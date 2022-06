Microsoft moet van rechter toegang tot Hotmail overledene verschaffen aan erven

Microsoft moet aan nabestaanden van een overleden Nederlander toegang verstrekken tot zijn Hotmail-account. Microsoft verweerde zichzelf in de zaak door te stellen dat de privacy van de overledene en andere correspondenten in de mailbox beschermd moest blijven.

De rechter ging niet mee in het verweer van Microsoft. Die oordeelt dat de Europese privacywet niet van toepassing is op overleden personen en dat de erfgenamen van de overledene zorgvuldig om zullen moeten gaan met de persoonlijke gegevens van derden in de mailbox. Microsoft heeft twintig dagen de tijd om toegang tot het account te verschaffen aan de nabestaanden. Dat, op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per dag, met een maximum van 500.000 euro. Ook moet Microsoft de proceskosten betalen.

De eisers willen snel toegang tot het account van de overledene, om meer informatie over de omstandigheden rond zijn plotselinge dood te bemachtigen. Ook willen ze met de informatie in het account zijn contactpersonen op de hoogte stellen van zijn overlijden.

Het is officieel beleid van Microsoft om in ieder geval aanvankelijk niet mee te werken aan dit soort verzoeken, zo beschrijft het op een ondersteuningspagina. Indien nabestaanden echt toegang moeten hebben, zal Microsoft alleen handelen na een gerechtelijke procedure, zoals het hier ook doet. Een uitzondering daarop is Duitsland, waar nabestaanden alleen een aantal documenten op moeten sturen, die aantonen dat de accounthouder overleden is en de nabestaanden zijn wie ze beweren dat ze zijn.