraag neemt door de energietransitie trouwens met 75 - 50% af
... waarbij je handig vergeet dat de energieconsumptie nog steeds in stijgende lijn is. Tegenover VANDAAG neemt dat datm de stijgende energievraag (AI datacenters, toenemende bevolking (niet mondiaal, maar hier in het Westen) en andere dingen waar we steeds meer willen verbruiken) Dus als je niet nog eens dezelfde fout wil maken, en deze keer wél klaar wil zijn voor de toekomst moet je oplossingen dimentioneren op 2x wat het nu is...
mk1992 @Tim AtSharp11 april 2025 08:28
je vergeet - al dan niet bewust - dat fossiel relatief makkelijk te bufferen is, en dat elec dat niet is. Net daarin schuilt al een pak verlies
Hoe goed is je fossiele buffer als je bij productie/gebruik al 70% verliest aan restwarmte, aandrijving etc.
Mooie regenton, maar als je er een zwaar lekkende tuinslang op zet kom je nog nergens.
Tim AtSharp @mk199212 april 2025 02:15
Je hebt deels gelijk. Maar het is en blijft natuurlijk wel een buffer, die er voor ev helemaal niet is... Ook al zijn er nadelen
Lucb1e @Tim AtSharp11 april 2025 19:21
- risico's om van 1 distrinutienet afhankelijk te zijn voor ALLE energie
- geen buffer te kunnen hebben voor wanneer productie plots uitvalt ( de oorzaak mag je zelf invullen)
Als een energiedistributienet uitvalt, zit ik ofwel zonder verwarming ofwel zonder werk. In beide gevallen wil je het sowieso binnen een dag oplossen of noodoplossingen aanleggen, dus er verandert niet zo veel als we van het gas afgaan. Ik snap ook niet wat "geen buffer als productie uitvalt" moet betekenen, als nu de centrale's allemaal tegelijk uitvallen (oorzaak mag je zelf invullen) dan zit je toch ook in het donker? Het is niet alsof de zon of wind plots verdwijnt, dus dat moet ook wel een probleem op het netwerk zijn dan (de twee punten klinken voor mij dus hetzelfde)

Bufferen is natuurlijk 100% een probleem, op te lossen door brandstoffen te maken (waterstof, methanol), steeds goedkopere batterijen te vullen, water omhoog te pompen, water te verwarmen in de zomer, lucht te comprimeren, enz. Voor acute uitvalproblematiek die je benoemt zie ik daar geen risico dat niet ook bestaat bij de huidige systemen; eerder voor opslag tussen seizoenen (of import van het zonnige halfrond naar waar het nu winter is, wellicht) verwacht ik een flinke uitdaging
arjandijk162 @stephenskocpol11 april 2025 07:14
"efficienter transport". Wat is er efficient aan energie rondpompen terwijl er nauwelijks vraag is zoals midden op een zonnige dag?
pauldebra @stephenskocpol11 april 2025 08:46
De echte oplossing ligt natuurlijk in lokale opslag van energie, niet alleen van stroom maar vooral van energie waarmee in de winter een huis kan verwarmd worden. En die lijkt maar niet van de grond te komen. Thuisbatterijen zijn nog zo duur dat voor een flinke capaciteit de prijs bijna even hoog is als die van een auto met dezelfde capaciteit aan accu. En systemen om in de zomer zonnestroom om te zetten in lange termijn warmteopslag (bijvoorbeeld als chemische energie in zout) die in de winter het huis kan verwarmen, die komen maar niet op de markt. Er valt nog veel energiebesparing te rapen maar de overheid en industrie liggen te slapen en zetten in op domme ideeën zoals een warmtepomp die probeert warmte te maken uit de koude winter-buitenlucht...
Wat voor de pieken in energieverbruik voor het laden van de auto al ongeveer genoeg helpt is een beetje gezond verstand om de auto niet te laden terwijl je thuis ook aan het koken bent met het inductievuur en de microwave aan.

[Reactie gewijzigd door pauldebra op 11 april 2025 08:47]

stephenskocpol @pauldebra11 april 2025 11:11
Ik heb hier één reactie op:

Warmtenetten
pauldebra @stephenskocpol11 april 2025 18:56
Warmtenetten zijn duur in aanleg en doen niet wat ik voorstel: in de zomer groene energie omzetten en opslaan om in de winter weer te gebruiken. Alleen bij een warmtenet dat geothermie gebruikt moet in de winter geen warmte te worden geproduceerd (veelal niet met groene energie).
curkey @stephenskocpol11 april 2025 09:12
Die afname geloof ik niet. Voor het managen van al die 'slimme' dingen zijn ziek veel extra data centers nodig en andere infra. De vraag naar energie groeit harder dan de verbetering in efficiëntie.
bitflusher @curkey11 april 2025 09:57
Je hoeft het niet te geloven maar je kan het wel zien. https://www.clo.nl/indica...uik-per-inwoner-1950-2009

Ik denk dat het een reëele aanname is dat we nu veel meer datacenters, ev's, 'slimme' apparaten en warmtepompen hebben dan 1980
curkey @bitflusher11 april 2025 10:12
Dat artikel is al 14 jaar oud, dus ik ben benieuwd naar de progressie.

De grafiek toont energie per inwoner trouwens, inmiddels zitten we op flink meer inwoners dan in 2010, dus het totale energieverbruik stijgt.

De grootste winst zat in de jaren 80-90 in het isoleren van huizen en overschakelen op HR ketels. De grootste daling zat derhalve in gasverbruik. Elektra laat in de grafiek een stijgende trend zien, maar wel wat je zegt een kleine dalende knik. Vandaar mijn interesse in wat er na 2010 is gebeurd.

Het verbruik waar ik aan refereer, zoals data centers, valt niet onder huishoudelijk verbruik.
DropjesLover @stephenskocpol11 april 2025 11:50
De energievraag neemt flink af, correct. Dat komt omdat fossiele energie omzetten in warmte (COP ~100%) of in beweging (effciency ~30%) minder efficient is dan wanneer stroom gebruikt wordt (COP 400% en beweging ~90%).

Die efficientie-verbetering, minder "stoken voor de bok z'n ***" vertaalt zich in in een forse energiebesparing.

Maar ook een forse verschuiving dat 25% van de bruto energie die eerst door tankauto's en leidingen ging nu over het stroomnet er bij komt.
stephenskocpol @DropjesLover11 april 2025 13:06
Dankjewel voor de toelichting. Ik luisterde toevallig na deze discussie een aflevering van de podcast "Volts" met 2 experts die aangeven dat op globale schaal de elektriciteitsvraag met ~3 procent toeneemt elk jaar en dat dat geheel wordt opgevangen door nieuw aangelegde hernieuwbare energie maar nog nét niet genoeg dat het de uitrol van renewables de bestaande fossiele infra terugdringt.

Dat is een hele goede plek om te zitten op dit punt in de transitie.
Maar ook een forse verschuiving dat 25% van de bruto energie die eerst door tankauto's en leidingen ging nu over het stroomnet er bij komt.
Want elektrificatie is inderdaad een reden tot zorg als het teveel vraagt van bestaande elektra-infra en opwekking. Maar puur qua vraag en aanbod gaat het gemiddeld genomen wereldwijd dus best goed.

Gemiddeld genomen betekent uiteraard dater ook landen zijn die het minder goed doen en landen zijn die het beter doen. maar het klinkt alsof de globale trend dus heel gunstig is t.o.v. bovengenoemde zorg.

Edit: heeft iemand specifieke cijfers voor Nederland of Europa toevallig?

[Reactie gewijzigd door stephenskocpol op 11 april 2025 13:06]

Scriptkid @Davey40010 april 2025 23:58
Een woord:

EVCC

https://evcc.io/
Fidelity @Scriptkid11 april 2025 09:51
Verbaasde mij eigenlijk dat dit de enige comment is die werkelijk 'spotlight' voor mij is.

EVCC heeft dit probleem compleet voor mij opgelost. Tijdens piektijden wordt er niet geladen. En tijdens goedkope uren (dynamisch) en/of zonnenergie overschot (dus niet bij te weinig opbrengst!) geeft EVCC een seintje aan de auto om te gaan laden. En neemt daarin zelfs mee met hoeveel Amp, weinig overschot = 5 Amp (bijvoorbeeld) en flink overschot = 16 Amp 3 fasen laden. Geweldig!
twowheeler @Davey40011 april 2025 06:18
Renault is eigenlijk een beetje een vreemde eend in de bijt. Ze maken echt enorm goede auto's, lopen voor op bepaalde gebieden in EV's. Maar wat hoor je erover: vrijwel niets. Renault is nog steeds "gewoon een automerk" terwijl ze zichzelf eigenlijk wel wat meer als voorloper kunnen profileren. Er zijn klanten groepen die ze nu onterecht links laten liggen
WhiteDog 10 april 2025 20:49
In België bestaat dit al, het heet hier capaciteitstarief. De piek wordt per kwartier berekend. De hoogste piek telt meteen voor heel de maand. Het gemiddelde van die 12 maandpieken is waar je naar gefactureerd wordt. Kortom: 5 minuten niet opletten en je bent meer aan het betalen.
Arfman @WhiteDog10 april 2025 22:02
Daar snap ik dus helemaal niks van. Ik snap het doel, maar auto's laden het meest effectief bij hogere snelheden. Laadverliezen lopen bij traag laden (<3kW) op tot wel 20 a 30 procent. Moet je je eens voorstellen dat je 100 liter benzine tankt en 30 liter loopt zo de sloot in, dan zou de wereld (terecht) te klein zijn.

