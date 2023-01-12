Fastned opende in 3 maanden 10 nieuwe laadstations in Nederland en 5 in België

Fastned heeft afgelopen kwartaal 10 nieuwe laadstations geopend in Nederland en 5 in België. Dat heeft het bedrijf gezegd bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers. In totaal kwamen er 30 laadstations bij, veel daarvan in Frankrijk.

Het aantal laadstations is nu nog onder de 250, maar het heeft al locaties geregeld voor nog veel meer laadstations: met de nu aangeworven plekken moeten dat er 375 worden, zegt Fastned. Vanaf 2024 wil het bedrijf 100 laadstations per jaar openen; afgelopen jaar waren dat er 59. Daarmee heeft het bedrijf zijn zelf gestelde doel van 253 laadstations voor eind 2022 niet gehaald.

Het doel voor het aantal laders is wel gehaald. Fastned wilde er 1200 en dat zijn er 1237 geworden. Dat komt naast het openen van nieuwe stations door het verhogen van het aantal laders op bestaande stations. Er kwamen 235 laders bij, veel meer dan in voorgaande kwartalen.

Het aantal actieve klanten en laadsessies bleef ook groeien. De bezetting steeg naar 13,2 procent en het aantal actieve klanten kwam uit op 219.000, die in totaal zorgden voor 787.000 laadsessies. De laadomzet kwam uit op 13,3 miljoen euro en dat is 177 procent meer dan in hetzelfde kwartaal het jaar ervoor. De gemiddelde laadomzet kwam daardoor uit rond 17 euro, evenveel als het vorige kwartaal. In het eerste half jaar verdiende Fastned 13,50 per laadsessie.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

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12-01-2023 • 19:45

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Reacties (146)

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Madcat 12 januari 2023 19:53
Ik heb al 4 jaar een elektrische auto, maar heb nog nooit bij Fastnet geladen, veeeeeel te duur.
Voor de lange ritten laad ik bij de superchargers en voor de rest altijd thuis.

Fastnet is nu 83 cent
Superchargers is het rond de 60 cent
Thuis laad ik met een flexibel tarief en zit het vaak rond de 10-20 cent

[Reactie gewijzigd door Madcat op 22 juli 2024 18:05]

mr_evil08 @Madcat12 januari 2023 22:38
Maar een Supercharger is Tesla only?
En Fastnet universeel?
hiostu @mr_evil0812 januari 2023 22:56
Superchargers zijn inmiddels ook open voor andere merken. Je moet dan even de Tesla app installeren en een account aanmaken
ucsdcom @hiostu13 januari 2023 09:28
Superchargers zijn inmiddels ook open voor andere merken. Je moet dan even de Tesla app installeren en een account aanmaken
Tesla varieert welke laders "open zijn" voor iedereen en welke laders dat niet zijn. Dit is afhankelijk van de bezetting van de laadstations door Tesla's en de locatie. De minder drukke/minder door Tesla's bezochte en dus minder rendabele laadstations zijn nu open gezet voor andere merken en gebruikers. Maar stijgt de belasting van een locatie, dan zet Tesla hem net zo snel weer op "Tesla only".Dit geldt ook voor locaties waar het stroom net het laden niet bij kan houden en waar uitbreiding voorlopig niet mogelijk is.

Zowel Fastned als Tesla zijn bedrijven die hun laadinfrastructuur regelmatig updaten. Bij Fastned betekent dat dat er op bestaande locaties snelladers worden bijgeplaatst of zelfs nog niet afgeschreven trage laders worden vervangen door nieuwe laadinfrastructuur. Erg kapitaal intensief als je bedenkt oe snel we van een trage 50 Kw/h naar 125, 150 of zelfs richting de 200 Kw/h gaan met snelladen.

Andere aanbieders laten hun bestaande 50 Kw palen staan, tot ze al of niet ooit afgeschreven zijn en dan al of niet vervangen worden. Dus gezien die hoge investeringen en de hoge snelheden bij Fastned vind ik het helemaal niet raar als zij nu ook wat hogere tarieven vragen. Met name de stations op de Noord-zuid routes en de ost-west routes zijn zwaar belast. Ook daar werken ze met de netaanbieders samen om toch "stalles" (laadplekken) bij te bouwen, om te voorkomen dat je in de rij moet staan. Ideaal voor jou als klant, maar als die paal de komende jaren nog het grootste deel van de dag leeg blijft, zie dan je investeerders maar eens over te halen nu al bijvoorbaat ook andere plekken uit te breiden. Een stevig laadtarief kan daar nu bij helpen.

Wie weet kan Fastned wel samen met de netaanbieders experimenteren met waterstof omzetting en vaste accu's om laadstations zonder uitbreidingsmogelijkheden door ontbrekende zware netwerkvoorzieningen, toch 'in de daluren hun systemen te laden, voor gebruik overdag?

Wie nu innoveert heeft daar nog jaren plezier van.
assk @hiostu13 januari 2023 12:05
Je betaalt wel meer bij superchargers als je geen tesla hebt
fewips @mr_evil0812 januari 2023 23:14
In 15 landen zijn er Superchargers "voor ieder".
De prijzen wijzigen de laatste maanden bijna elke week.
In Nederland & Noorwegen zijn alle Tesla Superchargers "open".
In de andere landen verschilt het per land, Frankrijk, Denemarken, Zweden, Spanje hebben al heel veel open laders, in Duitsland, Oostenrijk, Italië en zo nog wat landen is het wat minder. Prijzen op dit moment erg competitief: zo is het volgende week (waarschijnlijk) goedkoper bij Tesla in Badhoevedorp Superchargen (met je BMW) dan laden aan de Amsterdamse Grachten.
yannienl @Madcat12 januari 2023 20:04
Met mijn 5 euro abo bij Elli betaal ik 0,49 euro bij alle snelladers inclusief Fastned maar exclusief ionity.
Helaas is thuislanden geen optie voor mij en AC is maar 10 cent goedkoper per kWh.
Dus ik sta juist regelmatig bij Fastned.
sigio @yannienl12 januari 2023 21:18
Helaas is Elli ondertussen ook duurder, ik zie hier alleen 7,-/maand en dan laden voor 66ct. of 15,-/maand en laden voor 64ct....
Z100 @sigio12 januari 2023 21:35
Ik vind het ook een raar business model. Als vrijwel iedereen het maandbedrag er makkelijk uit haalt, dan kan je als bedrijf alleen maar verlies maken.
sigio @Z10012 januari 2023 22:22
Ik fast-charge eigenlijk nooit.... alleen voor de heen-en-terugreis van vakanties.
Deze keer gebruik gemaakt van EnBW, die rekenden nog 49 (of 46) ct, met 6,- maandabbo.
Helaas is dat niet beschikbaar voor nederlanders, dus hadden ze na een dag reizen mijn account gecancelled. Vraag me af of ik die factuur/rekening nog ga krijgen.
Voor de terugreis van de vakantie (morgen) maar Elli of Maingau gebruiken.
Dream800 @sigio12 januari 2023 23:36
Voor EnBW heb je een Duits adres nodig. Dus even gebruik maken van een post doorstuur service dit werkt perfect.
sigio @Dream80015 januari 2023 14:16
Ja, ik heb nu dus ook een nieuw account gemaakt op een duits adres.... de laadpas heb ik toch niet nodig, laden via de app of auto-start werkte prima. Ik vraag me alleen af of ik ooit nog de factuur voor de 1e 4 laadsessies ga ontvangen, aangezien dat account niet meer bestaat nu.
YopY @Z10013 januari 2023 17:52
Dat is het gekke van dat soort diensten, maar de meeste abo-diensten hun verdienmodel is dat mensen het abo actief houden maar er eigenlijk geen gebruik van maken. Daarnaast zullen ze een deal met Fastned en dergelijke hebben, omdat ze hiermee meer klanten aantrekken.

Heel dom platgeslagen, hoe het lijkt te zijn is dat abonnementen > volume > prijs per eenheid.
stftweaker @sigio13 januari 2023 00:23
Fastned gold en je betaald rond de 50 cent 👌
sigio @stftweaker15 januari 2023 14:18
Klopt.... maar 70% van 83ct is nog altijd 58ct/kwh ... en dan kan ik alleen laden bij fastned, die niet super veel laadpunten hebben. Met Maingau en EnBW kan je voor (nu nog minder, volgende week 't zelfde) laden bij alle snelladers m.u.v. tesla en ionity, en dan is je keus dus een stuk uitgebreider, en betaal je maar 6,-/maand (ipv 13)
Bomberman71 @yannienl13 januari 2023 01:39
Wordt alleen maar duurder en straks MRB erbij en het feest is compleet.
Een voordeel in NL heb je nooit langdurig (alleen de mensen met geld hebben lang kunnen genieten van een goedkope EV).
Uiteindelijk moet autorijden de staat geld op leveren, PUNT.

Oh enne, ik zal je wat voorspellen. Binnen nu en 10 jaar heb je een opwek belasting voor je panelen, want ook die centen die ze mislopen gaan gewoon terug komen.
Of het wordt een km heffing, maar het maakt niet uit.

Netto ben je straks gewoon nog flink wat geld kwijt voor het autorijden en dat is altijd al zo geweest in NL en dat zal altijd zo blijven.
machiel @Bomberman7113 januari 2023 08:58
Als je geld verdient met opgewekte stroom zijn dat inkomsten. Waarom zou je dat niet belasten (wellicht tegen laag groen tarief) zoals elke inkomstenbron?
prammers @machiel13 januari 2023 09:15
Het gaat hier niet om geld verdienen met zelf opgewekte stroom. Het gaat erom dat je zelf energie opwekt met de eigen investering, die je ook weer zelf gebruikt en daarover belasting moet betalen.
Zie het als belasting moeten betalen omdat je zelf jouw gras hebt gemaaid in plaats van het laten maaien van het gras door een tuinman, omdat de de overheid bij deze laatste de BTW en winstbelasting ontvangt.
machiel @prammers13 januari 2023 09:22
ohja, ik had alleen het terugverkopen aan het stroomnet in mijn hoofd, dan zijn het wel inkomsten. Als je het alleen zelf gebruikt zou een belasting wel raar zijn.
Bomberman71 @machiel13 januari 2023 15:06
Maar in NL is dat zeker mogelijk.
Leg mij eens uit waarom ik copieer heffing betaal bij aanschaf van mijn Smartwatch terwijl is daar 0 illegale films op kan kijken en muziek opslag alleen via streaming diensten met opslag modus (waar ik voor betaal) mogelijk is.

In weze is de opslag alleen voor eigen data (health tracking) en apps.

