Easee kan ook in België geen thuislaadpalen meer verkopen

Easee-thuislaadpalen mogen niet meer in België worden verkocht. Dat bevestigt het bedrijf aan Tweakers. Sinds april geldt in Nederland een verkoopverbod, na onderzoek van een Zweedse veiligheidsautoriteit. In België moet de documentatie van de laadpalen worden aangepast.

De Belgische toezichthouder BIPT stuurt sinds deze maand brieven naar verkopers van Easee-thuisladers, met het bericht dat ze de Easee-laders niet meer mogen verkopen of installeren. Daarnaast moeten ze 'corrigerende maatregelen' toepassen bij al geïnstalleerde apparatuur.

Easee bevestigt tegen Tweakers dat 'verschillende partners' een brief hebben gekregen van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie. Het bedrijf zegt zelf geen brief te hebben gekregen van de toezichthouder. "Vanwege de huidige situatie zullen we echter geen orders meer verwerken van de Easee Home en Easee Charge in België." Het bedrijf benadrukt dat al geïnstalleerde laders gebruikt kunnen blijven worden en dat de clouddiensten en app beschikbaar blijven. Daarnaast werkt het bedrijf aan bluetoothondersteuning voor de app om zo met de thuisladers te kunnen communiceren. De laders zijn ook zonder internetverbinding te gebruiken.

Het bedrijf heeft een plan gedeeld met BIPT om zo de verkoop van de thuisladers weer op te kunnen starten. "Een belangrijk onderdeel van het rectificatieplan is het rectificeren van ontbrekende documentatie door geplande testen uit te voeren." Het bedrijf spreekt over geaccrediteerde testinstituten die de 'veiligheid voor beide laders opnieuw zullen bevestigen'.

In maart maakte de Zweedse autoriteit voor elektrische veiligheid Elsäkerhetsverket bekend dat de thuisladers niet meer in Zweden verkocht mogen worden. De laadpunten gebruiken een elektrische aardlekschakelaar in plaats van een elektromechanische, waardoor de aardlekschakelaar mogelijk niet in alle gevallen in werking treedt. "De fabrikant heeft hierbij niet aangetoond dat het apparaat aan de veiligheidseisen voldoet", schreef de toezichthouder. Andere Europese toezichthouders namen dit besluit over. De Elsäkerhetsverket zei wel dat de laadpunten 'met enige waakzaamheid' gebruikt kunnen worden.

De fabrikant sprak in juni de verwachting uit dat de verbeterde documentatie op 30 september klaar zal zijn. Daarbij zei het bedrijf ook dat het probleem in de documentatie ligt en dat er dus technisch niks mis zou zijn met de laadpunten. Het bedrijf wil ook de markeringen van de laadpunten verbeteren en gaat deze vernieuwde stickers ook naar klanten sturen, nadat de eerder genoemde documentatie is verbeterd.

Easee heeft twee modellen, de Home en de Charge. Beide laadpunten mogen niet meer in Europa worden verkocht. De laadpunten ondersteunen één- en driefaseladen, laden tot 22kW en hebben een app om laadtijd en vermogen in te kunnen stellen.