Maar bij EV's is het plotseling allemaal geen probleem meer? Raar.
NoTechSupport @Arfman11 april 2025 07:12
Het is niet ideaal, maar het stuurt wel gedrag en in dat opzicht werkt het. Het zou miss beter zijn dit alleen op piekmomenten te doen (tussen 17:00 en 22:00 bvb en tussen 05:00 en 10:00).

Kanttekening daarbij is ook dat de meerkost voor de meeste gebruikers beperkt is.
Laden aan een klassiek stopcontact kan tot 200 euro minder aan netkosten per jaar schelen. Een laadpaal tot 3,7 kW bespaart u zo’n 100 euro aan netkosten. Een laadpaal van 7,4 kW zal grofweg status quo zijn, of lichtjes in uw nadeel uitvallen. Vooral wie sneller laadt, richting 11 kW, schiet erbij in: die moet tot 241 euro extra netkosten betalen
https://www.standaard.be/...ht-huwelijk/47672232.html

[Reactie gewijzigd door NoTechSupport op 11 april 2025 07:12]

multikoe
@Arfman11 april 2025 08:41
Het is niet "plotseling allemaal" geen probleem, het is *nog* geen probleem. Electrisch rijden is nog altijd goedkoper dan brandstofrijden, electrisch rijden was tot voor kort voorbehouden aan mensen met een tankpas en je hebt nog niet heel veel keus waar je laadt en wat je rijdt. Ik heb al lang geleden eens gezegd dat die verliezen wel degelijk een ding gaan worden op het moment dat die keuze er wel is (ongeveer nu) en veel meer mensen privé een EV gaan rijden (dat is al langer zo).
Ik vermoed dat automobielfabrikanten binnenkort verplicht gaan worden om de conversie-verliezen in de auto te gaan rapporteren en dat laadpaalfabrikanten (van DC-laders) hetzelfde moeten gaan doen. Want in tegenstelling tot wat ik hier af en toe lees is DC laden helemaal niet efficient. Ik meet (met data nu over bijna vier jaar) een hoger verlies dan bij AC laden, simpelweg door te kijken naar de kWh op de factuur en de kWh geladen in de accu.
gastje01 @Arfman10 april 2025 22:13
Zijn deze verliezen echt zo groot? Eerste keer dat ik dit concreet in een nummer uitgedrukt zie. Ik snap dat er iets verloren gaat in warmte, maar dit zijn wel forse verliezen.

Op hoge snelheid, bedoel je dan DC laden?
Arfman @gastje0110 april 2025 22:18
Laadverliezen zijn hoger naarmate je trager laadt. Dus als je met 11kW laadt, zit je (in het geval van een e-Niro, iemand in het topic houdt al jaren zijn laadsessies bij) rond de 10% verlies (uit m'n hoofd). En daar hoor je (nog) niemand over, maar dat gaat wel spelen omdat van mensen nu wordt gevraagd om trager te laden. Daarmee verhoog je de laadverliezen, tot wel 30% (https://www.anwb.nl/auto/...uisladen-elektrische-auto)

DC snelladen (dus niet thuis) heeft nog lagere laadverliezen. Ik kan daar zo geen cijfers van vinden maar de natuurwetten schrijven dit voor. Thuisladen (AC) vereist dat de spanning door de boordlader in je auto wordt omgezet naar DC, daar zit verlies is. Bij (DC) snelladen hoeft dit niet, dat scheelt al.
watabstract @Arfman11 april 2025 00:42
Die DC-lader moet toch ook gewoon de wisselstroom van het net eerst omzetten? Dat lijkt me dan voor verlies geen factor van belang als dat in de auto zelf gebeurt.
EmbeddedPower @watabstract11 april 2025 09:11
Klopt, maar de DC-wallbox hoef je niet met je auto mee te slepen, en daardoor speelt gewicht een minder belangrijke rol. Je kunt dus gebruik maken van betere 'magnetics', en de elektronica voorzien van betere koelmogelijkheden. Daardoor de wallbox geoptimaliseerd worden voor minimaal energieverlies.

En in het voertuig moet je ook nog rekening houden met allerlei 'vervelende' omstandigheden, temperaturen, schokken, trillingen, vuil etc. Dat maakt de optimalisatie een stuk lastiger.

[Reactie gewijzigd door EmbeddedPower op 11 april 2025 09:13]

Arfman @watabstract11 april 2025 08:03
Nee, die spanning komt van het hoogspanningsnet.
RaymondD @Arfman11 april 2025 08:13
Hoogspanningsnet is ook AC.
al__in__gebruik @Arfman11 april 2025 08:17
Dat heb ik niet thuis
stephenskocpol @Arfman10 april 2025 23:45
Je moet je mindset wel gaan veranderen naarmate we steeds meer fixed infrastructuur hebben die 'gratis' elektriciteit levert.

Straks hebben we op momenten gewoon steady elektriciteitsoverschot. 30% energieverlies is prima als het gratis energie was waar we anders niet echt een doel voor zouden hebben gehad. Die momenten zijn er vaak genoeg en dan gaat ieder energie-verlies-argument niet meer op.

En die momenten gaan alleen maar meer worden.
Crim @gastje0110 april 2025 22:20
Nee het gaat vooral om AC laden. DC is eigenlijk altijd snel. De accu moet op temperatuur gehouden worden, de auto systemen zijn ingeschakeld (in het geval van Tesla al snel 250 watt), de omvormer in de auto heeft verliezen. Vooral bij een snelheid onder de 5kW gaat dat aardig meetellen.

Nog erger is het voorverwarmen van de accu, dat is gewoon een belachelijke energieverspilling.
TheRollinLegend @Crim12 april 2025 15:23
Liever dat zo'n accu dankzij het voorverwarmen een tijd meegaat dan er tienduizenden euro's aan te moeten spenderen na 10 jaar. Daarnaast heb je dan weer een defecte accu over = slecht voor het milieu.
Crim @TheRollinLegend12 april 2025 15:54
Het voorverwarmen van de accu heeft een totaal verwaarloosbaar effect op de levensduur. Er zitten meer dan voldoende beveiligingen in het BMS om accuschade te voorkomen bij lage temperaturen.

Daarnaast denken veel mensen dat het energiebesparend is omdat er meer range of regen beschikbaar is, terwijl die gewonnen range/energie als ruimschoots verloren is gegaan bij het voorverwarmen.
TheRollinLegend @Crim12 april 2025 16:57
Dat de energie verloren gaat klopt, maar het op een goede temperatuur houden van lithium cellen is belangrijk voor de levensduur. Een lage SoC en/of lage temperaturen zorgen tevens ook sneller voor lithium plating.

Beveiligingen in het BMS om accuschade te voorkomen bij lage temperaturen werken, maar zijn geen oplossing als je de volledige prestaties van een accu wilt benutten. En gezien men graag heeft dat hun EV z.s.m. weer volgeladen is, is het voorverwarmen van de accu al helemaal noodzakelijk. Hierbij daalt de interne weerstand van cellen bij temperaturen tussen 25 en 45c, waardoor snelladen met minimale impact op de levensduur te bewerkstelligen is.
SoulShot @Arfman11 april 2025 07:11
Beetje misleidend voor moderne wagens (ID3, Tesla hier beneden), verschillend per wagen.

Duits artikel:
https://www.adac.de/rund-...luste-elektroauto-studie/

Verliezen per auto/laadsnelheid

Renault Zoe
2,3 kW / 24,2 %
11 kW / 9,7 %

VW ID.3
2,3 kW / 13,6 %
11 kW / 9,0 %
5,5 kW / 9,2 %

Tesla Model 3
2,3 kW / 15,2 %
11 kW / 7,7 %
3,5 kW / 11,4 %

Fiat 500e
2,3 kW / 12,7 %
11 kW / 6,3 %
3,6 kW / 13,9 %
Martin.Air @SoulShot11 april 2025 07:59
Dank voor de cijfers, echter is dit niet zo heel erg misleidend als ik de tekst zie. Wel erg per auto verschillend.

Maar of ik 6,3% bij 11kW verlies. Of 13,9% bij 3,6 kW vind ik nogal een verschil. Met 37,3 kWh bruikbaar kom ik dan van 20-100% uit op een extra verlies van 2,27 kWh (4,15 kWh verlies bij 3,6 kW vs 1,88 kW bij 11 kW).

Dat is nogal wat als je dat 2x per week doet. (236 kW per jaar)
Daar had je op 11kW de auto 7,44x extra kunnen laden. (236 kW / (29,84 kWh accu (20-100%) * 1,063 (verlies 11kW)) = 7,44)
mk1992 @Martin.Air11 april 2025 08:34
Conclusie: laadmoment aanpassen ipv laadsnelheid zou nog veel voordeliger zijn.

Maar dat is Tweakers logica, doorsnee Bert Jansen hangt om 18u zijn EV aan de wallbox en die zal direct beginnen laden. Terwijl Trudy een deur verder net een kippetje in de oven schuift.
SoulShot @Martin.Air16 april 2025 05:44
Weer misleidend, je pakt één cijfer er uit zonder motivatie waarom je die kiest, en dan nog eens van één van de minder populaire wagens.

