Provincie Noord-Holland gaat rechter vragen of datacentrum Microsoft illegaal is

De provincie Noord-Holland start een handhavingsprocedure tegen Microsoft vanwege een groot datacentrum in Hollands Kroon. De provincie wil weten of het datacentrum illegaal is omdat het geen rechtmatige vergunning heeft, al is niet bekend wat de gevolgen zijn als dat blijkt.

De provincie stapt naar de rechter vanwege het datacentrum in Middenmeer dat op industrieterrein Agriport A7 in de gemeente Hollands Kroon staat. Microsoft heeft daar al een datacentrum staan, en kreeg in januari een vergunning voor de bouw van een tweede centrum. Die vergunning kreeg Microsoft van de gemeente Hollands Kroon, maar daar is de provincie niet blij mee. NH Nieuws schrijft dat de provincie wil weten wie het gezag heeft over de bouw van datacentra.

De gemeente Hollands Kroon vond dat zij als gemeente die beslissing mocht nemen. De provincie liet echter door de landsadvocaat uitzoeken of dat wel klopte. Die concludeert dat er 'onvoldoende aanknopingspunten zijn om te bepalen of de provincie of de gemeente bevoegd gezag is'. De provincie is van mening dat zij zelf verantwoordelijk is voor de plaats van datacentra, terwijl Hollands Kroon blijft volhouden dat het om een gemeentelijke verantwoordelijkheid gaat. Om uitsluitsel te krijgen, stapt de provincie naar de rechter.

De uitspraak van de rechter bepaalt of de vergunning voor het datacentrum rechtmatig is. Als inderdaad de provincie over de plaatsing gaat, is de huidige vergunning en die voor de bouw van het tweede centrum mogelijk onrechtmatig. Het is niet duidelijk wat dat in de praktijk betekent voor het bestaan van het datacentrum. Naast Microsoft heeft ook Google een datacentrum staan in Middenmeer; ook daarvoor zijn de gevolgen onbekend.

Het plaatsen van datacentra in Nederland wordt op dit moment door gemeenten geregeld, maar daar komt de laatste jaren steeds meer kritiek op. Gemeenten zouden sneller kunnen zwichten voor de macht en het geld van grote techbedrijven en al sneller overgaan tot het plaatsen van datacentra, terwijl die vaak op bezwaren van omwonenden kunnen rekenen. Ook verbruiken datacentra veel stroom die anders door huishoudens en lokale industrieën wordt gebruikt.