Hetzelfde geld voor vrijwel alle smartphones waar mensen massaal hun streaming diensten aanspreken voor muziek en video en gratis (pay to play) games spelen.

Kortom, die belasting komt er want we hebben wel gekkere dingen in NL gezien en ze willen die inkomsten niet missen als mensen straks een flink deel van hun energie zelf opwekken en gebruiken.

Noot: natuurlijk kan dat ook verkapt verwerkt worden in een flinke stijging van energie belasting, vastrecht en dergelijke.
machiel @Bomberman7113 januari 2023 15:12
Wat me lastig lijkt is dat er geen geldstroom is als je stroom opwekt met je zonnepaneel en die zelf gebruikt. Wellicht gaan ze dan werken met een 'fictieve opbrengst' en daar dan belasting over berekenen :D een beetje zoals het eigen woning forfait
Bomberman71 @machiel13 januari 2023 15:18
Precies, je betaald gewoon over het bezit en dat is in NL niks nieuws.
We zien dat met auto's op basis van de brandstof en gewicht (of je nu rijd of niet maakt niks uit), de OZB (betalen over waarde terwijl je er woont en dus 0 winst hebt, immers die heb je pas bij verkoop), het hebben van een hond, het parkeren in de gemeente voor je eigen deur (terwijl je al MRB betaald), en ga zo maar door.

Mbv satteliet brengt software zonder enige moeite die panelen in kaart en je wordt aangeslagen.
Ze doen dat ook al voor de stiekeme bouwprojecten zonder vergunning door het softwarematig vergelijken van beelden voor/na.

[Reactie gewijzigd door Bomberman71 op 22 juli 2024 18:05]

OCU-Macs @machiel14 januari 2023 09:35
Daar heb je toch een slimme meter voor? Die ziet perfect wat je verbruikt, ook al wek je dat zelf op.
Zeerob @machiel13 januari 2023 20:50
Dit was in Spanje vanaf 2015 het geval. Er was daarvoor een zeer succesvolle subsidie op zonnepanelen. Daardoor kwamen elektriciteitsmaatschappijen in de problemen. Ze moesten wel veel vermogen kunnen leveren, maar er werden maar weinig kWh's verkocht.
De subsidie is toen omgedraaid naar een belasting op zelf opgewekte en gebruikte stroom uit zonnepanelen. Inmiddels is deze belasting al weer afgeschaft.
grimlock @Bomberman7113 januari 2023 08:15
Die -1 verdien je niet, er zit zeker waarheid in wat je zegt. De consument gaat nooit geld verdienen aan dit soort producten. De regering gaat dit zeker afstraffen. Als heel NL zonnepanelen heeft dan verdient de regering niks. Er komen weer extra kastjes om alles te controleren en je betaalt gewoon een marktconforme prijs en je verdient te investering terug in 20 jaar, met een gouden handdruk van de regering want JIJ zorgt voor een groenere wereld. Dus wat je zegt is inderdaad over een goede 5 jaar realiteit want "Corona" en "Oekraine" moet terugverdient worden.
Bomberman71 @grimlock13 januari 2023 08:20
100% de waarheid en kijkende naar de laatste 40 jaar een zeer reële inschatting.
Mensen die zeggen dat zoiets niet kan moeten eens uitleggen dat je anno 2023 nog steeds Copier heffing betaald.
Zei 10 jaar geleden al hier op tweakers dat mensen die dachten dat EV rijden bijna gratis zou zijn van een koude kermis uit kwamen, en inmiddels heb ik gelijk gekregen.

Niks glazenbol maar simpele logica en levenservaring.
fewips @Madcat12 januari 2023 20:02
Er is meer dan Nederland en je eigen situatie. In Engeland is de druk op schaarse publieke snellaadinfra gigantisch en zijn de prijzen die Fastned rekent volledig marktconform. De drukte aan Nederlandse stations laat zien dat voor veel mensen de prijs niet telt, maar het gemak en de locatie.
gavinz @fewips12 januari 2023 20:37
Of als de baas betaald.... Ik heb ook een leaseauto. Maar maak alleen gebruik van snelladers als het echt nodig is (range. van een BMW i3 is niet mega) maar de keren dat ik stond waren het vooral taxi's, elektrische bestel busjes, lease auto's of mensen die echt maar 5/10 min laden omdat ze net iets te kort komen. Als ik privé elektrisch zou rijden zou ik echt zo veel mogelijk mijn best doen om niet te laden bij fastned.(edit maar benzine langs de snelweg is natuurlijk ook een stuk duurder)

Ik snap dat elektrisch rijden de toekomst is maar merk wel dat er nu al misbruikt van gemaakt wordt. Op mijn werk is de parkeerplaats niet van de het kantoorpand. Als de accu daar vol is heb je 1 uur om je auto weg te halen anders rekenen ze 2.50 per uur extra. Dit kwam uit de tijd dat er nog 4 laadpalen stonden. Nu staan er inmiddels 45/50 meer dan genoeg. Het idee was goed maar volgens mij weten ze ook wel dat er genoeg te lui zijn om hun auto te verplaatsen. (zeker als de baas betaald)

Begrijp me niet verkeerd elektrisch rijden rijdt echt super maar ik denk dat we te lang stil hebben gezeten en het in de toekomst veel meer problemen gaat geven zie:
https://nos.nl/artikel/24...voor-stroomtekort-in-2030

[Reactie gewijzigd door gavinz op 22 juli 2024 18:05]

fewips @gavinz12 januari 2023 21:18
De cijfers geven aan dat een gemiddelde Nederlandse laadsessie 21 kWh bedraagt.
Internationaal is dat bij Fastned 28 kWh, met uitschieter Duitsland: gemiddelde sessie 31 kWh!
Dat je er weinig komt, wil niet zeggen dat Fastned niet een enorme klantenkring heeft. Meer dan 200.000 klanten vorig kwartaal voor bijna 800.000 sessies. Maak je geen zorgen om Fastned ;-)
gavinz @fewips12 januari 2023 21:26
Bedoelde ook niet te zeggen dat het niet druk is, maar ik zie voornamelijk lease auto's taxi's etc als ik er wel sta. Ik denk dat de meeste die privé rijden elektrisch laden bij de snelweg vermijden. Net als tanken aan de snelweg (:
3raser @fewips13 januari 2023 08:58
Fastned maakt nog steeds dikke verliezen en de eigenaren gaan aandelen cashen. Maar maak je vooral geen zorgen om Fastned. :+
multikoe
@3raser13 januari 2023 09:05
Hoe weet je dat de eigenaren aandelen gaan cashen?
3raser @multikoe13 januari 2023 09:06
Omdat dit in het nieuws was.
multikoe
@3raser13 januari 2023 10:01
Ah, heb je het artikel gelezen? Met name de reden waarom ze verkopen en het belang dat na de verkoop overblijft?

Als je dat inderdaad hebt gedaan, dan ben ik benieuwd waarom je zegt dat we ons zorgen moeten maken.
joker1977 @multikoe13 januari 2023 10:15
ik vind je reactie-trein een beetje naief. Eerst twijfel je aan @3raser zijn claim dat de eigenaren flink hebben gecashed en daarna trek je in twijfel of het gevolgen heeft voor Fastned.

De realiteit is dat Fastned enkel nog verlies heeft gemaakt maar dat de eigenaren na jaren verlies "even" een gigantisch vermogen uit het bedrijf hebben gelicht. De reden waarom weten we niet zeker, want de reden die ze noemen kan de waarheid zijn, maar het kan ook onzin zijn.

Het blijft koffiedik kijken, maar wat we wel weten is dat we in Nederland druk doende zijn om consumenten hun eigen electriciteit te laten opwekken. Als de energieprijs hoog blijft (en er is nog geen reden om aan te nemen dat die zo ineens weer onderuit gaat) én er een systeem komt waar je auto als buffer kan dienen dan kan dat, gecombineerd met de steeds groter wordende actie-radius weleens negatief uitpakken voor FastNed.

De energiemarkt is wel dusdanig volatiel dat ik er niet mijn pensioen in zou schuiven. Afhankelijk van je leeftijd doe je dat dan liever in wat stabielere bedrijven.
multikoe
@joker197713 januari 2023 10:24
ik vind je reactie-trein een beetje naief. Eerst twijfel je aan @3raser zijn claim dat de eigenaren flink hebben gecashed en daarna trek je in twijfel of het gevolgen heeft voor Fastned.
Nee, ik reageer op de insinuatie dat FastNed op omvallen staat omdat ze verlies draaien en de eigenaren eruit lijken te stappen. Ik probeer boven water te krijgen wat zijn onderbouwing daarvoor is. En die blijkt erg dun. De eigenaren houden nog steeds een heel fors belang in het bedrijf.
Het blijft koffiedik kijken,
Mijn punt dus. @3raser kijkt naar de kop van een artikel, leest de rest niet en dan is de conclusie dat de kapiteins het zinkende schip verlaten snel getrokken. Bovendien: verlies maken in de eerste jaren van je bestaan is niet bepaald maatgevend voor eventueel succes in de toekomst.

[Reactie gewijzigd door multikoe op 22 juli 2024 18:05]

joker1977 @multikoe13 januari 2023 10:57
Nee, ik reageer op de insinuatie dat FastNed op omvallen staat omdat ze verlies draaien en de eigenaren eruit lijken te stappen. Ik probeer boven water te krijgen wat zijn onderbouwing daarvoor is. En die blijkt erg dun. De eigenaren houden nog steeds een heel fors belang in het bedrijf.
Tja - ook daar kun je geen enkele conclusie aan koppelen: Misschien konden ze niet meer aandelen kwijt, misschien bouwen ze het nog wel verder af over 3 maanden, dat is op dit moment onduidelijk.
Mijn punt dus. @3raser kijkt naar de kop van een artikel, leest de rest niet en dan is de conclusie dat de kapiteins het zinkende schip verlaten snel getrokken. Bovendien: verlies maken in de eerste jaren van je bestaan is niet bepaald maatgevend voor eventueel succes in de toekomst.
Met dat laatste heb je gelijk, zeker. Maar FastNed is nu een jaar of 6 actief en hoewel de omzet netjes stijgt, stijgt hun verlies in meer dan gelijke tred mee. Dat is zorgelijk. Daarnaast is de hoeveelheid aandelen die door de eigenaren is onttrokken erg groot tov. de omzet. Dat vind ik ook alarmerend.

We moeten de 2022 cijfers nog even afwachten - de omzetstijging was spectaculair, maar als dat gepaard gaat met een nog groter verlies dan vrees ik dat de koers goed onderuit gaat. We gaan het zien.
multikoe
@joker197713 januari 2023 11:53
Tja - ook daar kun je geen enkele conclusie aan koppelen: Misschien konden ze niet meer aandelen kwijt, misschien bouwen ze het nog wel verder af over 3 maanden, dat is op dit moment onduidelijk.
En dat doe *ik* dan ook niet
We gaan het zien.
Precies.
ucsdcom @joker197713 januari 2023 13:48
[...]


