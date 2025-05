Fastned opent zijn eerste snellaadstation in Italië, op Brescia Est

De Nederlandse laadpalenaanbieder Fastned heeft zijn eerste snellaadstation in Italië geopend. Het oplaadstation zit op de Truck Park Brescia Est langs de A4-snelweg, tussen Brescia en Padova. Dat is een belangrijke verkeersader in het land.

Het snellaadstation heeft acht 400kW oplaadpunten voor elektrische auto's, schrijft Fastned in een aankondiging. Met de laders kunnen elektrische auto's binnen twintig minuten opladen voor een bereik van zo'n 300 kilometer.

In de toekomst zijn er mogelijkheden om uit te breiden met meer laders. Of en wanneer dat gebeurt, zegt Fastned niet. Het bedrijf zegt verder bezig te zijn met de realisatie van meer Italiaanse snellaadstations. Fastned heeft verder locaties in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Frankrijk, België, Duitsland, Denemarken en Zwitserland.