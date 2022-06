Kingston gaat merknaam Fury gebruiken als vervanger voor HyperX

Kingston gaat zijn geheugenmodules en ssd's gericht op gamers voortaan onder de merknaam Kingston Fury verkopen. Eerder deed Kingston dat met de merknaam HyperX, maar die werd eerder dit jaar verkocht aan HP.

Begin dit jaar nam HP de HyperX-divisie van Kingston over voor 425 miljoen dollar. Die maakt onder andere headsets, muizen en toetsenborden. Geheugen- en opslagproducten waren geen onderdeel van de overname en bleven bij Kingston.

Tot nu toe was niet duidelijk of Kingston na de overname de HyperX-naam kon blijven gebruiken voor zijn geheugenproducten. De introductie van het nieuwe merk geeft daar antwoord op. Kingston verkocht jarenlang geheugenreepjes en ssd's gericht op gamers met zijn HyperX-merknaam. Ook de Fury-naamgeving werd al gebruikt, in combinatie met HyperX.

In de nieuwe situatie verdwijnt HyperX uit de naam, maar blijft Fury behouden. Volgens de fabrikant komt er binnenkort een volledig aanbod van DDR4 en DDR3 in de Kingston Fury-serie en volgen er in het vierde kwartaal van dit jaar ook DDR5-modules.

Binnen het Fury-merk komen er weer drie verschillende namen: Renegade, Beast en Impact. Eerstgenoemde is voor de snelste DDR4-5333-modules, de tweede naam wordt geplakt op DDR3 en DDR4 met snelheden tot 3733MT/s en laatstgenoemde is de naam voor SO-DIMMS voor laptops, met snelheden tot 3200MT/s.