Tja - ook daar kun je geen enkele conclusie aan koppelen: Misschien konden ze niet meer aandelen kwijt, misschien bouwen ze het nog wel verder af over 3 maanden, dat is op dit moment onduidelijk.


[...]


Met dat laatste heb je gelijk, zeker. Maar FastNed is nu een jaar of 6 actief en hoewel de omzet netjes stijgt, stijgt hun verlies in meer dan gelijke tred mee. Dat is zorgelijk. Daarnaast is de hoeveelheid aandelen die door de eigenaren is onttrokken erg groot tov. de omzet. Dat vind ik ook alarmerend.

We moeten de 2022 cijfers nog even afwachten - de omzetstijging was spectaculair, maar als dat gepaard gaat met een nog groter verlies dan vrees ik dat de koers goed onderuit gaat. We gaan het zien.
Andere nieuwsberichten vertellen dat de investeringsmaatschappij van de fam Lubbers de afgelopen jaren nogal wat verliezen heeft moeten nemen. Bijvoorbeeld bij de exploitatie en daarna de sluiting van de off-shore activiteiten van Hollandia.

Gevolg: steigerende huis bankiers die de financieringen stopzetten. Als vervolg actie: liquidatie of splitsing en verkoop/deel verkoop. Dat laatste is gebeurd. En het lijkt synchroon daaraan dat de investeringen die het fonds van Lubbers eerder heeft gedaan in Fastned nu snel terug moeten komen om met de huidige nieuwe financiers door te kunnen.

Door belangen te nemen in duurzame energie zal Fastnet een hogere marge kunnen bereiken. Op termijn zijn de Fastned laadstations langs de grote inter Europese verbindingen potentieel een goudmijn. Nu is het slechts een tijd van verstandig investeren,

Op zich weinig reden tot zorgen.
grimlock @fewips13 januari 2023 08:11
Getallen lijken inderdaad de goede kant op te gaan, maar ik reken met het volgende: 266.666 sessies per maand, 30kWh * 0,83 = 25 EUR, 6,7 miljoen omzet per maand. En dat met zo'n groot netwerk. De elektriciteitsmarkt is zeer onstabiel en elektriciteit is te krijgen vanaf 0 cent (de baas), tot de dikste prijs per kWh bij Fastned. Zonnepanelen, groene energie waar nu veel in geinvesteerd wordt. Elektriciteitsprijs die misschien losgekoppeld gaat worden van de gasprijs. Er komen steeds meer stations, meer marktwerking. Ik zou mijn pensioeninvestering niet op Fastned zetten.
Donstil @Madcat12 januari 2023 21:30
Ik heb al 4 jaar een elektrische auto, maar heb nog nooit bij Fastnet geladen, veeeeeel te duur.
Voor de lange ritten laad ik bij de superchargers en voor de rest altijd thuis.

Fastnet is nu 83 cent
Superchargers is het rond de 60 cent
Thuis laad ik met een flexibel tarief en zit het vaak rond de 10-20 cent
Aah oke, ik rij ook al 4 jaar elektrisch en ondanks dat ik niet vaak bij Fastnet sta vind ik het wel erg fijn dat de ouderwetse “benzine pomp” zo een beetje terug lijkt.

Welk type snelle lader maakt mij overigens niet zo gek veel uit in dat verhaal, Shell is bijvoorbeeld ook goed bezig.

Zo had ik vandaag wel een lekker voorbeeld, op kantoor met 80% weg gereden, bij de klant aangekomen met 10%, daar even geladen tot 40% maar niet genoeg om terug te komen en dan zijn de snelle laders langs de snelweg toch wel heel erg makkelijk.

Edit: Hele mooie Fastnet spot naast de A17 overigens, lekker ruim en 300kwh laders. Zou mij verbazen als dat niet een van de nieuwe was.

[Reactie gewijzigd door Donstil op 22 juli 2024 18:05]

Manzara @Donstil13 januari 2023 13:32
Jep sta daar ook regelmatig ( Klundert ) ! Dat gaat echt hard.
AMARONE @Madcat12 januari 2023 22:58
Fastned heeft imo de beste laders en laadstations van heel Europa. Snelle moderne laders, de locatie is altijd goed gelegen of naast het tankstation zelf ipv helemaal achteraf en qua uitstraling en gevoel is het ook top in orde.

Laat er maar meer Fastned komen in veel Europa ipv die cheaper achteraf plekken zoals in Duitsland.
sohus @AMARONE13 januari 2023 11:21
Helemaal mee eens!
Helium-3 @Madcat12 januari 2023 23:26
Ik ben zo jaloers op het feit dat jij een eigen oprit hebt! Ik betaal thuis ook 10 á 20 cent per kWh omdat ik een flexibel tarief heb. Maar doordat ik geen oprit heb kan ik alleen bij openbare laders laden, in mijn geval Allego. Daar betaal ik nu €0,65 cent per kWh. Altijd.

Ik heb een abbonement op fastned genomen voor een tientje per maand, waarmee de kWh-tarieven onder de 60 cent vallen en ik letterlijk dus goedkoper kan laden bij Fastned dan snachts in mijn straat. Om te huilen. En allego heeft gewoon een monopolie, want ze hebben de aanbesteding van de gemeente gewonnen.
Bomberman71 @Helium-313 januari 2023 01:42
En dat wordt NIET goedkoper de komende jaren, dat garandeer ik jou.

Ik rijd met mijn LPG goedkoper dan sommigen met hun prive EV die niet goedkoop thuis kunnen laden.
robjelsma @Helium-313 januari 2023 08:03
Even een vraag. Je noemt 10 a 20 cent met een dynamisch/flexibel tarief . De belasting/btw en netbeheerder is al ongeveer 0,16. Is het een gemiddeld tarief met zonnepanelen?
Tassadar32 @robjelsma13 januari 2023 08:35
dynamisch/flexibel zit 's nachts vaak zat op of onder 0 dus dat kan best als je niet vaak hoeft te laden en in die uren lekker met 11Kw kan laden.
cascer1 @Helium-313 januari 2023 13:07
Check eens de laadpas van Vattenfal. Die rekenen bij eigen palen €0,40 en bij roaming €0,45 voor AC laden.

EDIT: De tarieven zijn natuurlijk omhoog gegaan op 1 januari, zo voordelig zijn ze nu niet meer..

[Reactie gewijzigd door cascer1 op 22 juli 2024 18:05]

Helium-3 @cascer113 januari 2023 13:14
Thanks voor de tip! Allego is echter het uitzonderingsgeval (ook bij Vattenfal te zien: https://incharge.vattenfall.nl/onderweg-laden/tarieven) en ik heb het vermoeden dat ze moeilijk onderhandelen, want altijd betaal je bij Allego hun hoge tarief, ook met andere laadpasaanbieders. En laat mijn gemeente, Zwolle, nou net met Allego in zee gegaan zijn.

Edit: Ik checkte even mijn claims, en vanaf dit jaar lijkt Vattenfal de aanbesteding gewonnen te hebben in Zwolle? En die vragen maar 30 cent per kWh? Ik hoop dat er snel een paar nieuwe laadpaal-aanvragen in mijn wijk worden geplaatst dan :o

[Reactie gewijzigd door Helium-3 op 22 juli 2024 18:05]

cascer1 @Helium-313 januari 2023 13:18
Bedoel je eigenlijk snelladen of AC laden met Allego? Voor AC is misschien de pas van de ANWB de moeite waard dan. Die heeft in heel Nederland een vast tarief van €0.52 met €0.32 starttarief.

Ja, ik heb een spreadsheet waar ik iedere maand check welke van mijn tien passen ik het beste kan gebruiken :p
Helium-3 @cascer113 januari 2023 13:19
Haha ik heb in mijn deurvakje ook E-Flux, ANWB en Vandebron liggen :D maar alles lijkt met de jaarwisseling weer veranderd te zijn, ik moet ook maar zo'n spreadsheet beginnen. Thanks voor de tip!
OCU-Macs @cascer114 januari 2023 09:45
Ik zou zeggen: die sheet publiceren als een website, voordat Ben Woldring hetzelfde idee krijgt.

Kun je nog wat aan verdienen!!
cascer1 @OCU-Macs16 januari 2023 08:56
je hebt natuurlijk laadpastop10.nl al, daar komt de meeste van mijn data ook vandaan :)

[Reactie gewijzigd door cascer1 op 22 juli 2024 18:05]

eL_Jay @Madcat13 januari 2023 10:45
Ik ben aan gewezen op openbare laadpalen (wel.laadpas).

Ik laad primair in de wijk traag. On to go heeft Fastned ALTIJD mijn voorkeur. Imo heeft Fastned de beste locaties, nieuwste tech/betere hardware dan Allego/tankstations (lees Fastned werkt altijd, shell zelden, Allego/ionity meestal) Tesla zit eigenlijk nooit aan de snelweg, maar op b locaties, dus dat is niet praktisch.

Enige nadeel van Fastned zijn de karige 2-auto-laadstations in de Randstad. In de regio is dat meestal 6

[Reactie gewijzigd door eL_Jay op 22 juli 2024 18:05]

Genosha @Madcat12 januari 2023 20:38
Er is een reden waarom de oprichters 52mil gecashed hebben
WillySis
@Genosha12 januari 2023 21:16
Er is ook een rede waarom er 52 milj betaald is voor FastNet. Dat is dus niet omdat men verwacht dat FastNet veel verlies gaat maken.
fewips @Genosha12 januari 2023 21:19
Dat bedrag is onzin, de verkoop zal plaatsvinden uitgesmeerd over dit hele jaar!
Genosha @fewips12 januari 2023 21:32
Onzin? 50 Miljoen is 50 miljoen. Of je dat nu in 300 seconden of 300 maanden binnen krijgt.
lastlong @Genosha13 januari 2023 07:19
Ja, onzin: Er is alleen bekend hoeveel aandelen ze verkopen. De 52 miljoen gebaseerd op een momentopname van de aandelenprijs. Inmiddels is de koers al 6% naar beneden
turkeyhakan @Madcat12 januari 2023 23:05
Ik laad ook liever niet bij FastNed. Het is inderdaad veel te duur. Voor leaserijders maakt dat natuurlijk niets uit.
cascer1 @turkeyhakan13 januari 2023 13:52
Ik heb een leaseauto maar betaal gewoon mijn eigen laadsessies hoor, waar komt het idee vandaan dat mensen met een leaseauto geen brandstof hoeven te betalen?
Timmiejj @cascer113 januari 2023 16:48
Ik denk dat sommigen leaseauto met bedrijfsauto verwarren :)
zwahiel Moderator HK/SG1 @cascer113 januari 2023 21:26
Zou ik toch s met je baas gaan praten. Of het is private lease. Maar t is vrij gebruikelijk dat de brandstof of elektriciteit gewoon bij je leasecontract zitten, die horen onder exploitatiekosten te staan...
robindemey @zwahiel14 januari 2023 09:32
Leaseauto hoeft toch niet van de baas te zijn?
Er zijn ook particulieren die leasen en veel zelfstandigen. Dus je punt van bij leaseauto maakt bedrag niet uit, houdt helemaal geen steek.
zwahiel Moderator HK/SG1 @robindemey14 januari 2023 11:19
Dat zeg ik toch, of het is private lease ;)
Maar bij zakelijk lease is t vrij gebruikelijk dat de exploitatie erbij zit...
cascer1 @zwahiel16 januari 2023 08:56
Het is private lease inderdaad. Ik bedoelde ook vooral dat ik het gek vind dat men er standaard vanuit gaat dat het een bedrijfsauto is.
Malarky @Madcat13 januari 2023 08:05
Bij Fastned kun je laden voor 59 cent (Maingau pas), bij Ionity, Allego DC en Shell DC voor 31 cent (JuicePass).