Verder zou ik persoonlijk eerder 5 kw met 11 kw vergelijken, omdat je aan 5 kw een auto met 77 kw batterij op 12.5 uur 80% kan opladen. Lagere laadsnelheiden vind ik niet bruikbaar.

Als je dan kijkt naar dichtsbijzijnde datapunten in studie, voor populaire wagens, is het verschil voor ID3 (vermoedelijk gelijkaardig over heel MEB platform) 9.2%/9%, voor Tesla 11.4/7,7% (enkel 3.5 kw datapunt, dus is dit een overschatting). Het laden aan lagere snelheid is dan 2.2% tot 17.5% (overschatting) duurder.
Martin.Air @SoulShot16 april 2025 19:31
Ik kies de 500e omdat deze op het stellantis platform staat. Daar staan heel veel autos op.

Daarnaast moet je uitgaan van het slechtste zodra je regelgeving gaat maken, dat zijn tenslotte de mensen die je het meest raakt.
Jol65 @Arfman10 april 2025 22:15
Stel dat het verlies idd 30% is bij 3kW en 1% bij 11kW. Dan kan de software toch 20 minuten op 11kW laden, en 40 minuten op 0? Gemiddeld ongeveer 3kW en met normale verliezen.
Arfman @Jol6510 april 2025 22:38
Blijkbaar gaat het in Belgie om het kwartier? Dus dan zou je 14 minuten moeten laden op 11kW, 1 minuut op 3kW, enzovoort. Redelijk suboptimaal. Er zal vast een goede reden voor het capaciteitstarief zijn maar ik zie het even niet.
Quiller @Arfman11 april 2025 01:21
Neen. Het gemiddelde van het kwartier wordt genomen. Bijkomend ik meen dat de verliezen niet met de laadsnelheid maar met ampere te maken heeft... kortom : beter op 1 fase aan 3 kw (ongeveer 7-8 amp) laden dan op drie fasen aan 4.8kw (6amp ongeveer) ? (had dit ergens gelezen maar geen idee meer waar...)
Justin2000 @Quiller11 april 2025 07:01
Het verlies zit hem niet in de lagere amperage maar in het omzetten van ac naar dc door je boord lader, de efficiëntie gaat achteruit doordat je een niet in het ideale bereik zit van je lader. Idem krijg je hiermee te maken met thuisaccus.
Scriptkid @Arfman11 april 2025 12:18
klopt maar als de 2Kwh puur zon is dan laad ik lekker met 2kwh,

Ik haal momenteel 80%+ solar charge door EVCC te gebruiken (Meestal zelfs 95%+ alleen emergency laden niet) ,

Dan maar wat verlies maar het kost het stroom netwerk geen enkele belasting en ik tank 95% gratis.
Lucb1e @Arfman11 april 2025 19:30
Laadverliezen lopen bij traag laden (<3kW) op tot wel 20 a 30 procent.
Dit wist ik niet! Hoeveel procent is het wanneer je op volle snelheid laadt, het klinkt alsof het dan misschien de helft is of zo? (Edit: antwoord gevonden in deze reactie: inderdaad zo'n 10%. /edit.) En is hierbij al meegenomen hoeveel meer de accu warm wordt bij snelladen, wat zover ik weet bij telefoons en laptops (ik heb helaas nog geen EV) de oorzaak is van dat snel opladen sneller doet verslijten?

[Reactie gewijzigd door Lucb1e op 11 april 2025 19:32]

Arfman @Lucb1e11 april 2025 20:14
Met uitzondering van de Leaf en Zoe (geen actieve accukoeling) hoef je niet bang te zijn voor schade door snelladen. Hooguit gaat het laden wat trager als de accu te warm dreigt te worden.
pauldebra @WhiteDog11 april 2025 08:54
Dat is een beetje zoals hier de autoverzekering die je "beloont" als je veilig rijdt. Even 2 seconden niet opletten en je wordt al bestraft. Even iets later (en dus krachtiger) remmen of uitwijken voor een hindernis, kost meteen geld. Even iets te laat van het gas gegaan bij het bord "50", kost geld. Ik heb het geprobeerd, en zelfs als voorzichtige rijder was het vrijwel onmogelijk om een score van 100% te halen en daardoor was je altijd duurder uit met die verzekering dan met een gewone verzekering (als je niet de duurste nam).
Zo'n soort tarief wou ik voor mijn stroomverbruik zeker niet willen!
mrb85 @WhiteDog10 april 2025 22:18
Waar blijven die toepassingen die ervoor zorgen dat de zware verbruikers om de 14 minuten eventjes stoppen en dan weer verdergaan om die gestapo praktijken een hak te zetten 😄
mbbs1024 @mrb8511 april 2025 15:23
Je snapt het systeem in België niet, het is niet zo dat op het einde van ieder kwartier een meting gedaan wordt. er wordt konstant gemeten, en het gemiddelde van het kwartier is dan je piek.
Als je gedurende de helft van het kwartier 10 kW gebruikt, en in de andere helft 0 kW, is de piek 5 kWh.

De reden van de invoering daarvan, is om het net beter te gebruiken, zodat er in totaal meer stroom door kan, en het net dus met minder investeringen, meer stroom kan transporteren.
Voor grote bedrijven met een eigen middenspannings aansluiting, bestaat dat systeem al tientallen jaren, en een paar jaar geleden werd dat ook ingevoerd voor partikuliere laagspannings aansluitingen.
Men denkt eraan om in de toekomst ook de nettarieven variabel te gaan maken, in funktie van de netbelasting, om mensen aan te zetten om het verbruik beter te gaan spreiden, waardoor ook dure investeringen in het net minder nodig zijn.

Het is dus niet een gestapo pestmaatregel zoals jij het noemt, maar een manier om het net op een efficientere manier te beheren/gebruiken, zodat de totale netkosten niet de pan gaan uitswingen.
mrb85 @mbbs102411 april 2025 22:21
Natuurlijk is het een pestmaatregel. De overheid pusht al jaren om al wat fossiel is af te bouwen. Het enige alternatief is dus elektrisch (EV, warmtepomp, elektrisch koken ... ). De netbeheerder heeft decennia lang te weinig geïnvesteerd in haar netwerk (terwijl ze wel miljoenen winst maken) dus beslissen ze maar even om 'het kwartier' als maatstaf te gebruiken en de eindgebruiker extra kosten op de nek te gooien. Immers, als je volledig elektrisch leeft heb je veel investeringen gedaan om fossiel buiten te gooien en word je opnieuw genaaid: Je kan gewoon niet anders dan af en toe eens een stevige portie elektriciteit te gebruiken. Je kan onmogelijk een auto opladen, je huis verwarmen, koken ... in 15 minuten of minder. Heb je op een dag dan per ongeluk eens stevig gekookt, verwarmd en je wasmachine laten draaien op hetzelfde moment dan zorgt die ene piek van die ene dag voor een hogere maandfactuur. Gelegaliseerde bloedzuigers is hier waarschijnlijk een betere term. Mocht men (zoals de gsm operatoren toendertijd) gezorgd hebben dat je 2 uur aan een stuk een hoog verbruik kan hebben voordat je 'gestraft' wordt, dan zou het een eerlijker verhaal zijn. Een kwartier is express zo gekozen om de consument volledig in de tang te hebben.

Neen, het netwerk in goede staat houden is niet de taak van de eindgebruiker maar van de netbeheerder. Daar betalen we ten slotte zeer veel geld voor. Het resultaat van al die extra kosten is dat mensen minder snel een EV gaan kopen en de houtkachels/pelletkachels weer stevig aangezwengeld zullen worden.
mbbs1024 @mrb8521 april 2025 18:05
Dat beperken van netwerkpieken op kwartierbasis bestaat al tientallen jaren voor grotere afnemers, en nu wordt het ook toegepast bij iedereen, dat is niet iets dat nu eventjes uit de lucht komt gevallen.
Elektrische netwerken kunnen een korte overbelasting wel aan, maar als het langer duurt, warmen netwerkelementen op, en is er een risico of defecten en brand.
Op die manier wordt het netwerk efficienter gebruikt, en kan er meer stroom doorheen met minder investeringen, vanuit netwerkbeheer bekeken wel een goede maatregel dus.
Voor consumenten, waarvoor dit een nieuw tariefelement is, is het natuurlijk wel minder prettig, maar op langere termijn zorgt het wel voor minder stijgende netwerkkosten, en ook dat diegenen die het netwerk het meest belasten door pieken te maken, er ook voor betalen.
Naar de toekomst toe, denkt men in Belgie er ook aan, om de netwerkkosten variabel te maken, in functie van de netbelasting, net zoals de prijs van elektriciteit op de publieke elektriciteitsmarkt, en voor mensen met een dynamisch elektriciteitscontract, ook afhankelijk is van vraag en aanbod op de elektriciteitsmarkt.

