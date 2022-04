Microsoft kan tweede datacenter bij Middenmeer bouwen na akkoord gemeenteraad

De gemeenteraad van Hollands Kroon gaat akkoord met de komst van een tweede datacenter van Microsoft bij Middenmeer. Door instemming met een wijziging van het bestemmingsplan van een gebied aan de westkant van de A7 kan het bedrijf daar een nieuw datacenter bouwen.

Tijdens de raadsvergadering kon de wijziging van het bestemmingsplan van agrarisch gebied naar industrieel gebied rekenen op 17 stemmen voor en 11 stemmen tegen. Door de wijziging van het bestemmingsplan heeft Microsoft in het gebied de ruimte om een nieuw datacenter te plaatsen. Het andere datacenter staat aan de andere kant van de snelweg A7. Van de 50 hectare in het bestemmingsplan wordt ongeveer 22 hectare bebouwd.

Microsoft kreeg in januari al een vergunning voor de uitbreiding van dat datacenter, maar de gemeenteraad moest nog instemmen met een bestemmingsplan dat het gebied aan de westkant van de A7 zou veranderen in industrieel gebied. De techgigant is wel al begonnen met de bouw in het gebied en binnen twee jaar moet de bouw van het tweede datacenter af zijn.

Er is veel kritiek op de komst van Microsofts tweede datacenter. In de raad is lang niet iedereen het eens met de uitbreiding in het gebied. Ook de provincie Noord-Holland heeft zich pas nog tegen plannen van uitbreiding gekeerd. Ze vraagt zich af of niet de provincie het bevoegd gezag over de plannen vertegenwoordigt en Microsoft dus illegaal een vergunning van de gemeente Hollands Kroon kreeg.

De partijen die tegenstemden, maakten zich vooral zorgen om de ruimte die het datacenter in zou nemen, omdat er door de komst van een nieuw datacenter aan weerszijden van de A7 een grote hyperscale zou komen. Daarnaast zeiden ze dat er veel onduidelijkheid is over hoe duurzaam het nieuwe datacenter wordt, omdat dit volgens hen onvoldoende duidelijk is in een eerdere omgevingsvisie voor het gebied. Van eerdere beloftes om restwarmte van het datacenter te gebruiken voor de glastuinbouw in het gebied is nog niets terechtgekomen. Ook dit nieuwe gebied zou ongeschikt zijn om restwarmte te hergebruiken, stelde Lilian Peters van GroenLinks.

Een ruime meerderheid, aangevoerd door de partijen CDA, VVD en Senioren Hollands Kroon stemden voor. Zij benadrukten dat de wijziging van het bestemmingsplan in lijn ligt met plannen voor het gebied die al sinds 2016 in de maak zijn, en zij verwachten dat deze uitbreiding bijdraagt aan de werkgelegenheid in het gebied. De gemeente Hollands Kroon heeft plannen om het aantal van twee grote datacenters van Google en Microsoft die er al zijn, uit te breiden met nog eens vijf, al is het de vraag of die er komen nadat in april bekend werd dat Google heeft besloten om plannen voor bouw van nieuwe datacenters te schrappen in Middenmeer, vooral vanwege de publieke discussie rond datacenters in het gebied.