Dus nee, als Tesla rijder kom ik niet vaak meer bij Tesla. Die is juist het duurst. Het kan voor de helft.
YangWenli @Madcat13 januari 2023 08:38
Fastned zit op dezelfde locaties als snelweg tankstations. Die zijn erg duur.
DigitalExorcist @Madcat13 januari 2023 11:24
€0,59 met een Maingau pas bij Fastned... prima te doen voor een thuiskomertje.
Jos_M 12 januari 2023 19:49
Ondanks dat het bedrijf toch al best een tijd bestaat en je het op best veel plekken ziet, én de cijfers een mooie groei laten zien, vind ik de het nog steeds best een lage laadomzet. Er is natuurlijk flinke concurrentie van thuisladen, en andere commerciële aanbieders. Maar toch...13,3 miljoen laadomzet in een kwartaal. Nog geen 60 per jaar. Best weinig, zeker gezien de enorme investeringen die zulke stations vergen in materiaal en arbeid om aan te sluiten en aan te leggen.

[Reactie gewijzigd door Jos_M op 22 juli 2024 18:05]

Aalard99 @Jos_M12 januari 2023 19:56
Het is inderdaad best weinig, tegelijkertijd zal elektrisch rijden de komende 10 jaar explosief gaan stijgen en daarbij dan ook het snel laden.

Ze spelen dus echt in op toekomstige groei.
Marve79 @Aalard9912 januari 2023 20:24
Vooral zakelijk gaat het snel door de subsidies. Alleen gaan die auto's massaal naar het buitenland na het leasecontract en komt er niks op de tweedehandsmarkt hier.

Plus welke particulier gaat het risico nemen een tweedehands lease BEV te kopen voor 35K+ met een accu die al deels is gedegradeerd en de garantie bijna is verlopen? Ik toch zeker niet.

Ik moet het nog allemaal zien met die BEV's, de accu techniek zal toch een heel stuk beter en goedkoper moeten worden om het een succes te laten zijn en dat zie ik voorlopig niet gebeuren. Ik zie vooral veel loze beloftes die nooit worden ingelost, we zitten nu nog altijd op jaren 80 techniek qua accu's.
Mathijs22 @Marve7912 januari 2023 20:52
Plus welke particulier gaat het risico nemen een tweedehands lease BEV te kopen voor 35K+ met een accu die al deels is gedegradeerd en de garantie bijna is verlopen? Ik toch zeker niet.
Gezien de zeer hoge prijzen zijn er heel veel mensen die dat 'risico' willen lopen. Ik heb deze week de lease van mijn Tesla Model S afbetaald en de auto dezelfde dag doorverkocht en er 13.000 euro aan overgehouden. Dertienduizend. Omdat de prijs van tweede hands Tesla's gewoon enorm hoog is. De koper had echt geen enkel probleem met 55k euro en 88kilometer op de teller. En gelijk heeft ie. De accu had in die 88.000 kilometer 3.4% aan vermogen verloren. Auto was in 88.000 kilometer nog nooit in de garage geweest (twee keer service aan huis, een keer probleem met een deur, een keer vervangen van een stoel motortje. Alle vloeistoffen gechecked (heel cool, niet vervangen maar sample nemen en checken), kunnen mee tot 110.000). Per kilometer was deze auto dit jaar veel goedkoper dan de nieuwe Fiat 500 van mijn dochter. Remmen zijn als nieuw, geen olie, geen versnelling, geen koppeling, geen complexe koeling en verwarming (alleen de octovalve en heatpump die ongeveer 200k zonder onderhoud mee gaan.

Dus jij mag er dan van terugschrikken, de markt zeker niet. Probeer maar eens een 5 jaar oude diesel te verkopen die bij aankoop niet super modern was.
Galactic @Mathijs2213 januari 2023 08:31
Voor elke koper zoals die van jou zijn er 10 die dat echt niet gaan doen. Proficiat dat jij een goede prijs hebt gekregen voor je 2de hands electrische wagen. Heb je je al een afgevraagd dat dit zou kunnen omdat de levertijd van nieuwe auto's absurd hoog is, en sommige mensen gewoon een auto moeten hebben op korte termijn om hun werk te kunnen voortzetten.

De markt van 2de hands elektrisch is nu nog zeer klein, en vaak is het omwille van fiscaliteit beter om een elektrische te kopen, ook al is dat 2de hands. Vraag en aanbod is niet in verhouding. Dit gaat echt niet blijven duren. Er is echt no way dat ik als particulier voor een elektrische wagen met 4 jaar op de teller en 88.000 km, nog 65% van de nieuwprijs ga betalen in een normale markt.
Donstil @Marve7912 januari 2023 22:06
Plus welke particulier gaat het risico nemen een tweedehands lease BEV te kopen voor 35K+ met een accu die al deels is gedegradeerd en de garantie bijna is verlopen? Ik toch zeker niet.
Toch valt dat bij de goeie modellen enorm mee. De eerste leafs enz kon je haast weggooien na een paar jaar maar onze tweede auto is elektrisch (een BMW I3) en heeft na 7 jaar en 70d km pas een degradatie van 4%.

Dat komt mede doordat de accu in ideale conditie gehouden wordt tijdens het laden (gekoeld en/of verwarmd) en niet zoals je smartphone steeds maar heet wordt zonder koeling maar ook omdat je als elektrische rijder zelden van 0 naar 100% laad.

[Reactie gewijzigd door Donstil op 22 juli 2024 18:05]

WillySis
@Marve7912 januari 2023 21:32
Als een EV na drie jaar wordt verkocht (niet ongebruikelijk na lease) heb je nog drie tot vijf jaar garantie.
De lease auto's zijn veelal long-range varianten en die accu's blijken in de praktijk gemakkelijk acht jaar mee te kunnen. Probleem is meer dat het bijna allemaal grote bakken zijn die niet interessant zijn voor het gros van de particulieren die veelal auto's uit het B of A segment kiezen.
Wie zelf niet meer dan 15 tot 20K per jaar rijdt kan nog best een jaartje of vijf van zo'n ex-leasebak genieten. Onderhoudskosten van een EV zijn ook lager dan de benzine en diesel varianten.

Tegen de auto's die naar het buitenland verdwijnen, zijn er ook weer auto's die in Duitsland en Frankrijk met subsidie zijn gekocht en naar Nederland komen. Dat is vooral de particuliere markt. Mijn eigen auto komt ook uit Frankrijk. Die is daar met € 6000,- subsidie aangeschaft en na een half jaar heb ik hem voor € 4000,- onder de nieuwprijs overgenomen. Op een EV zit geen BPM, dus invoeren en op kenteken zetten koste maar een paar tientjes.
multikoe
@Marve7913 januari 2023 08:20
Plus welke particulier gaat het risico nemen een tweedehands lease BEV te kopen voor 35K+ met een accu die al deels is gedegradeerd en de garantie bijna is verlopen? Ik toch zeker niet.
Welk risico loop je dan precies? Je mag er van uitgaan (gebaseerd op praktijkdata) dat een batterij minimaal 300.000 km mee gaat en tegen die tijd nog 90% van zijn capaciteit over heeft. Hoeveel groter is dat risico als je een tweedehands brandstofauto koopt, waar nog heel veel meer slijtagevoelige onderdelen op zitten?
Isniedood @Marve7912 januari 2023 20:29
Dat valt tegenwoordig wel mee hoor. Zit nog nauwelijks subsidie op elektrische auto's die 16% bijtelling voor de eerste 30k voegt niet heel veel toe als je de meerprijs van een elektrische auto bekijkt.

Enige wat nog echt flink gesubsidieerd wordt is volgens mij de prive auto voor elektrisch rijden en de wegenbelasting die veel te laag is.
joker1977 @Isniedood13 januari 2023 16:59
Het is net hoe je het bekijkt.

a) Je betaalt geen BPM over een EV. Dat scheelt, afhankelijk van type auto e.d. al gauw 15% op de catalogus-waarde.

b) Je kunt belasting- en accijns-vrij je eigen 'brandstof' genereren door zonnepanelen en/of windenergie. Dat scheelt je dus voor iedere gereden kilometer behoorlijk in de afdracht van belasting/accijns.

c) Lagere wegenbelasting

d) Lagere bijtelling indien (zakelijke) lease

e) Afhankelijk van de situatie meer parkeerplekken en/of gratis parkeren (!) in betaalde zones
Rossi46 @Marve7912 januari 2023 21:26
Privé koop sowieso bijna niemand meer een nieuwe auto. Dus dat vergelijk gaat mank.