[Reactie gewijzigd door mbbs1024 op 21 april 2025 18:10]

Orphu 10 april 2025 20:28
Wat niet in het artikel op tweakers.net staat maar wel in het originele artikel kun je nog wél thuis snelladen wanneer je het nodig hebt, bijvoorbeeld als je dezeflde avond weg moet en een volle accu nodig hebt.
Bestuurders die tijdens de piekmomenten toch een volle accu nodig hebben, kunnen dit aangeven zodat de auto alsnog op vol vermogen laadt. Deelnemers aan de pilot hebben aangegeven dat dit een belangrijke randvoorwaarde is om mee te doen met netbewust thuisladen.
jpsch @Orphu10 april 2025 21:19
Op vol vermogen laden betekent toch niet aan de snellader? Of staan er tegenwoordig snellladers bij de mensen thuis?
Renegade666 @jpsch10 april 2025 21:52
Had wel wat geweest 100+kw laden thuis🙈🙈
Meeste thuisladers zullen denk 11 kw zijn.
Maar als je beperkt wordt naar bv 3 of 4 , is 11 nogal sneller ja.
Robbierut4 @jpsch10 april 2025 22:16
Als jij 3 fase thuis hebt kun je al snel met 11kW laden. Dat is niet vergelijkbaar met de snelste snelladers, maar toch een flink vermogen. Zeker vergeleken met wat de rest van je huis gebruikt.
Fishbeast @Robbierut411 april 2025 10:34
ja klopt, maar voelt nog steeds traag als je daarmee 70kwh moet laden; zeker invergelijking met een supercharger of fastned lader oid.
Dus, ik zou in de context van 'thuis' niet praten over snelladen.
FFW @jpsch10 april 2025 22:55
ik heb een snellader thuis : DC30
dat werd indertijd aangeraden
Scriptkid @jpsch11 april 2025 12:19
11 en 22 kwh worden ook onder snel laders geschoven
gfive @Orphu11 april 2025 00:30
Misschien wat minder gaan genereren en opname vermeerderen… wat een bull verhaal… vraag en aanbod.
aadje93 @gfive11 april 2025 06:02
Stroom is altijd vraag en aanbod, je kunt geen over productie dumpen als er geen vraag is. Het probleem is alleen de manier waarop ons netwerk opgebouwd is. "Vroeger" kwam de bulk via hoogspanning vanaf de centrales en werd staps gewijs onder verdeeld naar lagere spanningen tot aan jouw straat waar 230v ligt. Nu is praktisch elk huis 230v terug aan het pompen over kabels die berekend zijn op een huis verbruik ipv kilowatts terug naar een andere wijk zonder zonnepanelen sturen... Dat is het hele issue

Doe dat in het groot met zonneparken en je snapt de cirkel misschien die loopt over te kleine kabels/lage spanning
Tim AtSharp @Orphu10 april 2025 23:12
doe dat 1 keer in België ( capaciteitstarief) en je betaalt de hele maand een enorn duur transport tarief --- voor AL je verbruik. En dat is een voortscrijdend tariefm dus als je 11kW afneemt loopt het aardig op. en dan nog: als je binnen 2u weer de baan op moet, is 11kW bijlange na niet genoeg om een redelijk bereik te hebben...
PWR. 10 april 2025 20:39
Ben benieuwd naar volgend jaar als mensen massaal die electrische wagens gaan dumpen.
Gaat je piekmomenten ook met 68% naar beneden zonder dat iemand aan je spullen zit.
geerttttt @PWR.10 april 2025 21:07
Ik heb een elektrische auto. Hij is niet zo extreem zwaar, dus ook niet heel duur aan belasting. Onderhoud is goedkoper, en stroom is nog steeds goedkoper dan benzine. Ik heb ook een dynamisch contract, afgelopen weekend kon ik de auto volladen voor 1 cent per kWh. Voor 30 cent kan ik 250km rijden.
"Normaal" betaal ik vaak 20 cent per kWh en rijd ik dus 250 km voor 6 a 7 euro.

Wat is dat bij een benzine auto? 1 op 15 gemiddeld? Dus 1,75 euro voor 25 km?

Dus ik weet niet hij massaal verkocht gaat worden, maar niet door mij iig.

[Reactie gewijzigd door geerttttt op 10 april 2025 21:08]

demolition_man @geerttttt10 april 2025 21:33
Het zou mooi zijn als op die piekmomenten je de auto kan ontladen en daar lekker je huis op kan laten draaien. Dan later op laag tarief weer opladen. Dan help je het netwerk nog meer en zou het ook meer besparen.
MSalters
@demolition_man10 april 2025 21:49
Dat kan in theorie, en dat heet dan V2H (Vehicle to Home). Een alternatief is V2G (Vehicle to Grid) waarbij je de stroom zelfs terugverkoopt aan je leverancier. Maar de conclusie is voorlopig dat V2X technologieën niet goed voor je batterij-levensduur zijn, terwijl je met de oplossing uit dit artikel ook al genoeg aan de netcongestie kunt doen. Daarom wordt dit idee ook wel V1G genoemd - de light variant van V2G.
demolition_man @MSalters11 april 2025 21:11
Als je tot 100% laad is dat niet goed voor de accu maar als je dat niet doet heeft de levensduur vaak meer invloed dan de laadcyclus dus dan liever wat geld aan verdienen.
geerttttt @demolition_man11 april 2025 07:41
Ja in principe wel maarja, dan laad ik mijn auto vol op een goedkoop moment. Lever terug op een duur moment, en dan is mijn auto alsnog leeg als ik weg moet...
demolition_man @geerttttt11 april 2025 21:10
Als de software goed is zou je daar tegen beschermd worden en nacht tarief is vaak ook voordelig. Dus is meer thuis komen nog verder leeg trekken en daarna snachts laden.
geerttttt @demolition_man12 april 2025 10:37
Het lastige blijft dat het je batterij en dus je range verkort als je dat dagelijks gaat doen. Dat is voor een auto niet zo fijn. En ja in de nacht is het goedkoper dan in de ochtend/avond. Maar ik kom vaak met een vrij lege batterij terug. 40% of minder. Dan wil ik hem ook graag 40% hebben minimaal, mocht ik nog even ergens heen willen in de avond. Dus verder ontladen heeft dan geen zin.

Ik zie zelf geen heil in vehicle to grid. Eerder in thuisbatterijen. Of eigenlijk zouden nutsbedrijven op wijkniveau batterijen moeten plaatsen om de onbalans lokaal op te vangen en verdelen.
lDDQD @geerttttt13 april 2025 09:04
Klopt, maar bij EVs zakt de restwaarde enorm. Veel minder dan bij een ICE. Als je dat meeneemt in je berekening wordt EV eeb stuk duurder.

Een Model 3 van net geen twee jaar gaat al weg voor 50% afschrijving.
Powerblast @PWR.10 april 2025 20:52
Kun je toelichten waarom je denkt dat mensen massaal de EV gaan dumpen? Ik zie de link niet. Ik zie hier persoonlijk wel een oplossing is, ik ben in ieder geval al tevreden dat er naar oplossing gezocht wordt en niet gewoon, zwaardere kabel en klaar. Want zo blijf je bezig. Mij lijkt vooral dat de mensen hun mindset van hoe ze met benzine/diesel rijden wat meer moeten switchen. Je laadt wanneer je kan, niet wanneer het niet anders meer kan omdat de EV 0% over heeft. Dat dit dan in de meeste gevallen gewoon een nachtje duurt, helemaal goed toch? Ik zie niet direct een nadeel voor mezelf.
Renegade666 @Powerblast10 april 2025 21:58
Naast de belasting wat al genoemd word. Is het op de zakelijk kan straks 22% bijtelling. Dus ze worden ook daar nogal duurder.
Ik heb helaas ook een ev moeten bestellen.
Ik Zit er totaal niet op te wachten, want ik ga er op alle fronten op achteruit. Meer bijtelling minder kms, minder opties in de auto (ivm budget) dan dat ik nu heb. En dan straks ook waarschijnlijk het oprit sneller aan het verzakken met 2100kg auto ipv 1200..
david-v
@Renegade66610 april 2025 23:13
Ik weet niet hoe je oprit is, maar als het verzakt bij 2100kg dan was de oprit niet al te best lijkt mij. Maar ik ben wel benieuwd of meer mensen dat probleem hebben? ik heb het niet, maar mijn EV is ook "maar" 1700kg. n=1. Benieuwd naar de rest....
Renegade666 @david-v10 april 2025 23:17
Zeg niet dat in 1x gebeurd, maar zal effect hebben.
Tassadar32 @Renegade66611 april 2025 12:35
Waarom kies je dan ook een EV van 2100kg? Een Model 3 is al snel 200 kg lichter.
Renegade666 @Tassadar3211 april 2025 12:40
Omdat ik weinig keus had. En bij tesla moest bij betalen, naast het feit ik niet een tesla wil rijden.
Tassadar32 @Renegade66611 april 2025 13:41
Maar is lease nog steeds goedkoper dan prive rijden? Dan is het toch alsnog een prima deal?
Renegade666 @Tassadar3211 april 2025 13:52
Nou, mijn huidge ceed sw was nogal goedkoper en kom verder.
Is idd goedkoper. Maar had van niet zo gehoeven. Ceed sw hybride was ik blijer mee geweest. Was goedkoper en kwam verder😅
david-v
@Powerblast10 april 2025 21:08
Ik vermoed dat zij motorrijtuigenbelasting bedoeld, die (nog) afhankelijk is van het gewicht van de auto. Dit jaar krijg je nog 75% korting als je een EV rijdt. Vanaf volgende jaar tot 2030 krijg je 25% korting als je een EV rijdt.

