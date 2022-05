Tesla maakt tien Nederlandse Supercharger-locaties beschikbaar voor niet-Tesla's

Tesla heeft tien Supercharger-laadlocaties in Nederland geschikt gemaakt voor het opladen van elektrische auto's van andere merken. Het gaat om een pilot die Tesla vandaag gestart is. Nederland is het eerste land waar Tesla deze mogelijkheid test.

Tijdens de pilot zijn er tien Supercharger-locaties in Nederland geschikt gemaakt voor het laden van andere elektrische auto's: Sassenheim, Apeldoorn Oost, Meerkerk, Hengelo, Tilburg, Duiven, Breukelen, Naarden, Eemnes en Zwolle. Tesla zegt toekomstige locaties open te stellen voor niet-Tesla's 'als hier genoeg capaciteit voor is'.

De laders gebruiken de Europese ccs-standaard voor snelladen. Een ccs-stekker ondersteunt DC-laden met een maximaal vermogen van 350kW. Dat maakt snelladen mogelijk. Auto's met een ccs-aansluiting hoeven geen verloopstuk te gebruiken. Wel waarschuwt Tesla dat de Supercharger mogelijk niet geschikt is voor elke auto. Zo zou de stekker die aan de lader hangt, niet in alle gevallen lang genoeg zijn.

Om de Supercharger-lader te kunnen gebruiken, moeten niet-Tesla-eigenaren via de Tesla-app de optie 'Uw niet-Tesla opladen' kiezen. Dan komt er een overzicht te staan met welke laadpunten geschikt zijn voor voertuigen van andere fabrikanten. Het laden van een 'niet-Tesla' is duurder bij Superchargers dan een Tesla. De genoemde reden van de hogere prijs zijn de meerkosten die 'het opladen van een groot aantal verschillende auto's' met zich meebrengt. De exacte oplaadkosten verschillen per locatie.