De 2e-hands markt voor elektrisch is gewoon nog niet volwassen. Het gros van de wat meer betaalbare elektrische modellen (Tesla Model 3, VW ID-4, etc.) zit nog gewoon in het zakelijk leasecontract, die ook vaak nog maximaal verlengd wordt (één jaar, soms twee jaar). Deze auto's gaan over één, twee of drie jaar massaal op de markt komen. En ja, dan zal er zeker opkoop concurrentie zijn uit het buitenland. In die zin lijkt de Nederlandse overheid het nooit te leren, want dat was bij PEHV's ook het geval.
The Third Man @Rossi4612 januari 2023 22:13
In die zin lijkt de Nederlandse overheid het nooit te leren, want dat was bij PEHV's ook het geval.
Ik heb nooit het idee gehad dat men die stimulans gaf om een voorraad richting de occasion-markt te krijgen, maar eerder om het elektrisch vervoer te laten inburgeren. Met het grootste effect de enorme groei van laadvoorzieningen, waarbij Nederland ik dacht na alleen Noorwegen de grootste in is. Maar daarnaast is elektrisch rijden nu een normale zaak geworden, terwijl men in het begin snel werd weggezet als milieugekkie of wereldverbeteraar. Je ziet bij steeds meer bedrijven dat brandstofauto's niet meer geleaset mogen worden.
fewips @The Third Man12 januari 2023 23:16
Nederland is in laadinfra groter dan Noorwegen. Zelfs al zijn de percentages qua EV's in Noorwegen spectaculair. De automarkt is er piepklein (er woont bijna niemand).
joezzt @fewips12 januari 2023 23:43
? Er wonen 5.5 miljoen mensen in Noorwegen met 13 % ev’s. NL 17 miljoen met 2.65 %.
fewips @joezzt13 januari 2023 11:51
Nederland heeft meer auto's (bijna het dubbele) vergeleken met dat Noorwegen mensen heeft.
mr_evil08 @Marve7912 januari 2023 22:46
Oh ik wist niet dat ik vermogend ben, leuk om te weten.
Huis met auto bij huis en PV hoef je niet rijk voor te zijn.

Ik begin nog niet aan EV vanwege de afschrijving.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 22 juli 2024 18:05]

Bomberman71 @mr_evil0813 januari 2023 01:30
Hangt helemaal af waar je woont.
De meeste mensen wonen in de gebieden waar de huizenmarkt duur is (feit !)
En als je daar dus een huis hebt, een eigen oprit/plek en flink wat panelen (8 panelen zet 0 zoden aan de dijk met een EV) en ook nog die prive EV dan zit je er 'warm' bij en kan je zeggen dat je vermogend bent.
OCU-Macs @Bomberman7113 januari 2023 06:05
Hier lease EV, privé EV (overgenomen na de lease), 33 zonnepanelen (zelf op het dak gelegd), en een oprit voor 6 auto’s, maar ik kan je zeggen dat ik niet vermogend ben hoor. Gewoon een kwestie keuzes maken. Zo woon ik ver buiten de randstad en moet ik reizen naar werk of thuis werken.

Het is zo makkelijk iemand te framen op basis van een paar kenmerken.

Huizen met opritten kom je het meest tegen waar wonen goedkoop is, zoals de buitengebieden. Want daar zijn de vierkantemeter prijzen het laagst en heb je ruimte. Voor de prijs van mijn huis hier, kun je net een garagebox kopen in Amsterdam.
Marve79 @OCU-Macs13 januari 2023 08:30
Als je dat allemaal hebt doe je het toch echt niet slecht. Tegenwoordig moet je al blij zijn als je een eigen huis kunt kopen. Als ik jouw lijstje dan zie dan heb je je schaapjes toch aardig op het droge.

2 auto's, een oprit voor 6 en die 33 zonnepanelen waren vast ook niet gratis.

Kwestie van keuzes maken inderdaad maar keuzes maken is toch een stuk makkelijker als je het geld ervoor hebt :)
OCU-Macs @Marve7914 januari 2023 08:57
Letterlijk met niets begonnen. Geen rijke ouders, geen startkapitaal. Ik ben gaan werken als programmeur toen ik 18 was. Toen ik 27 was, ben voor mezelf begonnen. Zelfde werk, maar dan zelfstandig en niet voor een ‘baas’. Ik ben nu 54. Niet te beroerd om mijn handen uit de mouwen te steken.

Was ik voor een baas blijven werken dan had ik in al die jaren zijn nieuwe vakantievilla en Porsche voor zijn derde vrouw mede gefinancierd. Nu heb ik er zelf nog wat aan.

Keuzes maken en hard werken. Het komt niet aanwaaien. Maar het blijft makkelijk alleen naar het eindresultaat te kijken en dan te zeggen “Tja, maar jij hebt geld…”.
multikoe
@Bomberman7113 januari 2023 08:33
Het wordt geen feit door er een uitroepteken achter te zetten....
Maar het is inderdaad een feit dat de meeste mensen wonen in gebieden waar de huizen duur zijn. Vrijwel iedereen eigenlijk.
Het gemiddeld inkomen van een huishouden in Nederland is 70.000 euro. Dat we het hier steeds maar weer over Jan Modaal hebben is onzin: Jan Modaal woont samen met Truus Modaal (of Kees Modaal...) en met z'n tweeen verdienen ze (dus) gemiddeld 70.000 euro (volgens het CBS). De kans dat ze een eigen oprit hebben of op z'n minst een vaste parkeerplaats is vrij groot.

Ik heb val, waarschijnlijk net zoals @mr_evil08, in die gemiddelde categorie en ik rij een prive-lease EV. Het is, precies zoals @mr_evil08 zegt, vaak een kwestie van keuzes maken. We hebben onze tweede auto de deur uit gedaan, doen nu veel op de fiets, doen geen dure vakanties, kopen onze spullen tweedehands en met drie volwassenen in huis redden wij dat meer dan uitstekend.
Bomberman71 @multikoe13 januari 2023 14:56
Een kans op een eigen oprit is helemaal niet groot, de meeste huizen hebben dat niet.
Een vaste parkeerplaats wilt niet zeggen dat je daar kan laden want niet overal kan je een paal aanvragen, laat staan een voor jezelf aanbrengen.


Keuzes maken we allemaal maar lang niet iedereen heeft keuzes. Veel hangt af van waar je woont, waar je werkt en welk werk je doet.
Natuurlijk kan je zeggen dat ook dat keuzes zijn maar die keuzes zijn voor velen steeds minder een keuze want de tijd dat je überhaupt overal kon kopen en dat je een (goede) baan vind bij jou in de buurt is wel een beetje voorbij.
Vanuit de randstad verhuizen naar Winterswijk ofzo en dan denken dat je je baan in de randstad kan behouden is voor de meesten geen optie. Daarbij doet die 70K ook heel weinig vandaag de dag.
Zeker voor mensen die nu keuzes moeten maken is het vaak al te laat.
multikoe
@Bomberman7113 januari 2023 19:36
Een kans op een eigen oprit is helemaal niet groot, de meeste huizen hebben dat niet.
Volgens onderzoek van de ANWB heeft 40% van de autobezitters een eigen oprit of een eigen parkeerplaats. De "de meeste huizen" is dus ietwat overdreven.
Een vaste parkeerplaats wilt niet zeggen dat je daar kan laden want niet overal kan je een paal aanvragen, laat staan een voor jezelf aanbrengen.
Klopt, maar vaak ook weer wel. En er zullen gewoon steeds meer laadpalen bij publieke parkeerplaatsen komen. Gemeentes doen nu misschien nog moeilijk, maar dat beleid is niet vol te houden.
Keuzes maken we allemaal maar lang niet iedereen heeft keuzes. Veel hangt af van waar je woont, waar je werkt en welk werk je doet.
Ook dat klopt, maar heel veel mensen hebben die keuze(s) wel degelijk. Bovendien begon deze discussie met de aanname dat alleen dikke jongens EV's kunnen rijden en dat is gewoon niet zo. Ik ben geen dikke jongen.
Bomberman71 @multikoe14 januari 2023 18:23
60% is de meerderheid, dus de meeste. Maar eh, weleens Finex wijken van nu gezien ?
En steeds meer wijken waar niet eens een auto mag komen.
Die auto voor de deur wordt nog veel minder in rap tempo.

Ik woon verre van de randstad in een dorp met 2500 inwoners.
Ik kan mijn auto voor de deur plaatsen maar het is NIET mijn eigen terrein. Als een ander er staat dan houd dat op.

40% met dus een echt eigen plek waar je 100% van de tijd kan staan geloof ik niks van in Nederland, ik denk dat ze de auto voor de deur ook bedoelen.

We zien zelfs gemeentes die moeilijk doen over een laadkabel vanuit huis over het trottoir.

Meer laadpalen want de gemeente moet wel ?
Vertel dat eens tegen de mensen in nieuwe wijken die niet constant kunnen terugleveren omdat het netwerk voor zit.
Tot over 10 jaar eer dat helemaal op orde is en in balans is.

En ja, natuurlijk zijn er mensen die de uitzondering zijn op de regel.
Maar laat mij nu eens zien waar iemand met een HBO studie een huis kan kopen, energie contract kan betalen, panelen op het dak, duurzaam, en een EV kopen.
Succes daarmee.

Roken is gezond, want Opa werd 96 en rookte ook zijn hele leven .....
Iets met N=1 ofzoiets.
multikoe
@Bomberman7115 januari 2023 07:18
60% is de meerderheid, dus de meeste. Maar eh, weleens Finex wijken van nu gezien ?
En steeds meer wijken waar niet eens een auto mag komen.
Die auto voor de deur wordt nog veel minder in rap tempo.
Ah, maar die mensen zullen dus ook niet zo snel een ICE kopen. Het idee daarachter is dat mensen uberhaupt beter geen auto kunnen hebben en daarmee valt dat argument buiten deze discussie. Je gaat bovendien bewust in zo'n wijk wonen.
Vertel dat eens tegen de mensen in nieuwe wijken die niet constant kunnen terugleveren omdat het netwerk voor zit.
Ben je nu niet wanhopig allerlei argumenten aan het verzinnen om een punt te maken? We hadden het over de vraag of een normaal huishouden zich een EV kon veroorloven en het lijkt erop dat we van een financieel argument nu opeens allerlei andere types bezwaren gaan opduikelen. Waarom doe je dat?
mr_evil08 @Bomberman7113 januari 2023 09:27
Dan nog is het een eigen keuze om in de randstad te woning, Nederland is groter dan dat, ook het "buitengebied" heeft alle voorzieningen op loopafstand, alleen als je praat over het echte buitengebied van buitengebied ben je de fiets of auto nodig.

Hier heeft iedereen een eigen oprit en de huizen zijn niet duur, in de woonwijk staan ook voldoende openbare laadpalen.

Ons inkomen is lager dan 70K en toch "vermogen", deze spullen schrijf je niet in 1 jaar af.
Zonnepanelen op EV berekenen kun je beter niet doen want saldering gaat er af, de auto staat vaak niet thuis wanneer de zonnepanelen op vollast werken, er komen thuisaccu,s maar die zijn niet voldoende om een EV te dekken.