De vraag is of het kabinet het gewicht van een auto mee gaat laten tellen voor de motorrijtuigenbelasting of dat er een andere heffing komt, bijvoorbeeld kilometerheffing.
Luchtbakker @Powerblast10 april 2025 22:29
Kun je toelichten waarom je denkt dat mensen massaal de EV gaan dumpen? Ik zie de link niet.
Oh ik wel. Als ik alleen al naar mijzelf kijk.

De meeste EV rijders zijn zakelijke rijders en die hebben vanwege de aantrekkelijke bijtelling gekozen voor een EV. Gezien over 2 jaar dit net zo hoog is als die van een benzine, zullen veel mensen zeker weten voor een goedkopere brandstof auto kiezen.

Ik heb nu een tesla y voor zo'n 50k. Maar een zelfde (voorbeeld) vw golf van 50k had mij ruim 100 euro netto extra gekost aan bijtelling, en dus niet gekozen.

Ik weet zeker dat heel veel leaserijders er net zo over denken en alleen kiezen voor hun portomonee.
Fishbeast @Luchtbakker11 april 2025 10:40
Ja, eens. Hier net zo: een model Y van net geen 50k omdat dit vele malen goedkoper was, zowel bijtelling als leasetarief, dan weer een Kodiaq leasen. Ten eerste om dat de prijs van een nieuwe vergelijkbare Kodiaq in de afgelopen 5 jaar minstens +10k is gegaan (wat doorwertk in je bijtelling) en de bijtelling de volle 22% is.
Ik kan nu nog 4 jaar gebruik maken van mijn huidige auto, maar vanaf dit jaar is de eerste verhoging al doorgevoerd doordat de MRB niet meer 0% is... :(
Tassadar32 @Fishbeast11 april 2025 13:40
Dat was al lang bekend dus daar had je gewoon rekening mee kunnen houden.
Fishbeast @Tassadar3211 april 2025 13:59
klopt, maar had ik mij niet gerealiserd. Desalniettemin ben ik straks nog steeds goedkoper uit met de 75% MRB dan het leasen van de Kodiaq a 50k.
PWR. @Powerblast11 april 2025 15:15
Ik rij al het 7e jaar dezelfde EV nu en volgend jaar gaat idd de belasting fors omhoog. Dit gaat iets van 450Euro per kwartaal worden.

Deze EV die ik nu heb heeft een enorm hoge afschrijving, zoals je veel ziet met EV's. Dus de kosten zie je soms pas op het eind.
Daarnaast kleven er ook nadelen aan elektrische auto's. Met name met incidentele reizen op langere afstanden of op momenten dat je even niet zo goed gepland had van te voren. En dit zijn aanzienlijke nadelen.

Als er geen voordeel zit op de aanschaf, op de wegenbelasting, op de afschrijving, op de verzekering, op de bijtelling. Maar wel op stroom kosten per kilometer en onderhoud. Dan wordt het een rekensommetje. En dan spelen de nadelen van een EV ineens enorm mee in dit rekensommetje.
Er zit geen voordeel aan een elektrische auto, behalve het groene doel van het redden van de wereld.
Roger Beurskens @PWR.10 april 2025 21:51
Of juist niet. mensen met zonnepanelen kunnen hun elektrische auto gebruiken om overschot daarin te duwen zodat ze wel nog voordeel hebben. want ja, grote batterij.
Tim AtSharp @Roger Beurskens10 april 2025 23:18
Dat is een mythe. Wanneer en zon overschot is, is de wagen 'niet thuis'.

https://www.tijd.be/netto...it-thuis-op/10601121.html

https://www.tijd.be/netto...aand-kosten/10600944.html
mjl @Tim AtSharp11 april 2025 00:42
Onzin, er is bij ons van de altijd een auto thuis om te laden. En in de zomer op tijd weer thuis om nog een paar uur zon mee te pakken, zelfde in de ochtend. Dus die redenatie gaat niet voor iedereen op.
Tim AtSharp @mjl11 april 2025 00:49
oh, inschattingsfout van mijn kant. Jouw persoonlijke situatie is een prima projectie voor de hele EV vloot in Europa...
I stand corrected...
vlijmen @Tim AtSharp11 april 2025 06:47
Er zijn natuurlijk genoeg mensen die één of meerdere dagen per week thuis werken, en daarnaast ook het weekend niet de hele dag weg zijn.
Daar komt nog bovenop dat je enkel linkt naar twee Vlaamse artikelen waar de situatie ook anders is dan in de rest van Europa door het capaciteitstarief (wat in mijn ogen gebaseerd zou moeten worden op een tarief per periode, low medium high). Waarom wordt je de hele maand gestraft als je met 22kw gaat thuis laden op momenten dat er een overschot is terwijl dat juist jouw vraag op piek momenten nog verder kan verlagen.

We hebben een elektrische wagen en een hybride en laden deze zoveel mogelijk op de zon. Van zeg maart tot en met oktober lukt dat voor 50% van de tijd schat ik. En daarnaast sowieso zoveel mogelijk overdag. Dat overdag opladen levert ons niks op, gewoon een vast contract, dynamische niet interessant hier) maar leuk voor het net. Op de zon laden wel want daardoor houden we ons prosumertarief flink lager (Wallonië).

N=1 gaat natuurlijk nooit op en automatiseren is niet voor iedereen makkelijk om zelf te doen. Maar als overdag laden niet lukt dan kun je het nog altijd uitstellen naar 's nachts in plaats van direct bij thuiskomst.
mjl @Tim AtSharp11 april 2025 08:45
Ik zeg toch ‘niet voor iedereen’, mijn situatie is zeker niet voor de hele vloot, jou aanname ook niet 🫶
mk1992 @Tim AtSharp11 april 2025 08:37
Zelfs al is iemand overdag thuis... Alleen een taxichauffeur kan maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag de auto overdag laden op zonnestroom.

Als ik een hele week thuis werk kan de auto maar 1x vol, als ik op kantoor werk is de auto niet thuis.
mjl @mk199211 april 2025 08:47
Ik rij de accu meestal leeg (nooit helemaal natuurlijk) in het weekend, dan door de weeks met zon opladen, en nog 1x tot 2x in de week naar de zaak, dag erna opladen is dan prima.
mk1992 @mjl11 april 2025 08:50
Das ideaal, maar in ons schema blijft alleen woensdag vrijdag zaterdag zondag over. Proberen het wel overigens, laden op de zon. Zijn we alvast gewend voor als de saldering stopt.
mjl @mk199212 april 2025 12:43
Het komt ook niet altijd goed uit natuurlijk :) maar wij pogen toch zoveel mogelijk zonne-energie direct te verbruiken. Salderen is in mijn ogen al gestopt doordat ze voor het te salderen gedeelte ook vrolijk een teruglever vergoeding rekenen waardoor je effectief een paar cent per kWh terug krijgt voor het teruglever gedeelte, daarboven is het helemaal een lachertje.
Fishbeast @Tim AtSharp11 april 2025 10:42
in mijn geval juist heel vaak. Ik werk ongeveer 2 keer per week op locatie bij de klant, de rest vanuit huis. Ik probeer dan ook het laden uit te stellen tot de dagen dat ik thuis ben zodat ik het overschot in de auto kan stoppen. Dit gaat overigens geautomatiseerd dmv Homeassitant, dus ik heb daar ook weinig omkijken naar; dat maakt het wel een stuk eenvoudiger/laagdrempeliger dan je er steeds aan moet denken het laden te starten/stoppen op de momenten dat het nuttig is.
ikbentochniegek @Tim AtSharp11 april 2025 14:44
Ik ben zojuist thuis van mijn klus. Thuis verder werken en auto hangt aan de lader met de zon vol op de panelen. Dat is mooi salderen want die kwh-en krijg ik terug van de baas.
En anders kan de kleine prive ev van de vrouw ook geladen worden.
De boiler was aan het eind van de ochtend al vol. Al bij al lukt het me aardig om zoveel mogelijk zelf te gebruiken van mijn panelen.
killercow @PWR.10 april 2025 21:16
En waar haal je die wijsheid vandaan dat men massaal Evs gaat dumpen? Want zelf nu de eerste lichting tesla's uit de lease komen stijgt het aandeel electrische auto's nog steeds.
Arfman @PWR.10 april 2025 22:04
Waarom zouden mensen massaal hun EV dumpen? Vanwege de wegenbelasting? Ten eerste moet ik nog maar zien of dit kabinet volgend jaar haalt, en ten tweede betaal je voor een benzineauto ook een fors tarief. EV's zijn duurder dan benzineauto's qua belasting maar qua gebruikskosten vele malen minder.

Zelfs met volledig tarief kan het voor ons nog makkelijk uit om EV te blijven rijden qua gebruikskosten.
k995 @PWR.10 april 2025 20:43
En waarom? Ik laad 1 keer per week op, duurt een uur of 5 van 18h-> 23h, als dat dubbel zo lang duurt tot 04h maakt dat nog geen reet uit.
Powerblast @k99510 april 2025 20:49
Heel dat "hij moet perse vol zitten en zo snel mogelijk" is in mijn ogen inderdaad zwaar overroepen. Ik ga niet alles over één kam scheren want er zijn natuurlijk altijd de uitzonderingen, maar ik durf te wedden dat meer dan 50% zijn wagen echt niet 3-4u later al terug vol moet hebben om dan nogmaals 400km te gaan tuffen.

