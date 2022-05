Kingston brengt Fury Renegade-ssd's uit met schrijfsnelheid tot 7000MB/s

Kingston brengt PCIe 4.0 NVMe-ssd's uit met een M.2-formfactor in de gameserie Fury Renegade. De modellen van 2TB en 4TB halen een sequentiële schrijfsnelheid tot 7000MB/s en een leessnelheid tot 7300MB/s. Ook zijn er versies van 500GB en 1TB.

De Fury Renegade-ssd maakt volgens Kingston gebruik van de 'nieuwste 4x4 NVMe-controller' en 3d-tlc-nandgeheugen. De specificaties zijn vrijwel identiek aan die van de eerder aangekondigde KC3000-ssd's, met dezelfde schrijf- en leessnelheden. Het aantal iops bij willekeurig lezen zou tot aan 1 miljoen uitkomen, net als bij de KC3000.

De ssd's zijn te krijgen in 500GB, 1TB, 2TB en 4TB-versies. De schrijfsnelheid is wisselend. De 500GB-ssd heeft een schrijfsnelheid tot 3900MB/s, de 1TB-schijf tot 6000MB/s en de 2TB- en 4TB-versies een schrijfsnelheid tot 7000MB/s. Bij alle uitvoeringen gaat de leessnelheid tot 7300MB/s. Dat is 300MB/s hoger dan de KC3000-modellen.

De Fury Renegade is net als de KC3000 voorzien van een Phison E18-controller die ook in onder meer recente ssd's van Seagate en Corsair zit. De Fury Renegade-ssd is gericht op gamers. Merknaam Fury vervangt de merknaam HyperX, die eerder dit jaar aan HP werd verkocht.

De ssd's hebben ten tijde van schrijven een prijs van ongeveer 125 euro voor de 500GB-, 200 euro voor de 1TB-, 445 euro voor de 2TB- en 1100 euro voor de 4TB-versies. Daarmee zijn ze enkele tientjes duurder dan de vergelijkbare KC3000-varianten.