Zonnepanelen schaf je vooral aan voor het huis te voorzien.
Mijn auto staat op het werk of elders overdag dan heb ik niets aan de zonnepanelen thuis om mijn EV erbij op te laden.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 22 juli 2024 18:05]

Bomberman71 @mr_evil0813 januari 2023 15:01
Alles hangt van je eigen situatie af en wat je doet voor het werk.
Niet iedereen kan in het buitengebied gaan wonen en niet iedereen kan op de Ebike naar het werk gaan.
We centraliseren steeds meer en grote bedrijven hebben steeds minder filialen. Woon werkverkeer is niet voor iedereen <80 km en dan zie je dat een beetje EV met bereik toch ook niet haalbaar is voor de meesten met een modaal inkomen.
En de MRB komt er ook gewoon bij en dan stijgen die vaste lasten rustig met 100 euro per maand voor de gemiddelde EV zonder dat je daarvoor wat terug krijgt.

En ja, je hebt gelijk. Panelen doen na de saldering minder opleveren gezien je de stroom doorgaans na werktijd nodig hebt en in de winter is de opbrengst een klein deel van de zomermaanden.
En ja die thuis accu's kosten ook flink geld en vele EV's kunnen nog steeds niet als een efficiente thuis accu dienen.

Onder aan de streep ben je over 10 jaar gewoon nog steeds een flinke duit aan vervoer met de auto kwijt. Dat is gewoon een gegeven.
mr_evil08 @Bomberman7114 januari 2023 10:18
Dat probleem ligt bij de bedrijven die perse in de randstad willen vestigen, alsof het "buitengebied" geen vakkundig personeel heeft, bij kantoorbanen zou het niet zoveel moeten uitmaken waar je woont maar helaas veel werkgevers verbieden alsnog thuiswerk (Covid periode was uitzondering).

De overheid moet meer doen om bedrijven te demotiveren door alleen in de randstad te kijken want de randstad is al vol kwa verkeer, je kan ook prima in Zwolle vestigen bijvoorbeeld of nog verder naar het noorden.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 22 juli 2024 18:05]

Bomberman71 @mr_evil0814 januari 2023 12:02
Daar heb je een punt.
Een punt dat ook direct de wazige agenda van het kabinet aangeeft en de schijn milieu agenda.
Vroeger was thuiswerken not done, gebeurde nauwelijks want men wist allemaal andelen op te noemen.

Tijdens Corona moesten we noodgedwongen juist dat doen (in grote mate) en wat zagen we ??

- Files waren verleden tijd
- Milieu metingen gaven ook de positieve impuls aan
- Brandstof prijzen kelderden vanwege de sterk verminderde vraag
- Mensen pasten zich aan en vonden het thuiswerken ook wel prettig, zeker in combi met deels thuis en deels op het werk.

En ga zo maar door. We hebben ervaren dat het WEL kan dus smoesjes van geleerden dat zoiets niet werkt hebben 0 draagvlak anno 2022/2023.
En wat zien we nu ?

Terug bij af, we hebben NIETS geleerd en files zijn langer dan ooit.
Vreemd genoeg hoor je niemand in de politiek voor het verplichten van thuiswerken, iets dat gewoon kan dmv regelgeving, immers voor de Woke agenda worden percentages vrouwen en diversiteit ook simeplweg afgdwongen.
Opeens is het milieu schijnbaar niet interessant meer.

Bekijk het van de andere kant, geen files = minder auto's > beduidend minder inkomsten in de schatkist.

[Reactie gewijzigd door Bomberman71 op 22 juli 2024 18:05]

OCU-Macs @mr_evil0814 januari 2023 09:12
Precies daarom heb ik mijn ‘oude’ EV (66kWh) na de lease privé overgenomen (en daarmee een benzine auto de deur uit gedaan) en weer een nieuwe EV (95kWh) geleased. Er staat er nu eentje op mijn werk, terwijl de andere thuis staat te laden (en af en toe gebruikt wordt voor een korte rit). De volgende dag wisselen we ze om.

Ja, was niet goedkoop, maar goedkoper en effectiever dan de aanschaf van het equivalent aan kWh’s in de vorm van thuisaccus.

Sinds ik EV rij, bespaar ik ruim 8000 euro aan brandstof jaarlijks. Met 33 panelen van 380wp genereer ik 12-13mWh jaarlijks. Voldoende om het gebruik van ons huishouden en de gereden kilometers te dekken. Wij rijden dus vrijwel letterlijk ‘van de zon’, maar hebben uiteraard nog steeds grijze stroom nodig voor de winterperiode. De nachten zou ik met een thuisaccu kunnen opvangen, daar ben ik me op aan het oriënteren.
Marve79 @OCU-Macs14 januari 2023 09:41
Laatste weken heeft de zon amper geschenen dan wek je zo goed als niks op. Zeker niet met die korte dagen.

Ik heb 14 panelen, net nieuw geplaatst. Er zijn dagen dat ik nu 1 tot 2 kWh pak, daar kan je nog geen vaatwas op draaien.

En dan moet je twee EV's hebben om af te kunnen wisselen, dat vind ik wel heel bizar. Dan bespaar je wel veel aan brandstof idd maar je moet er wel een extra auto bij houden. Ik vind 1 auto al genoeg qua kostenpost.

Thuisaccu is momenteel nog niet rendabel. De terugverdientijd is 10 jaar en dat is ook de levensduur.

Nee al die EV sprookjes, als ik dat allemaal lees hoe mensen zich door bochten aan het wringen zijn om het te laten werken, dat nodigt niet echt uit om het ook te doen. Ik wacht nog wel een jaar of 10 en kijk dan weer verder.
OCU-Macs @Marve7914 januari 2023 09:59
We hadden al twee auto’s waarvan er 1 dus als ‘boodschappen auto’ gebruikt werd. Die benzineauto is nu vervangen door een EV.

Je hebt gelijk dat ik het gegeven ‘salderen’ en ‘grijze stroom’ nog steeds nodig heb. Grijze stroom, omdat het de komende decennia niet realistisch is om ‘off the grid’ te gaan.

Het salderen zorgt er voor dat ik vrijwel geen kWh’s betaal aan de energiemaatschappij. Als dit effect uiteindelijk wegvalt, dan kan ik het verlies beperken met het beurtelings laden.

Voorlopig bespaar ik veel geld. Mijn laadpaal wordt beheerd door PowerD, en die factureert mijn bedrijf voor de geladen energie. Komt dus op de balans. Tegelijkertijd wordt is als particulier schadeloos gesteld voor de energie die ik PowerD ter beschikking stel. Hiervoor ontvang ik creditnota en retourbetaling. Op die manier kan ik dus mijn stroomkosten aftrekken van de winst en levert dat weer een belastingvoordeel op!
Bomberman71 @OCU-Macs14 januari 2023 12:10
Was gisteren bij iemand met ook een EV, leuk huis en zonnepanelen en die heeft onder het nieuwe energie contract een KWh prijs van 91 cent !
Zijn voordeel van de EV was er wel af want je hebt heel veel panelen nodig om die auto op te laden en je huis te draaien en dan gaat dat alleen op met het salderen want deze dagen kan je met je panelen kan je met de opbrengst je smart devices opladen en de tv aanhouden. Verwarmen, koken en douchen kan je gerust vergeten en dus grijze stroom.
Thuis accu met serieuze capaciteit kosten ook flink wat geld.

Schrok van zijn Kwh prijs. 1Kwh kom je met een EV 6km ver en dan moet het niet heel koud zijn.
Straks met Mrb voor de EV komen die kosten er ook weer bij en verdwijnt weer iets aan voordeel.

Maar goed, een Diesel of benzine wagen kost ook geld.
Gratis rijden in NL bestaat niet echt, dat waqs met name voor de mensen met geld die 10 jaar geleden de eerste Tesla's zakelijk kochten en middels subsidies voor een prikkie konden kopen.
Waren in staat om toen 30+ panelen te leggen op hun grote dak en hebben dus 10+ jaar van volledige saldering kunnen genieten. Stroomcapaciteit issues waren er destijds ook niet echt en hebben dus alles allang terug verdiend en soms echt voor niets kunnen rijden.

Die tijd is voor vrijwel iedereen echt voorbij.

[Reactie gewijzigd door Bomberman71 op 22 juli 2024 18:05]

OCU-Macs @Bomberman7114 januari 2023 16:42
Ik heb 33 panelen van 380wattpiek (ouwetjes inmiddels), en dat levert jaarlijks tussen de 12-13mWh op. Ik rij 30.000 per jaar dus zo’n 6mWh nodig om de auto te laten rijden. Blijven er nog 6-7 over voor het huishouden en de 2e auto.

Ik rij niet voor niets, maar wel voor weinig. :)
Bomberman71 @OCU-Macs14 januari 2023 17:42
Ja in dat geval zeker wel en dat is luxe.
Maar met minder salderen gaan die kosten omhoog en de vaste lasten voor energie gaan verder omhoog.
Capaciteit van het net moet worden vergroot want NL lag zoals gewoonlijk te slapen en dat wordt een inhaalslag en die kosten altijd meer dan gedacht.
Dat gaan wij betalen middels hogere kosten voor vastrecht, energiebelasting en minder salderen.

Maar goed, we hebben 0 keuze en de toekomst is electrisch. Die ICE auto is een doodlopende weg, dat is een feit.
OCU-Macs @Bomberman7115 januari 2023 09:12
Ja, helaas is de ICE een dood spoor (gemaakt).

En Ja, de capaciteit van het net moet omhoog. Afgelopen weken schijnt de politiek op deze issue ‘ontwaakt’ te zijn na de vele brandbrieven.

Overigens denk ik dat je heel veel kunt opvangen met ‘Wijk-batterijen’, waarbij ik meteen opmerk dat deze niet per definitie uit Li-Ion hoeven te bestaan”.

Door het teveel aan (overdag) opgewekte energie lokaal op te slaan (of te bufferen in tijden van weinig vraag en aanbod), kun je die lokaal weer terugleveren tijdens piekmomenten van vraag. Daarmee ontlast je het interlokale net.
Bomberman71 @OCU-Macs15 januari 2023 10:46
Dat kan zeker maar die wijk accu is niet van jou, dus hij gaat je geld kosten.
Het salderen zoals we dat nu kennen met in weze een virtuele accu die puur administratief bestaat is de allerbeste oplossing voor de consument maar dat kost het energiebedrijf en de staat geld, en dat komt echt tot een einde.

Al die onzin praat van dat het mischien weer verlengd moet worden vanwege het milieu en de prikkel voor duurzame energie...
Herinner je nog de prikkel voor 'groene' auto die MRB vrij waren ?
De Aygo, Polo bluemotion en de C1 vlogen de showroom uit en moeders reed diesel voor de boodschappen met 3000 km per jaar.
Hup, eraf die regel en betalen.
Hetzelfde zagen we met hybride en ga zo maar door.