De momenten dat het echt niet anders kan, heb je de snellader voor.
Luchtbakker @Powerblast10 april 2025 20:55
In principe is die zsm laden inderdaad zwaar overbodig. Ook als ik naar mijzelf kijk; ik plug hem rond 19:00 uur erin, en hoef er pas om 06:00 uur mee weg. Ik heb dus 11 uur de tijd. waarvan ik er maar ongeveer 5 uur van gebruik.
tweakerpip @Luchtbakker10 april 2025 22:16
Inderdaad. Het laden daarnaast ook erg makkelijk slim te maken. Ik had tot vorig jaar een contract met vaste tarieven en m'n energieleverancier gaf een korting van 3ct/kwh wanneer zij het moment van laden mochten sturen. Ik kon gewoon in de app m'n vertrektijden invullen en dan zorgde zij dat m'n auto vol was wanneer ik dat ingesteld had. Werkte zonder zorgen.
Sinds dit jaar heb ik een dynamisch contract en dat werkt op dezelfde manier. Alleen is het voordeel nu een stuk groter. Vooral in het weekend in de middag zijn de tarieven nu erg laag.

En wanneer ik zeker wil zijn dat ie echt gaat laden wanneer ik inplug dan kan ik het slimme laden gewoon uitzetten in de app en dan laadt ie gewoon wanneer ik 'm inplug.

[Reactie gewijzigd door tweakerpip op 10 april 2025 22:16]

Blokker_1999
@Powerblast10 april 2025 21:52
Ik laad al 6 jaar thuis gewoon in het stopcontact, dus met ongeveer 2kW. 's avonds de stekker erin, 's ochtends meer dan voldoende lading om overal te komen waar ik moet zijn. Zelfs als de avond ervoor de batterij bijna volledig ontladen is geweest. Op die 6 jaar welgeteld 1x in de ochtend aan een snellader moeten staan, en dat was omdat er een storing was geweest die ik niet had opgemerkt waardoor de wagen 's nachts niet geladen had. Maar zelfs dat noem ik niet problematisch. Of je nu 5 minuten moet omrijden om te tanken of eens 15 minuten om te snelladen, dan weet ik het wel.
Crim @Blokker_199910 april 2025 22:25
Met die snelheid heb je wel zo'n 20-30% aan laadverliezen. Met 11kW laden is veel efficiënter.
hoepstoep @Powerblast10 april 2025 22:10
Direct vol hoeft inderdaad niet, maar ik zou het wel fijn vinden dat ik tijdens de piekmomenten wel sneller kan laden wanneer de zonnepanelen meer terugleveren dan dat ik verbruik. Anders wordt er dubbel beboet. Namelijk trager laden waardoor er meer elektriciteit betaald moet worden en meer teruglevering met bijbehorende terugleverkosten omdat het laadvermogen verlaagd wordt, en daarmee het algehele verbruik.
derooke @k99511 april 2025 07:10
Idd. Ik heb een Thuislader 16 Amp 230 V (3.6kw) . Ik rij altijd electrisch en doe 35.000 km per jaar. Nog geen enkele keer problemen gehad. Gewoon savonds in . En smorgens altijd aan 80 procent wegrijden. (Tenzij ik weet dat ik ver moet dan is het 100 procent. )
Er is iemand op m'n werk die zweert dat 11kw nodig is om z'n 300 km per week te dekken (ik doe vaak het dubbele) .
k995 @derooke11 april 2025 08:30
11kw?

Mijn tesla verbruikt een 17 kwh/100 km

Met 11 kw kan ik tussen 18h en 07h 12*11/17=770 km laden , elke avond.

283 000 km/ jaar
jellepepe @k99511 april 2025 11:56
eens, ik heb momenteel enkel de stopcontact lader en dat is al prima voor de ruim 110km per dag die ik afleg.
Al zit ik met mijn model 3 awd onder de 15 kwh / 100km.
Daarbij is hij wel een flink aantal uren zoet, dus ik moet dan wel elke dag laden als ik de accu op peil wil houden. (totale reikwijdte op 80% is ~350km, dus 3x op en neer met passief verlies is erg krap, ik vind eigenlijk 2x op en neer zonder tussentijds laden al een beetje link, ik kom dan met ~20% thuis en afkomende van een diesel waarbij het brandstoflampje bij 100km begint de branden voelt dat toch krap)

De voornaamste reden voor mij om een 11kw paal te overwegen is effectiever gebruik te kunnen maken van lage tarieven.
Maar ik zal dan ook wat comfortabeler zijn met de accu grotendeels leeg rijden (en daarmee alleen weekend/thuiswerkdagen overdag laden) als ik hem 's-ochtends nog even aan kan zetten voor vertrek als het die dag nodig blijkt, nu reken ik toch steeds op minimaal zo'n 30% bij thuiskomst voor onverwachte ritjes.
k995 @jellepepe11 april 2025 12:50
Waarom 80%? Model 3 kan zonder problemen 100% doen hoor zeker als je die dan direct gebruikt.
derooke @k99511 april 2025 20:26
Ik bedoel dat hij wil laden aan 11kw 😄
k995 @Khalid.11 april 2025 00:07
Is een 300km, beetje ver voor een fiets.
jongetje @PWR.10 april 2025 22:15
Waarom zouden mensen hun auto dumpen? Een auto heeft meestal een 60 of 80kwh batterij. Die is in 6 of 8uur van helemaal leeg naar helemaal vol. In de praktijk rijd je niet naar nul en laad je tot 80 procent. Dan is de laadtijd nog korter.
Dan kun je prima het laden na 23uur starten en kun je in de ochtend vol weg. En met thuiswerken je auto om 12uur starten met laden.
Fishbeast @PWR.11 april 2025 10:44
Ik denk niet dumpen; ik dnek namelijk (aananmme, I konw) dat de meeste EV's geleased zijn. Om hier vanaf te komen voordat het contract afgelopen is moet je doorgaans diep in de buildel tasten, en wat heb je dan bereikt?
Ik voorzie wel dat er veel minder EV's gekocht gaan worden vanwege het wegvallen/afkalven van de belastingvoordelen zoals bijtelling en MRB.
PWR. @Fishbeast11 april 2025 15:44
Geen subsidie is geen verkoop idd, dan zien we bij onze oosterburen.
https://mobilityportal.eu/ev-sales-in-germany-plummeted/

Ik heb die van mij nu een tijdje langer aangehouden vanwege de onzekerheden, maar als je van 0 naar 500 euro per kwartaal gaat is dat echt een fors verschil.

Daarnaast denk ik dat een 2e hands BEV kopen geen optie is omdat de batterij maar 8 jaar garantie heeft. Die van mij is al een keer vervangen onder garantie. Dus mensen gaan de afschrijving menemen in hun aanschaf.

tel hierbij op de nadelen die er al zijn van publiek laden en nu ook nog inmenging in je thuissituatie. Er is mooier spul op de markt dan BEV's. Bijvoorbeeld een hybride die de voordelen van beide heeft. Of een Benzine als je incidenteel vaker lange afstanden doet die nauwelijks meer kost (behalve die rot BPM)
Fishbeast @PWR.14 april 2025 09:24
ja, dat doet goed zeer!
Ik denk inderdaad dat een hybride, zeker als je veel stadsverkeer rijdt of in de buurt van je werk woont, een goed alternatief is om je brandstofverbruik laag te houden.

We gaan zien wat de toekomst ons brengt; het blijft altijd een beetje koffiedik kijken... :\
mbbs1024 @PWR.21 april 2025 18:16
Mijn volgende wagen zal een EV worden, omdat ik dan het grootste gedeelte van het jaar, gratis kan laden via de stroom van mijn zonnepanelen.
Ik ga wel mijn huidige benzinewagen niet vroegtijdig afdanken, maar als ik dan toch een nieuwe koop, zal het een EV worden, en met wat extra knutselwerk is een V2L wagen ook in staat om het huis te voeden, door s'avonds de wagen stroom aan het huis te laten leveren, dan heb ik ineens ook voor hetzelfde geld een thuisbatterij.
rinux1 10 april 2025 20:48
Langzaam laden geeft toch veel meer verliezen in het omzetten naar DC? meer verspilling
MSalters
@rinux110 april 2025 21:51
Nee. Langzamer opladen voorkomt dat je batterij en oplader warm worden en is daardoor net iets zuiniger. Het is ook nog beter voor de levbensduur van je batterij.
Captain Jorg @MSalters10 april 2025 22:00
Ik zou voor u toch even aanraden dit linkje te raadplegen;
https://www.anwb.nl/auto/...uisladen-elektrische-auto
Hoe langzamer je laadt, hoe hoger het laadverlies

Een elektrische auto opladen kost meer stroom dan je terugziet op je dashboard. Tot wel 30 procent van de afgenomen stroom niet in het batterijpakket terecht. Hoe kan dit?


In een onderzoek van de ANWB, uitgevoerd door Duitse zusterclub ADAC, werd gekeken naar twee veelvoorkomende thuislaadmethodes: het reguliere stopcontact met 2,3 kW en een specifiek voor de elektrische auto aangelegd laadpunt van 11 kW.

Uit dat onderzoek komt naar voren dat hoe langzamer je laadt, hoe meer stroom er verloren gaat aan andere zaken dan actieradius. In het eerste geval - het reguliere stopcontact - gaat het over verliezen van 12,7- tot 24,2 procent. Bij de tweede, snellere, variant dalen de verliezen naar 6,3- tot 9,7 procent, afhankelijk van merk en model elektrische auto.

