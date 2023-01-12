Fastned opende in 3 maanden 10 nieuwe laadstations in Nederland en 5 in België

Fastned heeft afgelopen kwartaal 10 nieuwe laadstations geopend in Nederland en 5 in België. Dat heeft het bedrijf gezegd bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers. In totaal kwamen er 30 laadstations bij, veel daarvan in Frankrijk.

Het aantal laadstations is nu nog onder de 250, maar het heeft al locaties geregeld voor nog veel meer laadstations: met de nu aangeworven plekken moeten dat er 375 worden, zegt Fastned. Vanaf 2024 wil het bedrijf 100 laadstations per jaar openen; afgelopen jaar waren dat er 59. Daarmee heeft het bedrijf zijn zelf gestelde doel van 253 laadstations voor eind 2022 niet gehaald.

Het doel voor het aantal laders is wel gehaald. Fastned wilde er 1200 en dat zijn er 1237 geworden. Dat komt naast het openen van nieuwe stations door het verhogen van het aantal laders op bestaande stations. Er kwamen 235 laders bij, veel meer dan in voorgaande kwartalen.

Het aantal actieve klanten en laadsessies bleef ook groeien. De bezetting steeg naar 13,2 procent en het aantal actieve klanten kwam uit op 219.000, die in totaal zorgden voor 787.000 laadsessies. De laadomzet kwam uit op 13,3 miljoen euro en dat is 177 procent meer dan in hetzelfde kwartaal het jaar ervoor. De gemiddelde laadomzet kwam daardoor uit rond 17 euro, evenveel als het vorige kwartaal. In het eerste half jaar verdiende Fastned 13,50 per laadsessie.