Alles met een voordeel is tijdelijk. Als het gemeengoed wordt dan gaat het eraf. Het milieu telt wanneer het uitkomt.
Gunner @Marve7912 januari 2023 23:02
Ik ben;

1. niet vermogend (nou ja geen miljoenen op de bank)
2. Geen oprit dus geen eigen laadpunt
3. Wel een EV gekocht als eerste auto

Publiek laden is tegenwoordig goedkoper dan thuisladen trouwens.

Gaat al ruim een jaar prima en nog steeds goedkoper dan een ICE.

Aannames... aannames (of vooroordelen)

[Reactie gewijzigd door Gunner op 22 juli 2024 18:05]

Bomberman71 @Gunner13 januari 2023 01:28
Jouw voorbeeld is niet per definitie wat voor vele anderen geld.
Als ik kijk naar mensen op het werk met een eigen EV dan hebben die allemaal een eigen plek en flink wat panelen.
Tassadar32 @Bomberman7113 januari 2023 09:01
Flink wat panelen zet met een EV en de huidige prijzen ook niet echt zoden aan de dijk. Je wil die panelen meestal voor je huis gebruiken (en dus kunnen salderen) waardoor je het liefst een vast tarief wil hebben. Echter is met flex laden veel voordeliger waardoor je in een spagaat terecht komt en in beide gevallen voordeel mist.
Bomberman71 @Marve7913 januari 2023 01:26
Je hebt helemaal gelijk maar dat mag je hier niet zeggen.
Het is gewoon een feit want in een appartement of flat is laden erg lastig en steeds duurder.
Dus idd, een eigen oprit/plek en flink wat panelen is vaak de combi die je ziet.
Gezien de bedragen van rustig 40K+ tot een leuke ton praat je vaak over mensen met poen.
m_snel @Marve7913 januari 2023 15:48
Ik lease er een voor mijn vrouw, 330,- en 30,- energie. Subsidie van 88,- Zelfs heb ik een zakelijke EV.
GoldenSample @Aalard9912 januari 2023 23:08
Een snellader schaalt alleen maar beperkt. één benzinepomp kan 10+ auto's per uur bedienen, bij een snellader gaat dat de komende jaren zeker niet gebeuren. En mocht het wel gebeuren, snelladers zijn vooral duur vanwege de omvormers, wat volwassen techniek is en niet enkele malen goedkoper gaat worden, juist duurder ivm de hogere capaciteit.

Voor de transformatoren/installatie geld het zelfde. Bovenop 3 brandstoftanks in de grond zet je makkelijk een paar extra pompen, bij een transformator moet je gewoon redelijk lineair gaan opschalen.

Nee echt, ik werk in deze industrie en snelladers zijn echt noodzakelijk maar als Fastned ooit profitabel wordt dan krijg je van mij een taart.
OCU-Macs @GoldenSample13 januari 2023 06:19
maar als Fastned ooit profitabel wordt dan krijg je van mij een taart.
Ik denk dat die ‘als’ wel een gegeven is, maar het eerder gaat om ‘wanneer’ en dat zal nog een paar jaar duren. Toevallig een goed interview met de CEO van Fastned gisteren op BNR.

Ze zijn nog niet winstgevend, maar maken wel een duidelijke beweging die kant op.

Aan de andere kant zie je ook veel concurrentie opstaan, dus over tijd gaat dit een opkoop markt worden. Wellicht koopt bijvoorbeeld Shell Fastned ooit voor ze ooit winstgevend worden.

Gisteren stond de gloednieuw Fastned oplaadplaats bij Beesd (A15 west baan, 8 snellaadpunten, meeste 300kW) bijna helemaal vol. Bij Breukelen ook, en stond met zelfs in de rij.
YangWenli @OCU-Macs13 januari 2023 08:45
Concurrentie voor Fastned wordt moeilijk want Nederland heeft beperkte ruimte aan de snelweg.
multikoe
@YangWenli13 januari 2023 09:05
Volgens mij staan ze voornamelijk bij benzinestations, wat is daar dan het probleem?
YangWenli @multikoe14 januari 2023 13:46
Fastned heeft grof geld betaald aan de overheid voor exclusieve locaties aan de snelweg net zoals tankstations.
multikoe
@YangWenli14 januari 2023 21:13
Dus andere aanbieders hadden ook gewoon kunnen betalen voor die locaties?
GoldenSample @OCU-Macs13 januari 2023 10:00
Misschien een goed idee om na te denken over de kosten kant, de installaties en laders gaan niet oneindig mee. Combineer dat met een beperkte maximum omzet en je ziet het probleem vanzelf. Zegt wat meer dan een CEO die een 'Wij van WCeend-tje' doet.

Fastned heeft voor winstgevendheid een idioot hoge bezettingsgraad nodig. Jaar terug nog wat aan gerekend, kwam, in een zeer optimistisch scenario uit op ergens iets van 100kWh per uur per station. 24/7, 365 dagen per jaar. Zie je het voor je? Als je de bezettingsgraad haalt die dat mogelijk maakt staat er de halve dag een rij van hier tot Tokyo want snachts is er sowieso geen hond.
FirstIntro @GoldenSample13 januari 2023 11:36
Je ziet ook in de halfjaarcijfers 2022 dat de underlying company EBITDA (feitelijk de echte EBITDA) jaar op jaar verder negatief wordt, dat is nog zonder de steeds verder toenemende afschrijvingskosten en rentelasten. Die rentelasten alleen zijn al hoger dan de door Fastned bedachte "operational EBITDA". Tel daar nog de aflossingsverplichtingen en de vervangingsinvesteringen,die er straks aankomen, bij op en je ziet de financiele uitdagingen waar de onderneming voor staat. Over uitbreidingsinvesteringen hebben we het dan nog niet gehad.

Laten we positief stellen dat ik met name de obligatiehouders die telkens weer intekenen heel stoer vind. Dat vervolgens de aandeelhouders gaan cashen (overigens niet op kosten van de onderneming), al dan niet om plausibele redenen, is dan ook bijzonder te noemen.
lastlong @GoldenSample13 januari 2023 07:31
Fastned verwacht dit jaar een positieve ebitda. Dat is wellicht een slechts boekhoudkundige winstgevendheid, maar er gaat wel degelijk geld verdiend worden bij fastned in de komende jaren
GoldenSample @lastlong13 januari 2023 09:54
Fastened is enorm asset heavy, mede daarom schaalt het niet zo goed als iets hips met een platform. Echter 'operationeel profitabel' zegt erg weinig voor een asset heavy bedrijf. Dat is alsof een kerncentrale winst maakt zonder de centrale zelf mee te rekenen of een taxi chauffeur die de afschrijving van zn auto niet incalculeert.
fewips @Jos_M12 januari 2023 20:01
In Nederland, waar 150 van de 244 Fastned-stations staan, is ~5% van het wagenpark elektrisch.
Decennia van groei liggen in het vooruitzicht. In heel Europa. In veel landen om ons heen ligt dit percentage nog een stuk lager. En toch wordt daar al flink omzet gedraaid. Ja, elke cent die ze verdienen investeren ze weer in meer & snellere laders, dat wel.

[Reactie gewijzigd door fewips op 22 juli 2024 18:05]

Genosha @fewips12 januari 2023 21:35
Zolang je in Nederland amper een tweedehands elektrische auto kan kopen (het gros wordt geëxporteerd naar Noorwegen) of een nieuwe elektrische auto voor < 10,000 euro zit er geen schot in de zaak. Nederland heeft niets voor niets een van de oudste wagenparken van Europa. Afschaffen van de bpm voor alle voertuigen is echt iets wat de volgende regering voor moet staan. Dit zodat ook die met een minder dikke portemonnee (of baas met leaseplan) beter voor het milieu kan gaan rijden (zijn dat elektrisch, zijn dat schonere minder slurpende benzine).
Jeroenneman @Genosha12 januari 2023 23:06
We halen netto EV's naar Nederland.
Genosha @Bomberman7113 januari 2023 10:49
Oh nee, ik weet dat dat nooit gaat gebeuren. De BPM is een geldmachine die moet blijven draaien. Maar de enige manier om het wagenpark in Nederland te vernieuwen en verduurzamen is zorgen dat goede, schone auto's ook beschikbaar zijn voor iedereen. En dat is het gewoon niet. Het één na oudste wagenpark van Europa en die groene wuppies in Den Haag denkt dat iedereen opeens over 7 jaar een nieuwe batterijen auto kan kopen.
multikoe
@Genosha13 januari 2023 12:28
dat iedereen opeens over 7 jaar een nieuwe batterijen auto kan kopen.
Leuk geprobeerd :)
Na 2030 mogen er geen nieuwe ICE meer verkocht worden. Er rijden dan nog heel, heel veel brandstofauto's rond die gewoon in het tweedehands circuit belanden en gekocht kunnen worden. Als je er van uitgaat dat de overheid geen extra maatregelen gaat nemen om het gebruik van fossiele brandstoffen in te perken, kun je dus na 2030 gewoon nog, net zoals nu, plofauto's kopen. En mensen die nu, op dit moment, een nieuwe auto kunnen kopen, kunnen inderdaad allemaal over 7 jaar een elektrische auto kopen omdat ze tegen die tijd even duur, of goedkoper, zijn dan ICE's. Althans: dat is de verwachting van markt-analisten. Zomaar een linkje.
WillySis
12 januari 2023 21:36
Grafiekje lijkt een succes aan te geven voor de laatste kwartalen, maar de hele periode daarvoor werden er veel minder kilometers gemaakt door de Corona-maatregelen.
Grafiekje zegt dus helemaal niets!
multikoe
@WillySis13 januari 2023 08:16
Onzin.
Kijk heel even bij het CBS: het aantal kilometers in 2018 en 2019 was 135.000.000.000 km. In 2020 duikelde dat "enorm" naar 117.000.000.000 km (een afname van 13%....). Om in 2021 al weer te stijgen naar 123.000.000.000 km. Je kunt die cijfers natuurlijk nog wel wat manipuleren, maar die 13% ga je niet opkrikken naar "veel minder". Bovendien:
In de grafiek bij het artikel zie je een stijging van 400% in het aantal klanten bij FastNed (de grafiek is interactief, dus je kunt de exacte getallen oproepen). Als je dat afzet tegen een daling in het aantal kilometers van 13%, dan is roepen dat de grafiek helemaal niets zegt wel een beetje vreemd.
WillySis
@multikoe13 januari 2023 10:04
De grafiek bij het artikel laat de cijfers vanaf 2020 zien. Cijfers van 2018 en 2019 staan er dus niet in. Het eerste cijfer komt dus overeen met de start van de pandemie. Die pandemie vormt een belangrijke factor in het gebruik van de snelladers. Ook de tankstations hadden behoorlijke dip in de verkoop.
Je kan de exacte wel boven halen, maar dan vraag je de mensen zelf nog een stuk dataverwerking te doen. Als je een grafiek publiceert moet je ervoor zorgen dat deze eenvoudig afleesbaar is en duidelijk laat zien wat je wilt laten zien. Hier zit een duidelijke verstoring in, waardoor de grafiek een sterke bias vertoont. Zeker in de wetenschappelijke wereld is dit "not done".
multikoe
@WillySis13 januari 2023 10:18
Nee, je mag van mensen verwachten dat ze de grafiek kunnen lezen en zelfs als je de getallen niet naar boven haalt, dan nog zie je een toename van pakweg 3-4 keer het aantal klanten vergeleken met begin 2020. De grafiek zegt dus heel, heel simpel: we zijn enorm gegroeid in de afgelopen twee jaar. Niet meer, niet minder.
Wat jij vervolgens doet is zeggen dat die grafiek niet klopt en je haalt Corona aan. Als je dat doet, dan moet je de cijfers erbij pakken om dat te onderbouwen. Dat deed ik en ik concludeer dat de grafiek in al zijn simpelheid nog steeds de correcte boodschap verkondigd: FastNed is de afgelopen twee jaar enorm gegroeid. Corona en de door jouw vermeende afname in verkeersdrukte hebben vrijwel geen effect op die boodschap.
WillySis
@multikoe13 januari 2023 11:32
FastNet is zeker gegroeid, maar de grafiek laat toch een vertekend beeld zien.
Ik ben zelf bezig met een opdracht om het aantal benodigde laadpalen langs de Europese (snel)wegen te berekenen. Ik heb daarvoor een enorme brei aan gegevens over het autogebruik van de laatste vijf jaar.