[Reactie gewijzigd door Captain Jorg op 10 april 2025 22:01]

wouter6022 @Captain Jorg11 april 2025 08:53
Ik heb de ANWB best hoog zitten, maar dit onderzoek door ADAC is niet goed uitgevoerd en daarmee is het overdreven dat tot wel 30% van de stroom niet in het batterijpakket terecht komt bij langzaam laden.

Ten eerste zeggen ze dat ze een gecalibreerde meter gebruiken om de netstroom te meten en gebruiken ze vervolgens de energie die de auto weergeeft op de display om uit te rekenen wat het verlies was. Met deze methode komen ze bij de Zoe uit op 24.2% verlies met de granny charger, terwijl dat bij de andere auto's 37 tot 48% minder is. Daar komt nog bij dat met de Zoe de meting met de wallbox op laag vermogen niet gelukt is. Al met al is deze meetmethode voor de Zoe waarschijnlijk niet betrouwbaar en had die dus beter weggelaten kunnen worden uit het rijtje. Bij de Tesla zie je dan 15.2% verlies bij langzaam laden, dit is nog maar de helft van 30% die geclaimd wordt.

Ten tweede is de conclusie dat langzaam laden minder efficient is ontkracht door de meting van de fiat 500E. Die heeft bij 2.3 kW laadvermogen minder verlies dan bij 3.6 kW.

Mijn vermoeden is dat dit komt omdat de fiat bij 3.6kW (via de wallbox) nog steeds via één fase laadt (net als direct uit het stopcontact met de granny charger) terwijl de tesla en de volkswagen waarschijnlijk overschakelen naar 3 fase laden, wat efficienter is door de manier waarop die technologie werkt.

Single-phase laden kan in Nederland (en grote delen van Europa) tot 3.6 kW dus het is aantrekkelijk voor fabrikanten om kosten te besparen op de onderdelen door een 3 fase lader (11,040 kW) 1/3e te gebruiken voor single phase laden (3,680 kW) door simpelweg 2/3e van het apparaat uit te schakelen met een 'schakelaar'. Dit komt de efficientie niet ten goede en maakt het onmogelijk om op tussenliggende vermogens te laden. N.B. ik weet dat dit overgesimplificeerd is voor mensen die de techniek begrijpen.

[Reactie gewijzigd door wouter6022 op 11 april 2025 09:39]

tweakerpip @rinux110 april 2025 22:40
Dat wisselt heel erg. Als ik met m'n auto ga snelladen dan gebruikt mijn auto 1 of 2 kWh alleen al om de accu voor te verwarmen en tegen het einde van de laadsessie weer wat energie om juist weer te koelen. Allemaal om de batterij op optimale temperatuur te houden. Dat is ook allemaal verlies.

Daarnaast lijkt het verlies groten bij AC laden omdat de meter voor de AC/DC omvormer zit. Bij een DC laadpaal wordt er pas gemeten na de AC/DC omvormer. Je hebt evengoed verlies, maar je meet het niet. (misschien niet exact evenveel, maar verlies van het omvormen is er wel).

[Reactie gewijzigd door tweakerpip op 10 april 2025 22:41]

Darksteel83 @tweakerpip10 april 2025 23:10
Voor zover ik weet heb je bij een DC laadpaal in de praktijk heel vaak nog een AC MID aproved meter.

Dus alle omzettings verliezen betaal je.

Een MID goedgekeurde meting voor alle DC use cases zou zorgen dat je gewoon veel kunt doen met batterijen bij een snellader. Dan heb je veel minder piekvermogen op AC zijde nodig.
ASS-Ware @rinux110 april 2025 22:20
Langzaam laden geeft toch veel meer verliezen in het omzetten naar DC? meer verspilling
Nee, niet altijd, in mijn geval absoluut niet, zat testen hiervoor gedaan.
Arfman @ASS-Ware10 april 2025 22:40
Zeker wel, of in jouw situatie omzeil je de natuurwetten. Als dat zo is, laat het dan even weten, daar zijn vast wat wetenschappers benieuwd naar ;)
ASS-Ware @Arfman10 april 2025 22:54
Zeker wel, of in jouw situatie omzeil je de natuurwetten. Als dat zo is, laat het dan even weten, daar zijn vast wat wetenschappers benieuwd naar ;)
Dat beweer ik nergens.
Ik heb gewoon meerdere malen de accu van 80% naar 40% gereden, van huis naar een bepaalde klant, vervolgens de auto ingeplugd en gekeken wat de auto, de laadpaal en de MID goedgekeurde kWh meter zeggen wat ik in totaal heb geladen.
En dan de resultaten tussen 6A en 16A met elkaar vergeleken, wat minimaal afwijkte.
[BoSS] @ASS-Ware11 april 2025 07:13
Dat is heel bijzonder. Bij het laden speelt het verbruik van de AC-DC converter (verbruikt bij veel auto's zo'n 300 watt) en in de winter de batterij verwarming een rol.

Alleen die 300 watt geeft bij laden met 11 kW een verlies van slechts 3% terwijl het bij laden met 3 kW 10% laadverlies geeft!
EraYaN @[BoSS]11 april 2025 10:57
Afhankelijk van welke auto hij heeft doet die voor 1 fase laden niet aan batterij verwarming, is dan ook wel een beetje zinloos natuurlijk (of hij heeft een garage). En sommige van de oudere modellen hebben een stuk minder toeters en bellen en kunnen dat echt een stuk efficiënter laden, omdat er gewoon veel minder en dommere elektronica in zit. En dan kan het prima zou zijn dat je praktisch gezien geen verschil ziet in je externe verbruik.
ASS-Ware @EraYaN11 april 2025 12:20
Je hebt dubbel gelijk.
Ik heb indedaad een garage en de accu wordt bij AC laden niet verwarmd.
CopyCatz 10 april 2025 20:31
Ik laad sowieso op basis van overschot. Maar er is geen energieleverancier die met z'n poten aan mijn laadpaal komt. Zorg maar voor voorlichting en incentives.
jjanssen @CopyCatz10 april 2025 21:01
Ik snap ook niet hoe dit moet werken. Mijn lader kan niet op afstand ingesteld worden en mijn auto ook niet. Of gaan ze het gewoon zo duur maken, dat ik het ieder uur zelf met de hand ga instellen?
Arfman @jjanssen10 april 2025 22:06
Je kon meedoen aan deze proef. Ik vermoed dat je dan de netbeheerder toegang geeft tot je laadpaal, die hem vervolgens terugschroeft qua vermogen om zo de piekbelasting tegen te gaan.

Ik zou het ook prima vinden, zolang de auto de volgende ochtend maar vol (genoeg) is, en ik een handmatige override kan zetten voor de momenten dat ik wél snel een volle accu nodig heb.
mjl @Arfman11 april 2025 00:46
Niet alle ‘laadpalen’ ondersteunen dit, bij mij zijn het domme veredelde stopcontacten…
Arfman @mjl11 april 2025 08:05
De meeste EV's kunnen dit ook, maar in sommige gevallen is het inderdaad niet mogelijk. Maar zoals deze proef laat zien hoeft slechts een klein deel mee te doen om het beoogde resultaat te halen.
mjl @Arfman11 april 2025 08:44
Ongetwijfeld, ik zat natuurlijk te hopen dat ze dan gratis een luxe laadpaal zouden komen brengen 😂🤣😜
tweakerpip @jjanssen10 april 2025 22:31
Dit werkt natuurlijk alleen maar met auto's of laadpalen die het ondersteunen. De meeste auto's en laadpalen die nu verkocht worden ondersteunen dit. Het is daarnaast vrijwillig. Mensen met dynamische contracten hebben sowieso een groot prijsvoordeel als ze dit doen. Mensen met vaste of variabele contracten krijgen een vergoeding om hieraan mee te doen. Dat betalen de energiemaatschappijen graag want tijdens de avondspits is het niet alleen druk op het net, maar is de prijs ook erg hoog voor de energieleveranciers.
tweakerpip @CopyCatz10 april 2025 22:29
Zorg maar voor voorlichting en incentives.
Als je het artikel had gelezen had je begrepen dat dit precies de insteek is van de energiemaatschappijen en netbeheerders.
Batilan @CopyCatz11 april 2025 01:11
Dat is dus precies wat ze doen met dit artikel en de proef. Natuurlijk laat een echte tweaker zijn laadpaal niet sturen door een energieleverancier. Maar het merendeel van de EV rijders heeft liever een oplossing waar ze geen omkijken naar hebben en al helemaal niet voor hoeven te tweaken. Die kunnen prima uit de voeten met zo'n oplossing als genoemd in het gelinkte artikel. Niets hoeven doen, korting krijgen en 's ochtens toch een volle accu (of zover als gewenst) en in geval van nood toch een makkelijke escape om hem sneller vol te laden.en dan nog met een vast contract ook, want dat geeft "zekerheid" :)

Zoveel gemak en zekerheid is natuurlijk maar saai voor ons Tweakers (we willen onze tijd toch aan leukere zaken besteden :D )
klakkie.57th 10 april 2025 21:16
Alles en iedereen moet overstappen op elektriciteit maar de infrastructuur kan het niet aan.

Ik blijf het een bizar concept vinden. 🤷🏻‍♂️
locke960 @klakkie.57th10 april 2025 21:42
Dit is dus een van die dingen die ervoor moet gaan zorgen dat de infrastructuur het wel aan kan.

