Vermogen Nederlandse datacenters steeg van 1626MW naar 1900MW

Het maximale vermogen van datacenters in Nederland is vorig jaar gestegen naar 1900 megawatt. Het gaat om een stijging van zo'n 17 procent. Hyperscale-datacenters, zoals die van Google en Microsoft, zijn inmiddels goed voor 25 procent van de capaciteit.

De totale capaciteit van 1900MW is geteld aan de hand van de capaciteit van de aansluitingen van datacenters op het elektriciteitsnet. Het gaat niet om het daadwerkelijke verbruik. Volgens de Dutch Datacenter Association, die de cijfers publiceert, verbruiken de datacenters gemiddeld zo'n 35 procent van wat maximaal mogelijk is.

Met name het vermogen van single-tenant datacenters steeg. Daaronder schaart de DDA enterprise- en hyperscale-datacenters, die eigendom zijn van één groot bedrijf. Volgens de organisatie komt dat vooral door de groei van hyperscaledatacenters. Die zijn inmiddels goed voor 25 procent van het vermogen. Dat betreft de grootste datacenters van partijen als Google en Microsoft.

Minder colocatie

Voor het eerst in jaren is het vermogen van colocatiedatacenters gedaald. Dat zijn middelgrote datacenters waar meerdere bedrijven eigenaar van kunnen zijn. Het aantal colocatiedatacenters daalde het afgelopen jaar ook volgens de DDA. Dat kwam door consolidatie vanwege overnames binnen Nederland, het verdwijnen van providers en enkele kleine locaties zijn gesloten.

Ondanks dat het aantal locaties daalde, steeg het totale datavloeroppervlak van colocatiedatacenters. Dat steeg echter minder hard dan in voorgaande jaren. Volgens de DDA komt dat door strengere regels in de voor datacenters populaire regio rondom Amsterdam en de Haarlemmermeer. Voor de komende jaren zou er nog eens 211.000 vierkante meter voor een colocatiedatacenter in de planning staan.

Het rapport gaat ook in op de media-aandacht die er is geweest rondom datacenters in Nederland. Vooral de colocatiedatacenters in de regio rondom Amsterdam ondervinden daar naar eigen zeggen hinder van. 86 procent zegt frictie te ondervinden met de lokale overheid naar aanleiding van de berichtgeving in de media en 40 procent van de klanten van de datacenters stelt vragen. In andere regio's hebben datacenters daar minder vaak mee te maken.

In de media was er in het afgelopen jaar veel aandacht voor het verbruik van datacenters en het gebruik van grondstoffen als water. Tweakers publiceerde artikelen over de impact van datacenters op het energienet en over het koelen van datacenters met drinkwater.