De coronaperiode heeft een invloed gehad. Daar hebben tankstations ook last van gehad. Dat gegeven weet iedereen, maar zonder verder onderzoek is de impact niet bij iedereen bekend. Door de grafiek in 2018 of 2019 te beginnen had men die invloed in de grafiek duidelijk kunnen maken.
De cijfers van de verkeersdrukte zijn erg algemeen. Daar zitten oa veel vrachtwagen kilometers tussen. Dat zijn geen potentiële FastNet klanten. Als je gaat kijken naar het gemiddelde aantal kilometers per personenauto dan was dat voor corona 60 km per dag, tijdens corona daalde die zelfs even tot 20 km per dag. Gemiddeld was dat over de periode juni 2020, juni 2022 40 km per dag. De grootste reductie werd veroorzaakt door de lease auto's. Daar is het aandeel in elektrische auto's buiten proportioneel groot (in 2021 was 70% van de Nederlandse EV's een leaseauto).

Jij kijkt vooral naar het aantal klanten, ik kijk meer naar het aantal laadsessies. Het aantal klanten zegt namelijk niets over het werkelijk gebruik. Ook niet klanten kunnen met een willekeurige laadpas bij FastNet laden, terwijl de klantenkaart vaak bij een leaseauto mee wordt gegeven en niet gebruikt hoeft te worden.

Dat FastNet enorm is gegroeid is een open deur.
Er wordt weer meer gereden en er worden steeds meer EV's verkocht. De grafiek laat echter een snelle, bijna exponentiële, groei in het laatste jaar zien en dat is niet correct. Wat de werkelijke groei zonder corona zou zijn weet je niet, maar die zou vermoedelijk eerder beginnen en geleidelijker oplopen. Het gebruik van de FastNet palen zal vermoedelijk een redelijk sterke relatie hebben met het aantal EV's op de weg. Houdt rekening mee dat nu de markt voor particulier bezit wordt aangeboord en die laden gemiddeld meer thuis of in de wijk dan langs de snelweg.
multikoe
@WillySis13 januari 2023 12:00
De coronaperiode heeft een invloed gehad. Daar hebben tankstations ook last van gehad. Dat gegeven weet iedereen, maar zonder verder onderzoek is de impact niet bij iedereen bekend
Op basis van de verkeersgegevens zou ik schatten dat de tankstations (en dus ook laadstations) 13% minder bezoeken hebben gehad. Want dat is namelijk het percentage waarmee de verkeersdrukte is afgenomen tijdens Corona.
De grafiek laat echter een snelle, bijna exponentiële, groei in het laatste jaar zien en dat is niet correct
Waarom is dat niet correct dan? Alle cijfers die ik opvraag wijzen op een afname van de verkeersdruk met (geef wat toe) minder dan 20%. En je mag dus verwachten dat die verkeersdruk na Corona niet opeens met veel meer toeneemt. Of je nu naar de laadsessies of het aantal klanten kijkt, de groei van FastNed stijgt daar ver bovenuit. Wat nog steeds de boodschap van de grafiek ondersteund: FastNed is flink gegroeid, zelfs rekening houdend met Corona.

En je moet erg uitkijken met de conclusies die je trekt. Je kunt niet eerst zeggen "dat is niet correct" en in de volgende zin aangeven dat je het allemaal niet zeker weet.

Je laatste opmerking is wel weer interessant: naarmate het percentage particulieren toeneemt, zal ook het aantal laadsessies (relatief gezien) afnemen. Dat is een onderzoekje waard, zeker als je er van uitgaat dat eigenlijk niemand graag bij een Fast charger staat, maar liever oplaadt thuis of op het werk.
WillySis
@multikoe15 januari 2023 17:25
Zelf kom ik uit de wetenschappelijke wereld een daar zou een grafiek die (aan het eind) een exponentiële groei laat zien, terwijl er in de periode daarvoor een bekende verstorende factor is geweest nooit in een publicatie komen. De grafiek zou dan minimaal voorzien worden van een lijn met "gecorrigeerde" waarden voor de verstoring, liefst verlengd met een voorspelling voor de komende periode. Die kan je eventueel halen uit benzine verkopen.

De publicatie van een dergelijke grafiek zal altijd tegengehouden worden. Daar is een goede rede voor.
Mensen hebben de neiging on zelf een grafiek door te trekken en met deze grafiek is doortrekken met een exponentiële groei de meest voor de hand liggend. Dat gaat FastNet zeker niet waarmaken.
Als ik mijn cijfers ernaast lig, dan zal er voor het aantal laadsessies een groei zijn die eerst even boven de lineaire lijn uitkomt en daarna iets onder de lineaire lijn zal gaan liggen. Vanaf 2030 zal de groei een aantal jaar weer groter zijn en vlakt na 2045 af tot een zeer beperkte groei.

Cijfers en verklaring heb ik, maar die ga ik hier niet publiceren. Daar mag FastNet zelf over nadenken, of ik kan het tegen betaling nog eens wat grondiger berekenen.
multikoe
@WillySis15 januari 2023 18:27
OK
Verwijderd 12 januari 2023 23:20
Hier 4x fastned laders aan de nieuwe Jumbo. (BE)
Ik zie er wel zelden iemand staan.
darwusch 13 januari 2023 09:16
Goede ontwikkeling, hopelijk zorgen ze nu wel voor locaties met een toilet etc. In Belgie kwam ik er een aantal tegen waar niets was, dan moet je op een lange reis weer extra stoppen bij een benzinestation om naar het toilet te gaan.
Dauthi 13 januari 2023 10:04
Je merkt aan alles dat de electrificatietransitie veel te ambitieus is.
Men wil 1.8 miljoen laadpalen in 2030, dat gaat op dit tempo nooit lukken.
Het aantal laders dat er in een jaar is bijgekomen moet er iedere dag bijkomen om het doel op tijd te behalen.
jugger naut @peak12 januari 2023 20:10
Dat doet Tweakers al. Er staat dan .Adv voor.
Donstil @peak12 januari 2023 22:08
Ik begrijp de nieuwswaarde niet van dit artikel. Straks zien we ook een bericht van Alego, Ionity etc met het aantal geplaatste laadpalen en wat voor komende periode gepland staat.
Graag! Ik zou dat als elektrische rijder zeker interessant vinden.
DigitalExorcist @Donstil13 januari 2023 11:25
+1, dat lijkt me geweldig! Een Meuktracker maar dan voor EV!

[Reactie gewijzigd door DigitalExorcist op 22 juli 2024 18:05]

DigitalExorcist @peak13 januari 2023 11:27
En nog neem je de moeite om te reageren (of iets dat daarop moet lijken dan). Dus je hebt het gelezen en besloten dat het bericht niet voor jou bedoeld is, en dat maak je duidelijk tegenover een groep mensen die het wel iets interesseert. Wat is je bedoeling daarmee precies?

Als ik nieuwsberichten zie van MSI moederborden of Asus schermen of Android telefoons vraag ik toch ook niet of dat gesponsord wordt door desbetreffende bedrijven?

Of wil je liever artikelen lezen die als volgt geschreven zijn:

"Een grote moederbordfabrikant heeft een nieuw model van zijn best verkopende lijn aangekondigd. De chipset is compatible met de nieuwste versies van de processoren van een andere grote fabrikant, zodat compatibiliteit voorlopig gegarandeerd is. Er past RAM-geheugen in, het moederbord is voorzien van aansluitingen voor seriële bussen, en voor opslag is ook gezorgd. De drivers voor grote desktop-besturingssystemen zijn ook al beschikbaar zodat je er gelijk mee aan de slag kunt".

[Reactie gewijzigd door DigitalExorcist op 22 juli 2024 18:05]

peak @DigitalExorcist13 januari 2023 11:39
Fastned introduceert laadpalen die 500kw aankunnen of andere nieuwe technieken zoals meerdere auto's gelijktijdig op max snelheid kunnen opladen. Of bijvoorbeeld een samenwerking met BP en bij elke BP station hun laadpalen mogen plaatsen waarbij je de rekensom kan maken hoeveel extra (honderden of duizenden extra laadpalen) dus meer mogelijkheden om op te laden.

Nu is het 10 nieuwe laadstations in NL en 5 in Belgie in afgelopen 3 maanden. Ja ok leuk. Volgend kwartaal krijgen we dan weer een update te zien?

Maar iedereen is vrij om te vinden wat hij/zij nieuwswaardig vindt. Ik zou het nieuwswaardig vinden als een grotere milestone wordt behaald bijvoorbeeld Alego bij elke Shell station. Dit betekent dat ik vaker onderweg een optie heb om op te laden. Of dat je bij Tesla SuperChargers kunt opladen met je niet Tesla auto. Ook weer voor mij nieuws. Maar als er een artikel komt "Tesla opent nieuwe SC bij nog een Vd Valk hotel" ja ok... dat deden ze al..

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