Spreiding van de belasting is niet vreemd. Volgens hetzelfde principe zijn pizza's op maandag vaak goedkoper dan de rest van de week, en hebben supermarkten hun "extra korting voor 65-plussers ochtend" op dinsdag morgen.
klakkie.57th @locke96010 april 2025 22:22
Sta me toe om dit een verarming te vinden.
Hoort thuis in het rijtje , zoals autosnelwegen die aangelegd werden in de jaren 60 en nooit werden aangepast aan het toegenomen verkeer.
418O2 @klakkie.57th10 april 2025 23:48
Waarom moeten we het net gaan over dimensioneren zodat iedereen die om 18 uur thuiskomt, om 23 uur weer een volle accu heeft? En dat vervolgens toch niet nodig heeft tot 7 uur de volgende dag.

Terwijl je relatief makkelijk kan zorgen dat er wordt geladen op een moment dat het net niets doet en niemand er last van heeft?

[Reactie gewijzigd door 418O2 op 10 april 2025 23:50]

klakkie.57th @418O211 april 2025 00:34
Maar het net is niet overgedimensioneerd. Ook de industrie krijgt al lang niet meer de aansluitingen die ze vragen.

https://www.hln.be/binnen...kort-tegen-2025~a8ff0bea/
curkey @418O211 april 2025 09:22
Het net is al jaren ondergedimensioneerd geweest, dat is een deel van het huidige probleem.
Batilan @klakkie.57th11 april 2025 00:56
Misschien helpt een beeldspraak: de wegen raken inderdaad vol op bepaalde momenten, dat noemen we de ochtend en avondspits. Daarbuiten hebben we relatief weinig last van opstoppingen. 's Nachts iha al helemaal niet. Als we nu een flinke aantal automobilisten zo gek krijgen om hun ritjes buiten de spits te doen, dan kunnen we de drukte in de spits verminderen en zijn de mensen die buiten de spits rijden sneller thuis (en krijgen zelfs een financiële beloning op de koop toe).

Nu maar hopen dat ik niet te veel energie heb verspild aan bovenstaande proza 😏
k995 @klakkie.57th10 april 2025 22:40
Ja zoals in de file staan, wie doet dat nu?
klakkie.57th @k99511 april 2025 00:35
Dat zou niet hoeven met de juiste investeringen, investeringen die men nagelaten heeft te doen.
mk1992 @klakkie.57th11 april 2025 08:42
A2 acht-baans maken of waar zat je aan te denken?
Geef het vijf jaar en men begint te roepen om een negende rijbaan. Uitbreiden is een schijnoplossing.

Files > investering > meer capaciteit > oh dit rijdt lekker door zeg > meer auto's > files
Rinse repeat.
klakkie.57th @mk199211 april 2025 09:11
Het is een evenwichtsoefening, maar je kan natuurlijk niet de groei van de bevolking negeren.
In 1960 had Nederland 12 miljoen inwoners nu 18 miljoen.
Idem zo voor Belgie , in 1960 waren we met 9 miljoen nu met 12 miljoen, en er is nauwelijks wat aangepast aan de capaciteit van het wegen en/of treininfrastructuur.
mk1992 @klakkie.57th11 april 2025 09:51
Nou, das wel heel zwart wit. Volgens mij was het vroeger nog acceptabel om 1 intercity per uur te laten rijden in het weekend. Nu is doordeweeks 4x per uur haast de norm.

En ook onze route richting schoonouders zie ik langs de A2 genoeg veranderen. Spitsstroken, die rare rotonde bij Eindhoven eruit, ring Eindhoven compleet herzien, 5 baans landingsbaan Utrecht-Amsterdam.
klakkie.57th @mk199211 april 2025 09:56
Welkom in België 8-)
david-v
@klakkie.57th10 april 2025 23:19
Alles en iedereen moet overstappen op elektriciteit maar de infrastructuur kan het niet aan.
Alles en iedereen moet overstappen op elektriciteit maar de infrastructuur kan het NU niet aan.

"Alles en iedereen moet overstappen" is pas van toepassing ergens in 2045-2050 als je ook alle ICE tweedehandsauto's die ouder zijn dan 15 jaar vervangt door een EV. We hebben dus nog wel even en dan is de infrastructuur echt wel uitgebreid.
klakkie.57th @david-v11 april 2025 00:28
Het gaat ook over warmtepompen.
multikoe
@klakkie.57th11 april 2025 05:38
Kun je bedenken *waarom* iedereen over moet stappen op elektrisch rijden en warmtepompen?
david-v
@multikoe11 april 2025 11:55
Iedereen elektrisch rijden omdat je vanaf 2030 in Nederland alleen nieuwe EV's kan kopen. In 2045 is een tweedehands ICE dan al minstens 15 jaar oud. Dan bereik je al een punt dat je tweedehands auto echt wel een EV is.

Warmtepompen is een logisch vervolg. Geen enkele HR CV ketel haalt het rendement van een warmtepomp. Een warmtepomp is in de norm 4x efficiënter dan een CV ketel. Dus met 1 deel gas in CV ketel verwarm je 1 huis. Met 1 deel gas waarmee je in een centrale elektriciteit produceert kan je 4 huizen verwarmen (of neem 3 huizen als je alle verliezen in de keten meeneemt, grof berekent)

De bedoeling is om helemaal geen gas meer te gebruiken maar elektriciteit met hernieuwbare bronnen te produceren. Zo ver zijn we nog (lang) niet, maar het produceren van elektra met gas en in elke woning warmtepomp is dus al een hele verbetering.
jaro431 10 april 2025 20:31
Krijg ik dan ook een vergoeding?

Ik laad alleen overdag op als de zonnepanelen het meeste opwekken. Ik heb een vast contract dus ik belast het net minimaal.

Waar kan ik me melden voor deze vergoeding? :)
twmichel @jaro43110 april 2025 20:48
Neem een dynamisch stroomtarief zou ik zeggen. In de zomerweekeinden vaak een negatieve stroomprijs, en dan hoef je alleen maar de belasting te betalen.
dasiro @jaro43110 april 2025 22:14
bedrijven doen dit om zélf voordeel te halen. Klanten die minder betalen, betekent ook minder winst. Als je ziet wat de inkoopprijzen doen op piek verbruik (prijs x10 of x100 is niet ongewoon) en anderzijds piek productie momenten (negatief), dan weet je wel.
tweakerpip @jaro43110 april 2025 22:35
Er zijn een paar energieleveranciers die een vergoeding geven. Zelf zat ik bij Engie vorig jaar en zij deden dat toen al. Maar er zijn er meer. Je hebt wel een auto of een laadpaal nodig die ondersteund wordt. Dus waar jij hen kan machtigen om het te automatiseren voor jouw.

Per dit jaar ben ik overgestapt naar een dynamisch contract. Dat is nog voordeliger. Ik laad nu dit jaar voor gemiddeld minder dan 20ct per kWh. En dat gemiddelde gaat komende maanden alleen maar omlaag, want de prijs is vooral in het weekend overdag erg laag. Afgelopen weekend geladen voor 1ct/kWh (inclusief belastingen).

[Reactie gewijzigd door tweakerpip op 10 april 2025 22:37]

TheGabeMan 11 april 2025 12:59
Hier een tevreden Tibber gebruiker. Ik stel in de app in wanneer en hoe laat ik de auto nodig heb en hoeveel deze dan opgeladen moet zijn. Tibber zorgt er dan voor dat tijdig geladen wordt, momenten van veel zonneenergie worden meegenomen en ook op duurdere momenten mijn auto laadt om het net te ontlasten. Voor het laden op de duurdere momenten word ik dan gecompenseerd.

Het is idd soms wel even meer nadenken over wanneer ga ik met de auto weg, maar ach dat heb ik graag over voor 400km rijden tegen 2 euro :-)
mr_evil08 @TheGabeMan11 april 2025 13:05
Je moet wel de investering/afschrijving mee rekenen, dan is het ineens geen 2 euro voor 400km meer.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 11 april 2025 13:05]

TheGabeMan @mr_evil0811 april 2025 13:06
Waarom? En de investering in een laadpaal valt enorm mee, was onder de 1000 euro klaar.
Ootje70 @mr_evil0811 april 2025 14:36
Dat klopt, maar je hebt aanschafkosten en gebruikskosten en die zijn van mijn EV dus lager. De andere voordelen zijn dan weer minder geworden maar ook nu betaal ik een stuk minder aan MRB. Maar qua aanschaf heb je gelijk, die kosten zijn hoger. Maar ik bespaar 400 euro per maand aan brandstof en dat 12x per jaar en dat 5 jaar is met 24k euro nog steeds meer dan de meerkosten van de aanschaf. En dan moet je nog andere gebruikskosten meenemen aangezien ik niets aan onderhoud betaal, behalve banden en al 2 jaar geen MRB.
RubenSchuit 10 april 2025 21:27
Ben benieuwd hoe dit nou precies gaat werken/werkt. Ik zie dat mijn auto (een Peugeot e-208) niet voorkomt op lijstjes van "slim laden". Of moet je een specifiek soort laadpaal hebben?
tweakerpip @RubenSchuit10 april 2025 22:45
Het is ofwel de auto die ondersteund moet worden of de laadpaal. Vanuit beiden kan de laadsessie gestuurd worden.

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